В минувший вторник в администрации Добринского района прошла встреча руководителя муниципалитета Романа Ченцова с предпринимательским сообществом. На нем присутствовали владельцы магазинов и аптек.

Повестка мероприятия была весьма актуальной для сегодняшней непростой эпидемиологической обстановки в районе. Обсуждались меры по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции и мероприятия по поддержке населения в столь непростое время.

В ходе обсуждения бизнес-сообщество и фармацевты Добринского района выступили с предложением запустить в муниципалитете акцию «Вместе против ковид-19» для поддержки наших граждан. Ее суть состоит в предоставлении 5% скидки с суммы чека на все приобретенные продукты питания и лекарственные препараты. Скидка предоставляется только при условии предъявления справки о прохождении вакцинации или соответствующего сертификата с портала Госуслуг.

Акция будет действовать с 24 мая до 12 июля включительно. К ней присоединились не только индивидуальные предприниматели райцентра, но и с. Березнеговатка, ст. Плавица, а также 14 магазинов Добринского райпо.

В конце встречи глава Добринского района Р.И. Ченцов поблагодарил предпринимателей и фармацевтов за проявленную инициативу, назвав ее нужной и жизненно необходимой.

И еще

Как позднее сообщила заместитель главы Добринского района Галина Демидова, аптечная сеть ОГУП «Липецкфармация» с 23 апреля по 1 сентября также проводит акцию «Вместе против COVID-19».

Все граждане от 60 лет и старше, которые предьявят документ о прохождении вакцинации, могут получить 7% скидку на все товары. Для получения скидки дополнительно надо предъявить документ, удостоверяющий личность. Скидка не распространяется на товары, участвующие в других акциях.

Список предпринимателей, которые начнут торговлю социально-значимыми товарами со скидкой 5% с 24 мая по 12 июля включительно для лиц, привитых от ковид-19:

Ю.А. Кудрявцев — магазин «Мегаполис», п. Добринка, ул. М. Горького, 12

Н.А. Требунских — магазин «Радуга» п. Добринка, ул. М. Горького, 94

Г.И. Дрожжина — магазин «Агат» п. Добринка, ул. Октябрьская, 12

О.М. Панина — магазин «Продукты» с. Березнеговатка, ул. Центральная, 38

Е.А. Беляева — магазин «Вояж» п. Добринка, ул. Фрунзе, 37

З.С. Казьмина — магазин «Мечта» п. Добринка, ул. Октябрьская, 117

С.М. Григорьева — магазин «Морозовский» п. Добринка, ул. М. Горького, 34

С.В. Чубарова — магазин «Фаворит» ж.д. ст. Плавица, ул. Строителей, 44

Список аптек:

Т.А. Малыхина — филиал ОГУП филиал «Липецкфармация ЦРА №21» п. Добринка, ул. Октябрьская, 36

Е.Е. Невейкина — аптека «Альфа» п. Добринка, ул. М. Горького, 18

Ю.С. Прошин — аптека «Юнафарм» п. Добринка, ул. Советская, 4 б

Ю.С. Прошин — аптека «Юнафарм» п. Добринка, ул. Воронского, 41

Список магазинов Добринского райпо, которые начнут торговлю социально-значимыми товарами со скидкой 5% с 24 мая по 12 июля включительно для лиц, привитых от ковид-19:

ООО «Добринский кооператор»

Магазин «Досуг» п. Петровский.

Магазин «ТПС» с. Павловка.

Магазин «ТПС» п. Кооператор.

Магазин «Продукты» ст. Хворостянка.

Магазин «ТПС» с. Нижняя Матренка.

Магазин «Дубок» с. Дубовое.

ООО «Демшинский кооператор»

Магазин «Березка» с. Демшинка.

Магазин «Мечта» с. Средняя Матренка.

Магазин «ТПС» с. Дурово.

Магазин «ТПС» с. Большая Плавица.

ООО «Талицкий кооператор»

Магазин «Продукты» с. Талицкий Чамлык.

Магазин «Продукты с. Паршиновка.

Магазин «ТПС» с. Мазейка.

Магазин «ТПС» с. Лебедянка.

В ТЕМУ

По последним данным, предоставленным главным врачом ГУЗ «Добринская ЦРБ» Лилией Самошиной, в нашем районе за весь период регистрации ковид-19 новой коронавирусной инфекцией заболело 1165 человек. Закончили лечение 1142 человека, 20 скончались.

Число вакцинированных первым компонентом вакцины составляет 3860 человек, вторым компонентом — 3102.