В Добринском сельсовете определились с тем, кто станет главой местного органа самоуправления. Его выбрали депутаты из двух кандидатур, предложенных конкурсной комиссией.

Сегодня состоялась 50-я сессия Совета депутатов сельского поселения Добринский сельсовет второго созыва, на которую прибыли местные депутаты. От администрации Добринского муниципального района присутствовали Олег Малыхин, заместитель главы муниципалитета, председатель конкурсной комиссии, и Клавдия Гаврилова, начальник организационного отдела районного Совета депутатов.

Как сообщил народным избранникам председательствующий на сессии Валерий Авцынов, основной вопрос повестки дня — избрание главы сельсовета. Согласно установленному порядку каждый из кандидатов на этот пост должен был выступить со своей программой перед народными избранниками. И Елена Сафонова, и Николай Чижов представили свои концепции развития поселения, поделились планами на будущее, ответили на ряд непростых вопросов.

Голосование решили сделать открытым. Единодушным решением депутатов главой сельского поселения Добринский сельсовет на очередной срок был избран Николай Чижов.

— Сегодня мне оказана большая честь и доверие возглавить сельское поселение Добринский сельсовет, — отметил он, — и я очень признателен вам за это. Перед нами стоят ответственные задачи. Они касаются благоустройства, экологии, развития малого бизнеса, жилищного строительства. Думаю, что мы успешно их решим. Рассчитываю на тесное и конструктивное сотрудничество со всеми вами, администрацией Добринского муниципального района, политическими и общественными организациями, средствами массовой информации в целях решения первоочередных вопросов нашего поселения. Заверяю, что приложу все свои знания и силы, чтобы оправдать ваше высокое доверие.

Затем избранный глава, положив руку на Конституцию РФ, произнес перед депутатами присягу, в которой обязался соблюдать Конституцию РФ, Федеральные законы и законы Липецкой области, устав сельского поселения.

Заместитель главы Добринского района Олег Малыхин от имени главы муниципалитета Александра Пасынкова тепло поздравил Николая Чижова с избранием на должность главы сельсовета, пожелав ему успехов в работе.