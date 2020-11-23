В Добринском районе ограничили выход на лед. Принято постановление

Исполняющий обязанности главы администрации Добринского района Роман Ченцов подписал постановление об ограничении выхода на лед.
На водоёмах района начался ледостав. В этот период повышается опасность провала под лёд. В прошлом сезоне в Липецкой области в ледяной купели погибли 13 человек, четверо из них – дети.
Не обошли трагедии стороной и Добринский район. В декабре прошлого года в водоеме у с. Дурово утонули две сестры 7 и 11 лет.
Печальная весть пришла уже и в этом сезоне. 21 ноября в селе Новопетровка под лед провалился 64-летний мужчина. Тело погибшего доставали из-подо льда водолазы-спасатели.
Постановление районной администрации №841 от 18.11.2020 г. вводит месячник безопасности на водных объектах района и утверждает план мероприятий по обеспечению безопасности на водоемах в зимний период 2020-2021 годов.
Главам сельских поселений, юридическим и физическим лицам, независимо от форм собственности, за которыми закреплены водные объекты, поручено запретить повсеместно выход людей и выезд любых транспортных средств на лед водоемов при условиях:
- толщина льда – менее 10 см;
- наличие слома припая льда (примерзший к берегу неподвижный лед), отрывов льда, отжимов льда от берега;
- температура воздуха – выше 0 градусов, продолжительностью более 1 суток при критической (10 сантиметров) толщине льда;
- интенсивное таяние снега;
- видимость – менее 500 метров;
- наличие метели.
Напомним, что при возникновении чрезвычайных ситуаций за помощью следует обращаться в службу спасения по телефону «112».