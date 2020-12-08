В Добринском районе избран новый руководитель. Исполнявший до этого момента обязанности главы муниципалитета Роман Ченцов, назначенный на эту должность 12 октября, избавился от приставки и.о.

На очередной сессии районного Совета депутатов народные избранники единогласно поддержали его кандидатуру на пост главы Добринского муниципального района. Свой путь в новом для себя статусе Роман Иванович начал с таких слов:

«Сегодня особенный день в моей жизни. Совет депутатов единогласно избрал меня главой Добринского муниципального района. Я выражаю благодарность за оказанное доверие и поддержку главе администрации Липецкой области Игорю Георгиевичу Артамонову, всему депутатскому корпусу района. Я принимаю на себя всю ответственность за дальнейшее развитие района и благополучие его граждан.

Нам предстоит очень много, усердно и честно работать, опираясь на хороший потенциал района, изучив проблемы и потребности граждан, развивать муниципалитет. Мои цели и задачи – улучшение жизни и благосостояния людей, развитие экономики, создание рабочих мест и таких условий, чтобы молодежь не покидала район в поисках лучшей жизни, строительство жилья, благоустройство.

Для меня очень важно, чтобы население района не сокращалось, а наоборот, прирастало, чтобы его жители чувствовали уверенность в завтрашнем дне. Я знаю, что будет нелегко, но я так же знаю и то, что это просто надо «взять и сделать».

Депутаты районного Совета, главы сельских поселений, все хозяйствующие субъекты, ведущие бизнес на территории района, – абсолютно все должны участвовать в жизни и развитии муниципалитета. Я на это все рассчитываю, и я уверен, что так и будет».

Роман Иванович Ченцов родился в 1980 году в селе Талицкий Чамлык Добринского района. В 2002 году окончил Воронежский государственный аграрный университет им. К.Д. Глинки.

Трудовую деятельность начал ветеринарным врачом на Елецком птицеперерабатывающем комбинате. Затем занимал ряд должностей в Липецкой районной станции по борьбе с болезнями животных – от ветеринарного врача до начальника станции. До назначения исполняющим обязанности главы Добринского района трудился заместителем начальника управления ветеринарии Липецкой области. Кандидат ветеринарных наук.