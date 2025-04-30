В Добринке дали старт акции «Георгиевская ленточка»

На прошлой неделе Добринский район официально присоединился к ежегодной Всероссийской акции «Георгиевская ленточка», которая посвящена 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Проходившее на площади Воинской Славы мероприятие объединило школьников, представителей общественных организаций, жителей и гостей поселка. Главный символ Победы длиной 20 метров волонтеры и юнармейцы пронесли к месту проведения мероприятия.

Заместитель главы района Олег Малыхин объявил о старте акции в Добринском районе. Ее участники закрепили на своей одежде георгиевские ленточки. Охотно их принимали из рук волонтеров пришедшие на площадь добринцы.

Стоит отметить, что в положении о проведении акции четко определено правильное ношение одного из главных символов Победы: на груди в знак того, что подвиг советских солдат навсегда остался в сердце у потомков. Не стоит носить ленту на голове, ниже пояса, на сумке, крепить на кузове автомобиля (в том числе, на антенне машины). Также не нужно использовать ее в качестве шнурков и т.п.

Затем на площади Воинской Славы прошел небольшой концерт.

Всего же в Добринский район поступило более 3500 георгиевских ленточек. Вплоть до 9 Мая их будут раздавать волонтеры в общественных местах, парках и скверах всех сельских поселений.

«Эта акция помогает нам хранить память, живущую в наших сердцах, чтить героев, вставших на пути захватчиков в годы Великой Отечественной войны, – подчёркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. – Советские солдаты совершили великий подвиг. И грядущие поколения должны знать, какой ценой досталась Победа».