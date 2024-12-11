В минувший вторник в Добринском районе официально стартовала традиционная Всероссийская благотворительная акция «Ёлка желаний».

Ее установили в приемной руководителя муниципалитета Александра Пасынкова. Все желающие могут принять участие в акции и снять любую понравившуюся новогоднюю открытку с пожеланием ребенка на обратной стороне. Глава района одним из первых присоединился к «Ёлке желаний», сняв с нее сразу три таких открытки. Озвучивать, что внутри них, руководитель пока не стал, отметив, что это должно быть сюрпризом для детей.

В акции также приняли участие заместители главы района Олег Малыхин, Галина Демидова, глава Каверинского поселения Игорь Паршинцев, главный редактор «Добринских вестей» Тамара Шигина, главврач районной больницы Алевтина Третьякова, начальник отдела образования Ирина Немцева, руководитель водоканала Владимир Полунин и другие.

— Пожелания у детей самые разные, — сказал А.Н. Пасынков, — но все они будут выполнены. Новый год — это праздник, одинаково любимый как детьми, так и взрослыми. А еще это время чудес, которые исполняются в новогоднюю ночь. Есть на «Ёлке желаний» и необычное обращение к Деду Морозу. Один ребенок пожелал подарок не для себя, а для своей мамы. Это очень трогательно.

В акции приняла участие и семья предпринимателя со станции Хворостянка Валерии Ермохиной. Она сняла с новогодней красавицы открытки с пожеланиями от 3 детей. В семье самой Валерии растут сыновья Егор и Александр. Каждый Новый год она дарит им подарки. И ее не испугали дополнительные денежные траты, так как Валерия считает, что новогодние чудеса должны сбываться для всех детей…