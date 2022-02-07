Сегодня — 30-летие подвига Героя России Суламбека Осканова. Военный летчик, генерал-майор авиации, начальник Липецкого центра боевой подготовки ВВС Минобороны России погиб при исполнении воинского долга 7-го февраля 1992 года.

Ценой собственной жизни он сумел предотвратить падение боевого самолета на деревню Казельки. На месте трагедии сначала был установлен памятник, затем здесь решили возвести монумент. В 25-ю годовщину трагической гибели Суламбека Осканова его торжественно открыли. Капризы погоды немного подпортили его внешний вид. Гранитные плиты, которыми облицован памятник, стали отваливаться.

Администрация Добринского района вместе с неравнодушными жителями, оказавшими финансовую поддержку, приняли решение реконструировать памятный мемориал. Совсем недавно его реставрация была завершена.

У подножья монумента состоялся траурный митинг. В нем приняли участие глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов, делегация Правительства Республики Ингушетия, представители ингушской диаспоры и родственники Суламбека Осканова, его друзья и сослуживцы, представители Липецкого авиацентра, школьники. В ходе митинга его участники вспомнили о героическом подвиге летчика, спасшего жизни сотням жителей.

Почтив память минутой молчания, к подножью памятника были возложены живые цветы.

По завершении траурной церемонии в Хворостянской школе №1, носящей имя Героя, прошел урок мужества. На нем был презентован проект школьного музея памяти Суламбека Осканова, прошли экскурсии по выставке творческих работ детей и подростков на тему героического подвига.

— Время летит быстро, но в памяти народа генерал-майор Осканов навсегда останется образцом мужества, чести и достоинства, отметил глава администрации Добринского муниципального района Роман Ченцов, — такие люди являются гордостью России, ее достоянием. Подвиг Осканова – пример для многих поколений.