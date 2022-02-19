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Сегодня прошли традиционные районные соревнования по подледному лову рыбы на р. Плавутка.

Такие соревнования прививают любовь к природе, к культурному отдыху. В них принимают участие и дети, и пенсионеры. Но зимняя рыбалка должна быть безопасной. Прежде чем начать ловлю рыбы сотрудники управления ГПСС Липецкой области проверили толщину льда, она составила 50 см — это соответствующая толщина для безопасного пребывания людей на льду.

Провели полный инструктаж с рыбаками по технике безопасности. Соревнования соответствовали всем требованиям безопасности. Дежурили сотрудники МЧС, полиции, скорая помощь.

В этот день на лед реки Плавутки вышло более 100 человек.

В командном зачёте — 21 команда из 16 сельских поселений и в личном зачёте 37 человек.

Во время соревнований работала полевая кухня, где каждый мог съесть вкусную кашу и согреться горячим чаем.

В командном зачете больше всех рыбы выловили представители Нижнематренского сельсовета. (Флерко Николай, Леншин Анатолий, Флерко Виктор). Их улов составил — 785 гр.

2 место- Богородицкий с/с (Синегубов Дмитрий, Синегубов Михаил, Булысов Артём), вес улова — 579гр.

3 место – Нижнематрёнский с/с – (Заварцев Денис, Заварцев Максим, Флюстиков Владислав), вес улова составил 357 гр.

Личный зачёт

1 место-Глотов Сергей – Демшинский с/с (440 гр.)

2 место-Флерко Николай –Н.Матрёнский с/с (387гр.)

3 место-Синегубов Дмитрий –Богородицкий с/с (361 гр.)

«За самую большую пойманную рыбу» — награждён Глотов Сергей (Демшинский сельсовет) вес рыбы-129 гр.

«Самый юный участник» — Невейкина Александра (Добринский с/с) 2016 г.р.

«За первую пойманную рыбу» награжден Шаров Денис (Хворостянский с/с)

Победителям и призёрам были вручены, медали, кубки, грамоты и призы администрации Добринского района.

Здесь не было проигравших: каждый участник соревнований по зимней рыбалке получил в награду незабываемые впечатления от общения с природой.