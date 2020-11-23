В Добринском районе ограничили выход на лед. Принято постановление

Исполняющий обязанности главы администрации Добринского района Роман Ченцов подписал постановление об ограничении выхода на лед.

На водоёмах района начался ледостав. В этот период повышается опасность провала под лёд. В прошлом сезоне в Липецкой области в ледяной купели погибли 13 человек, четверо из них – дети.

Не обошли трагедии стороной и Добринский район. В декабре прошлого года в водоеме у с. Дурово утонули две сестры 7 и 11 лет.

Печальная весть пришла уже и в этом сезоне. 21 ноября в селе Новопетровка под лед провалился 64-летний мужчина. Тело погибшего доставали из-подо льда водолазы-спасатели.

Постановление районной администрации №841 от 18.11.2020 г. вводит месячник безопасности на водных объектах района и утверждает план мероприятий по обеспечению безопасности на водоемах в зимний период 2020-2021 годов.

Главам сельских поселений, юридическим и физическим лицам, независимо от форм собственности, за которыми закреплены водные объекты, поручено запретить повсеместно выход людей и выезд любых транспортных средств на лед водоемов при условиях:

толщина льда – менее 10 см;

наличие слома припая льда (примерзший к берегу неподвижный лед), отрывов льда, отжимов льда от берега;

температура воздуха – выше 0 градусов, продолжительностью более 1 суток при критической (10 сантиметров) толщине льда;

интенсивное таяние снега;

видимость – менее 500 метров;

наличие метели.

Напомним, что при возникновении чрезвычайных ситуаций за помощью следует обращаться в службу спасения по телефону «112».