В селе Демшинка Добринского района состоялось открытие мемориала погибшему участнику специальной военной операции Владимиру Ильину.

Владимир Анатольевич родился и вырос в селе Демшинка. В 1992 году после школы был призван на срочную службу в армию, где получил звание гвардии ефрейтора и был уволен в запас. После армии женился, вырастил и воспитал двоих дочерей. Всю жизнь прожил в родном селе, был добрым и отзывчивым человеком.

Когда в 2022 году Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции, Владимир Ильин не остался равнодушным. Он переживал за жителей Донбасса и Луганска. Владимир говорил: «Там гибнут дети. Не могу на это спокойно смотреть». И решил ехать туда.

Владимир Анатольевич Ильин погиб во время боя 16 сентября 2022 года. Осколочное ранение в голову было несовместимым с жизнью. Указом Президента РФ за мужество и отвагу был представлен к награде – «Ордену Мужества» (посмертно).

Небольшая площадь перед зданием сельской администрации, где решили установить памятную табличку, едва смогла вместить всех собравшихся демшинцев и гостей траурного события. Здесь были и совсем юные жители села, и ровесники Владимира. Почетное место у родственников Владимира Ильина. Это его жена Светлана, дочь Людмила, внук Андрей, старший и средний братья Сергей и Александр, племянник Алексей и другие.

Право открыть мемориал предоставили Сергею Копцеву и дочери погибшего Людмиле. Родственники и многие односельчане не смогли сдержать слез, когда их взору предстала мемориальная табличка, с которой на них смотрел их земляк Владимир Ильин.