Знаковое событие сегодня произошло для юных жителей районного центра и любителей здорового образа жизни. Вместе с заместителем председателя Липецкого областного Совета депутатов Владимиром Богодуховым, представителями управления физической культуры и спорта и добринцами разных возрастов в торжественной обстановке открыли многофункциональную площадку для самостоятельной подготовки к выполнению и сдаче нормативов ВФСК ГТО.

Располагается она на месте бывшей хоккейной за зданием районного Дома культуры. Чтобы это место не пустовало, его решили сделать его центром притяжения молодежи и спортсменов.

В 2014 году указом Президента Российской Федерации дан старт Всероссийскому физкультурно-спортивному комплексу «Готов к труду и обороне». А в 2019 году началась реализация проекта «Спорт – норма жизни», в рамках которого появился этот прекрасный комплекс, за счет средств федерального, регионального, муниципального и поселкового бюджетов.

Спорткомплекс под открытым небом начали строить 20 мая, а через 9 дней все работы были завершены. На его возведение было направлено более 1 миллиона 780 тысяч рублей. все спортивные элементы были установлены в строгом соответствии с приказом Министерства спорта Российской Федерации.

Как отметили в своих выступлениях гости, площадка в Добринке стала 21 подобным спортивным объектам в Липецкой области. Здесь установлены 26 спортивных элементов. Заниматься спортом, сдавать нормативы здесь безопасно для здоровья. На площадке уложено резиновое покрытие.