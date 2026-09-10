В Добринке чествовали газовиков

В прошедшее воскресенье свой профессиональный праздник отмечали работники нефтяной и газовой промышленности. А немного ранее с приятной миссией к добринским газовикам приехал руководитель муниципалитета Александр Пасынков.

— Ваша профессия, — сказал в своём поздравлении Александр Николаевич, — бесспорно, вызывает уважение. И сегодня невозможно представить жизнь и экономику в нашем государстве и Добринском округе без газа. Его ежедневно используют жители, производственники, аграрии и сфера услуг. Качество жизни наших земляков также напрямую зависит от успешной работы добринских газовиков. Благодаря вашей работе мы сегодня имеем тёплые и комфортные дома и квартиры. Поздравляю вас с профессиональным праздником. Желаю крепкого здоровья, тепла и уюта в ваших семьях, бодрости духа, и, конечно же, безаварийности в работе.

Затем А.Н. Пасынков и руководитель газовой службы в п. Добринка филиала АО «Газпром газораспределение Липецк» в г. Грязи В.Л. Пчельников наградили лучших представителей коллектива этой организации. Почётные грамоты администрации Добринского округа получили И.А. Иванов, Н.И. Костомаров и К.В. Кикин. Ещё ряд работников были удостоены благодарственных писем и благодарностей АО «Газпром газораспределение Липецк». А добринские культработники подготовили для всего коллектива музыкальные подарки.