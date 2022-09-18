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Вчера, 17 сентября, в 17.05, в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Липецкой области поступила информация о падении легкомоторного самолета «Скиф-1» в районе населенного пункта Заря Добринского района, сообщили в пресс-службе регионального МЧС. Пострадал пилот. В состоянии средней степени тяжести он госпитализирован в районную больницу.

Следователем Воронежского следственного отдела на транспорте опрошены очевидцы произошедшего, назначены необходимые экспертизы, организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.