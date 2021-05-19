В минувший вторник в администрации Добринского района прошла встреча руководителя муниципалитета Романа Ченцова с предпринимательским сообществом. На нем присутствовали владельцы магазинов и аптек.
Повестка мероприятия была весьма актуальной для сегодняшней непростой эпидемиологической обстановки в районе. Обсуждались меры по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции и мероприятия по поддержке населения в столь непростое время.
В ходе обсуждения бизнес-сообщество и фармацевты Добринского района выступили с предложением запустить в муниципалитете акцию «Вместе против ковид-19» для поддержки наших граждан. Ее суть состоит в предоставлении 5% скидки с суммы чека на все приобретенные продукты питания и лекарственные препараты. Скидка предоставляется только при условии предъявления справки о прохождении вакцинации или соответствующего сертификата с портала Госуслуг.
Акция будет действовать с 24 мая до 12 июля включительно. К ней присоединились не только индивидуальные предприниматели райцентра, но и с. Березнеговатка, ст. Плавица, а также 14 магазинов Добринского райпо.
В конце встречи глава Добринского района Р.И. Ченцов поблагодарил предпринимателей и фармацевтов за проявленную инициативу, назвав ее нужной и жизненно необходимой.
И еще
Как позднее сообщила заместитель главы Добринского района Галина Демидова, аптечная сеть ОГУП «Липецкфармация» с 23 апреля по 1 сентября также проводит акцию «Вместе против COVID-19».
Все граждане от 60 лет и старше, которые предьявят документ о прохождении вакцинации, могут получить 7% скидку на все товары. Для получения скидки дополнительно надо предъявить документ, удостоверяющий личность. Скидка не распространяется на товары, участвующие в других акциях.
Список предпринимателей, которые начнут торговлю социально-значимыми товарами со скидкой 5% с 24 мая по 12 июля включительно для лиц, привитых от ковид-19:
- Ю.А. Кудрявцев — магазин «Мегаполис», п. Добринка, ул. М. Горького, 12
- Н.А. Требунских — магазин «Радуга» п. Добринка, ул. М. Горького, 94
- Г.И. Дрожжина — магазин «Агат» п. Добринка, ул. Октябрьская, 12
- О.М. Панина — магазин «Продукты» с. Березнеговатка, ул. Центральная, 38
- Е.А. Беляева — магазин «Вояж» п. Добринка, ул. Фрунзе, 37
- З.С. Казьмина — магазин «Мечта» п. Добринка, ул. Октябрьская, 117
- С.М. Григорьева — магазин «Морозовский» п. Добринка, ул. М. Горького, 34
- С.В. Чубарова — магазин «Фаворит» ж.д. ст. Плавица, ул. Строителей, 44
Список аптек:
- Т.А. Малыхина — филиал ОГУП филиал «Липецкфармация ЦРА №21» п. Добринка, ул. Октябрьская, 36
- Е.Е. Невейкина — аптека «Альфа» п. Добринка, ул. М. Горького, 18
- Ю.С. Прошин — аптека «Юнафарм» п. Добринка, ул. Советская, 4 б
- Ю.С. Прошин — аптека «Юнафарм» п. Добринка, ул. Воронского, 41
Список магазинов Добринского райпо, которые начнут торговлю социально-значимыми товарами со скидкой 5% с 24 мая по 12 июля включительно для лиц, привитых от ковид-19:
- ООО «Добринский кооператор»
- Магазин «Досуг» п. Петровский.
- Магазин «ТПС» с. Павловка.
- Магазин «ТПС» п. Кооператор.
- Магазин «Продукты» ст. Хворостянка.
- Магазин «ТПС» с. Нижняя Матренка.
- Магазин «Дубок» с. Дубовое.
- ООО «Демшинский кооператор»
- Магазин «Березка» с. Демшинка.
- Магазин «Мечта» с. Средняя Матренка.
- Магазин «ТПС» с. Дурово.
- Магазин «ТПС» с. Большая Плавица.
- ООО «Талицкий кооператор»
- Магазин «Продукты» с. Талицкий Чамлык.
- Магазин «Продукты с. Паршиновка.
- Магазин «ТПС» с. Мазейка.
- Магазин «ТПС» с. Лебедянка.
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По последним данным, предоставленным главным врачом ГУЗ «Добринская ЦРБ» Лилией Самошиной, в нашем районе за весь период регистрации ковид-19 новой коронавирусной инфекцией заболело 1165 человек. Закончили лечение 1142 человека, 20 скончались.
Число вакцинированных первым компонентом вакцины составляет 3860 человек, вторым компонентом — 3102.