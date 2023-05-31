Последнюю неделю в центре Добринки жители и гости поселка могли наблюдать скопление людей и техники. Здесь приступили к обустройству тротуара, который протянется от здания бывшего детского сада до улицы Интернациональной. На этот участок дороги жители неоднократно жаловались в поселковую и районную администрации. Если до аптеки можно спокойно и беспрепятственно добраться по существующей дорожке, то, дойдя до почты, пешеходам приходится выходить уже на проезжую часть, лавируя между едущими и стоящими у здания машинами. Это и неудобно, и небезопасно.

По словам главы Добринского сельского поселения Николая Чижова, эта проблема для пешеходов и водителей навсегда уйдет в прошлое. На строительстве тротуара сейчас работает местная фирма ООО «Агрострой». Подрядчик до 1 июля должен с нуля построить более 200 метров пешеходной дорожки в рамках благоустройства улицы Октябрьской. Сейчас рабочие фирмы демонтировали старое асфальтовое покрытие и занимаются установкой бордюрного камня на небольшом отрезке до швейной фабрики. После этого они займутся подготовкой основания под будущий тротуар, а когда оно будет готово, начнут укладывать притку. И так, шаг за шагом, будут продвигаться до улицы Интернациональной. Плитка появится и на пешеходном переходе у бассейна, а также на площадке остановочного павильона.

Заметные преобразования пройдут и у здания почты. Здесь уберут часть деревьев, которые будут мешать строительству. Увеличат стоянку для автомобилей. На всем протяжении тротуара установят 14 декоративных фонарей, появится новое ограждение.