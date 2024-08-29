Спорт объединяет

Празднование Дня района началось со спортивных мероприятий, которые проходили сразу в нескольких сельских поселениях.

В самой Добринке на спортивной площадке лицея №1 состоялась товарищеская встреча по волейболу между командами двух школ районного центра.

Коллективы были смешанные: в них играли как юноши, так и девушки. Несмотря на товарищеский ранг встречи, каждая партия проходила в упорной борьбе. Тем не менее, награды (а это были почетные грамоты и медали) получили все участники игры.

На станции Плавица (Богородицкое сельское поселение) четыре команды спортсменов сыграли между собой в мини-футбол. Здесь также кипели нешуточные баталии.

Зрители пришли поддержать свои команды. По итогам проведенных игр победителем стала команда администрации сельского поселения. Второе место заняли спортсмены из «Езиды». Бронзовым призером турнира оказались футболисты из Добринки.

А в Дубовом Дню района решили посвятить соревнования по пляжному волейболу. Здесь победу праздновали Юрий Норин и Кирилл Гусев. Серебро завоевали Александр Уваров и Илья Калач. На третью ступеньку пьедестала почета поднялись Денис и Виктор Пригородовы.

Зрелищно и шумно

Автопробег по улицам Добринки стал наиболее зрелищной, яркой и одновременно шумной частью праздника. На этот раз в нем участвовали более двадцати автомобилей, украшенных российскими триколорами и флагами Добринского района.

Задолго до времени старта, а он был назначен на 11 часов, на стоянку возле Парка молодежи стали собираться участники автопробега.

Кто-то заранее украсил своих железных коней нужной атрибутикой, другие закрепляли флаги уже на месте.

На открытии мероприятия собравшихся приветствовал заместитель главы администрации района О.Н. Малыхин.

— Мне очень приятно, — сказал он, — что участниками сегодняшнего автопробега стали представители многих сельских поселений, которые прославляют родной край своими достижениями, внося их в общую копилку успехов. В этот праздничный день желаю всем вам получить побольше ярких, позитивных мгновений. В добрый путь!

После приветственных слов и напутствий колонна автомобилей двинулась в путь. В этом году из-за ремонта улицы Октябрьской маршрут был немного изменен. От монумента самолета колонна двинулась по улице Правды в сторону элеватора. Дальше проехали по новой объездной дороге в микрорайон Чамлычок, затем по улицам Корнева и Мира — к центру Добринки и вернулись в точку старта.

Жители поселка приветствовали участников автопробега, снимали на свои телефоны яркие моменты праздничного автодвижения, стараясь запечатлеть это событие.

Колонна двигалась с минимальной скоростью. Встречные автомобилисты сигналили нарядной колонне.

Весь маршрут был преодолен за 50 минут.

По труду и честь

Официальные торжества начались вечером с открытия районной Доски почета. Перед ее началом в месте торжества для гостей звучали инструментальные мелодии в исполнении ансамбля скрипачей «Скрипичный ключ» и ансамбля духовых инструментов «Чёрный кот» под руководством Лидии и Алексея Алексеевых.

— Дорогие добринцы и жители района, — обратился к собравшимся заместитель председателя Липецкого областного Совета депутатов Андрей Фролов, — стало доброй традицией в рамках таких торжеств открывать обновленную Доску почета. Сегодня мы чествуем людей труда, прославивших родной край и внесших весомый вклад в развитие и процветание Добринского района. От себя лично и спикера регионального парламента Владимира Серикова поздравляю всех вас с 96-м днем рождения вашего прекрасного края. С праздником!

Теплыми словами поздравил земляков глава района Александр Пасынков:

— За прошедшие годы много достойных имен наших земляков были вписаны в историю родного края. Сегодня она пополнится новыми именами людей, достигших высоких результатов в разных сферах: сельском хозяйстве, производстве, медицине, образовании, культуре, спорте. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, личный вклад в производственную деятельность, в социально-экономическое развитие района, большой вклад в дело обучения и воспитания подрастающего поколения, активную общественную деятельность на Доску почета занесены лучшие работники, учащиеся школ и трудовые коллективы. Мы гордимся вами!

Поздравления с Днем района и теплые пожелания прозвучали также от председателя районного Совета депутатов М.Б. Денисова.

Воспевая край родной

Так назывался праздничный концерт, который прошел при полном аншлаге в районном Доме культуры и стал апогеем торжеств, посвященных Дню района.

Всех гостей в фойе РДК ждали несколько площадок с мастер-классами, которые организовали наши умельцы. Каждый желающий мог позаниматься декоративным рисованием, изготовить и раскрасить готовые изделия из глины, вылепить игрушки из пластилина или сделать их из бумаги. Волонтеры, которые помогают участникам специальной военной операции, показывали мастер-классы по плетению маскировочных сетей. Активисты районного «Движения первых» представили гостям свою презентацию.

А на главной сцене района Андрей Фролов, Александр Пасынков и Михаил Денисов под аплодисменты зрителей вручили нашим прославленным землякам награды: благодарности губернатора Липецкой области Игоря Артамонова, почетные грамоты и благодарности областного Совета депутатов, почетное звание «Почетный гражданин Добринского района», знак отличия «За заслуги перед Добринским районом», юбилейные медали «70 лет Липецкой области», благодарственные письма и почетные грамоты администрации Добринского района.

Всего награды получили три десятка тружеников района.

Официальную часть завершил праздничный концерт, подготовленный работниками культуры. И самодеятельные артисты, и собравшиеся зрители выразили признательность и благодарность добринцам, которые сейчас ведут непримиримую борьбу с украинскими неонацистами. Славным воинам — живым и погибшим — были посвящены специальные номера, которые собравшиеся слушали стоя…

А на выходе из зала всех пришедших ждал приятный сюрприз: активисты «Движения первых» угостили всех участников праздника мороженым.