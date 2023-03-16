Начиная с 20 марта в Добринском районе начнут проводить традиционные сельские сходы, на которых главы сельских поселений отчитаются о проделанной работе по социально-экономическому положению на подведомственных территориях.

Формат общения власти с населением включит в себя совместную выработку стратегии развития сельских поселений. При этом основными генераторами позитивных идей должны выступить сами жители.

ГРАФИК

заслушивания отчетов глав сельских поселений Добринского муниципального района о проделанной работе по социально-экономическому развитию в 2022 году и планах на 2023 год

(возможны изменения, о которых главы поселений оповестят жителей)