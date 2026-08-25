Урожай — больше килограмма

Розовое бычье сердце радует хозяев своим урожаем. Томаты, превышающие по весу килограмм, просто ломятся с веток. А вкус у них какой!

В этом году у нашей землячки Татьяны Николаевны Дулиной настоящий праздник урожая: её помидоры удались на славу. Ещё с конца зимы она бережно растила рассаду, вкладывая в каждое семечко частичку своей заботы. Холодная и дождливая весна не стала преградой. Рассадница упорно продолжала хлопотать, ведь знала: терпение обязательно вознаградится.

Каждый день приносил новые заботы: то полить, то проветрить, то подвязать хрупкие стебли. В теплице кипела работа, и рядом всегда были надёжные помощники — супруг Алексей Сергеевич и сын Дмитрий. Вместе они справлялись с любыми огородными проблемами.

Особенно гордится Татьяна томатом «Бычье сердце розовое»: такие крупные, такие красивые — один в один произведение искусства. Большинство экземпляров весят больше килограмма, и, глядя на них, невольно хочется сказать: «Настоящее помидорное мясо!». Это не просто урожай, а закономерный итог большого труда и искренней любви к земле.

Когда ж хозяйка со своими помощниками выходят в палисадник, их сердце радуется ещё больше: тут пышно цветут любимые цветы. Каких только нет! Как всегда, шикарны кусты роз различных расцветок. Сейчас ещё бушуют гортензии. Метельчатая белоснежная растёт всего второй год, но уже восхищает своими огромными гроздьями-кистями.

Глядя на эту красоту, понимаешь: здесь всё живёт и цветёт благодаря кропотливому труду, доброму сердцу и золотым рукам. Отличный результат — награда и за терпение, и повод для тихой семейной гордости.

Марина ПЧЕЛЬНИКОВА.

Фото из семейного архива Дулиных.