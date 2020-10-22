Узнать о наличии лекарств в аптеках «Липецкфармации» можно в ЕДС

В Единой диспетчерской службе Липецкой области с 23 октября начнётся приём звонков по вопросам, связанным с наличием медикаментов в аптечных организациях ОГУП «Липецкфармация». Жители региона по телефону 8-800-450-48-48 смогут оставить запрос на необходимые лекарства, после чего с каждым обратившимся свяжется фармацевт, который подскажет, где их можно купить и проведёт необходимую консультацию.

На данный момент не всегда можно оперативно дозвониться в справочную службу ОГУП «Липецкфармация». Нововведение позволит рассмотреть обращение каждого жителя региона. Количество диспетчеров ЕДС с 23 октября будет увеличено в полтора раза.

Государственная аптечная сеть «Липецкфармация» представлена в областном центре 17 аптеками и 17 пунктами в медицинских организациях города. Все остальные аптеки расположены в районах.

Ранее мы писали, что в аптеках региона наблюдался дефицит антибиотиков, которые врачи прописывают при лечении пневмонии.