В Добринке выбрали “воспитателя года”

На базе детского сада №2 п. Добринка был проведен муниципальный этап конкурса «Воспитатель года — 2026». В профессиональном состязании приняли участие три воспитателя: Лагуткина Надежда Владимировна (МАДОУ д/с № 4 п. Добринка), Подхалюзина Елена Викторовна (ГДО МБОУ СШ п. Петровский), Тихонова Екатерина Юрьевна (ГДО МБОУ «Лицей № 1» п. Добринка).

Воспитатели продемонстрировали инновационные технологии обучения в дошкольном образовании («исследовательская деятельность», «пластилинография», «сказкотерапия») на учебном занятии в незнакомой группе детей, поделились своим профессиональным опытом.

Победителем конкурса признана Лагуткина Надежда Владимировна, которая будет совсем скоро представлять Добринский округ на региональном этапе конкурса «Воспитатель года — 2026».

Надежда Владимировна — воспитатель с большим стажем. Она пришла в четвертый садик в 1989 году после окончания Лебедянского педагогического училища и все эти годы трудится на одном месте. Педагог признается, что детский сад давно стал для нее вторым домом, как и для большинства ее коллег.

Что удивительно, Надежда в детстве не ходила в садик (ее воспитывала бабушка). Но тем не менее, никогда не сомневалась в выборе будущей профессии. И, как показало время, она не ошиблась со своим призванием.

О том, как стать для воспитанников второй мамой, мы выяснили в ходе небольшого интервью с победителем муниципального этапа конкурса «Воспитатель года-2026».

— Надежда Владимировна, что главное в работе воспитателя?

— Конечно, искренняя любовь к детям, которую они очень чутко чувствуют. Мы должны стать для ребенка второй мамой (и это не оборот речи), заботиться о нем, замечать его настроение.

— С чего начинается ваш рабочий день?

— Самый приятный момент — встречать утром детей. Видеть, как загораются неподдельной радостью глазенки ребятишек, отвечать им улыбкой на улыбку. Это дает позитивный заряд на весь день.

— Ваше профессиональное кредо.

— Мне очень нравятся слова: «Я воспитатель и этим горжусь, что вместе с детьми жить на свете учусь. Да, я актриса многих ролей, но главная роль — заменить матерей».

По-моему, они очень точно отражают суть нашей профессии.

— Что для вас является самой большой благодарностью за труд?

— За почти 37 лет работы в детском саду выпустила немало ребятишек. Многие из бывших воспитанников уже привели ко мне своих детишек.

Часто иду по улице и слышу от молодых людей слова приветствия: «Здравствуйте, Надежда Владимировна!». Это очень приятно, когда повзрослевшие дети встречают улыбкой, значит, им было в нашем садике хорошо.

— Педагог с большим опытом, вы можете дать совет родителям, в каком возрасте лучше отдавать малыша в детский сад?

— По моему мнению, чем раньше — тем лучше. Оптимальный возраст — полтора-два года. Такие детишки быстрее адаптируются к новой для себя обстановке, более взрослым бывает тяжелее это сделать.

— А как родители могут помочь своему ребенку быстрее пройти эту адаптацию?

— Во-первых, не переживать самим, чтобы их волнение не передавалось малышу. Доверять воспитателям и их опыту работы. Поверьте, мы заботимся о ваших детках и делаем все для того, чтобы им было комфортно.

— Изменились ли ваши воспитанники за эти годы?

— Да, современные дети сильно отличаются от своих родителей в детсадовском возрасте. Они стали более, как это сейчас принято говорить, продвинутыми. Хорошо ориентируются на просторах Интернета, умеют пользоваться гаджетами. Это совсем неплохо для их развития.

— Что помогло вам победить в профессиональном конкурсе?

— В подобных состязаниях дошкольных работников я участвовала уже второй раз. Но победила впервые. Благодарна за поддержку заведующей детским садом №4 Екатерине Сергеевне Орловой, своим коллегам и, конечно, детишкам из средней группы детского сада «Радуга», где проходили этапы конкурса.

Все ребята были очень открытыми, активными и любознательными. Это помогло мне хорошо справиться с заданием провести занятие для детей в незнакомой группе (мы изучили с ними свойства воды). Ну и, конечно, теперь предстоит серьезная подготовка к региональному этапу конкурса. Ведь это очень ответственно — представлять округ на столь высоком уровне.

— Желаем вам успехов!

Ольга ФРОЛОВА.

Фото с официального сайта отдела образования Добринского округа.