В Добринском районе активно отсыпаются и асфальтируются дороги.

Наступило календарное лето. В активной фазе дорожное строительство. Благодаря ранней весне в этом году дорожный сезон в Добринском районе стартовал значительно раньше обычного. И в некоторых сельских поселениях уже есть первые результаты.

Корреспондент «ДВ» вместе с главным архитектором — начальником отдела архитектуры и строительства администрации Добринского района А.А. Лариной побывал в нескольких сельских поселениях, где подрядчики уже завершили работы по отсыпке дорог щебнем, либо их заасфальтировали.

ЩЕБЕНКОЙ В ДВА СЛОЯ

Более 300 метров дороги по улице Победы в Пушкинском сельском поселении отсыпали при поддержке губернатора Липецкой области И.Г. Артамонова благодаря региональной программе «Безопасные качественные автомобильные дороги Липецкой области».

Качество выполненных работ сюда приехала проверять липецкая специализированная дорожная организация. Представитель подрядчика ООО «Вектор» немного волнуется. От качества выполненных работ зависит приемка этого участка дороги. На этой улице находятся порядка 30 домов, в которых проживают почти 60 жителей. Часть ее имеет асфальтовое покрытие, другая ранее была отсыпана шлаком. А 300-метровый участок, до соединения с улицей Пушкинской, вообще, был грунтовкой. Подрядчик выполнил работы в строгом соответствии с требованиями. Отсыпка велась щебнем двух фракций. В основание дороги уложили крупную щебенку, основательно прикатали. А уже финишный слой отсыпался щебнем мелкой фракции с такой же основательной трамбовкой. Проверяющие замеряют толщину двух слоев в нескольких местах дороги. Она составляет 20 сантиметров, как и было прописано в контракте.

Более масштабные работы были проведены в соседнем Богородицком сельском поселении на одноименной улице. Здесь тем же липецким подрядчиком отсыпано щебнем более 800 метров. Эта улица, как рассказал сельский глава А.И. Овчинников, отсыпалась щебенкой давно. Со временем она «провалилась» в местный чернозем. Требовался ремонт дороги, являющейся к тому же частью школьного маршрута. Специалисты также провели замеры слоев на разных участках дороги и занесли данные себе в журнал.

По данным отдела строительства и архитектуры администрации района, на эти дороги было выделено более 2,1 миллиона рублей.

АСФАЛЬТ ЛОЖИТСЯ НА ДОРОГИ

В Дубовском, Талицком и Верхнематренском сельских поселениях завершены работы по асфальтированию улиц. В первой сельской администрации заасфальтировали почти 700 метров дороги по улице Лермонтова. Проведено укрепление обочин. Липецкая фирма ООО «Стройтех 48» выполнила работы в короткий период, но не в ущерб качеству. На эти цели было израсходовано более 2,7 миллиона рублей.

ООО «Дан-Трест» занималось укладкой асфальта на улице Садовой в селе Талицкий Чамлык длиной 1600 метров, которая раньше имела щебеночное покрытие. На асфальтирование улицы направили более 10 миллионов рублей.

Специалисты-дорожники берут пробу на определение качества нового асфальта и его толщины.

Другой липецкий подрядчик ИП Игнатов А.И. за 3 миллиона рублей заасфальтировал почти 750 метров улицы Базарной в Верхней Матренке. Среди требований заказчика, помимо укладки асфальта, было укрепление обочин, а сам слой асфальтобетонного покрытия не должен быть меньше 5 сантиметров. На всех этих дорогах были взяты керны, которые будут отправлены на экспертизу по разным критериям: толщина асфальтного слоя, плотность его укатки и другие показатели.