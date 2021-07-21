Сегодня, 21 июля, в центре «Мои документы» в Добринке был открыт пункт вакцинации населения от коронавируса.

По словам и.о главного врача ГУЗ «Добринская ЦРБ» Алевтины Третьяковой, это место для проведения прививок было выбрано не случайно. Здесь очень большая проходимость людей различных возрастных категорий, в том числе и пенсионеров.

Все посетители имеют на руках документы, которые в том числе требуются для того, чтобы сделать прививку – паспорт, СНИЛС.

В МФЦ дежурят врач и медицинская сестра. Перед прививкой посетители заполняют анкету, им измеряют давление, температуру, сатурацию, заполняется согласие на вакцинирование. Если все параметры в норме, врач дает разрешение на прививку.

Кристина Акопян одной из первых сделала прививку в мобильном пункте вакцинации, отметив его удобность для жителей района.

Пункт будет работать в течение всей следующей недели, а если население активно будет пользоваться его услугами, то это время будет продлено.