— Сельские сходы — не просто традиция, а жизненная необходимость, — такими словами открыл очередную встречу глава Дубовского сельсовета Денис Пригородов, — так можно увидеть не только то, что уже сделано, но и то, в каком направлении двигаться дальше.

В этот день, кроме Дубового, общение селян с представителями власти прошло в Хворостянском и Нижнематренском сельских поселениях.

Глава местного органа самоуправления озвучил перед односельчанами краткие итоги работы за год. Итак, за это время проведен ямочный ремонт в д. Софьино по ул. Новой, в с. Дубовое по ул. Лермонтова, в с. Хворостянка по ул. Школьной и Зеленой, ремонт водонапорной башни в с. Ивановка, благоустроены кладбища в с. Хворостянка, заменены 15 фонарей уличного освещения в с. Хворостянка на ул. Зеленой, Полевой, ул. Новой в д. Софьино, подсыпана щебнем ул. Школьная в с. Хворостянка, доставлен шлак для разворотных площадок в п. Новый Свет, спилены 10 аварийных деревьев в с. Хворостянка по улице Центральной и ул. Школьной, смонтировано ограждение контейнерных площадок ТБО.

В ДК с. Хворостянка провели частичный ремонт, в результате которого в здании появилось отопление, отремонтированы системы холодного водоснабжения и водоотведения, заменены все уличные двери, обновилась входная группа.

Нынешний год также обещает дубовчанам позитивные перемены. Сельсовет запланировал асфальтирование ул. Лермонтова в д. Софьино, замену старых светильников на новые светодиодные, обустройство парка в с. Дубовое (здесь уже в этом году появятся тротуарные дорожки, беседки, скамейки, урны, освещение), расширение кладбища в с. Ивановка, установку детской игровой площадки на ул. Молодежной во дворе домов 1-5, в с. Ивановка появится опора для усиления сигнала мобильной связи.

Продолжатся работы по ограждению контейнерных площадок ТБО.

На сходе коснулись вопроса самообложения. Деньги, собранные в прошлом году, пошли на благоустройство кладбищ и завоз песка, закупку фонарей и ламп уличного освещения. В этом году дубовчане решили сброситься на благое дело по 300 рублей с каждого домовладения, за что проголосовали единогласно.

Николай Горбунов, житель п. Новый Свет, просил сделать более частыми визиты медиков в их населенный пункт. Сергей Дрюпин от лица односельчан поднял вопрос ямочного ремонта дороги до с. Дубовое. Просьбы занесли в итоговый протокол.

Глава Хворостянского сельсовета Владимир Курилов сообщил, что в 2023 году на территории поселения продолжалась работа по модернизации уличного освещения. Была проведена замена опор, линии электропередачи и КТП на станции Хворостянка по улицам Советской, Ленинской, Пионерской, Садовой, Народной. За счет средств местного бюджета закупили и установили 35 светильников со светодиодными лампами. На средства дорожного фонда заасфальтировали 480 метров улицы Октябрьской, частично отсыпали щебнем улицу Луговую на станции Хворостянка и улицу Полевую в с. Никольское, провели ямочный ремонт дорог по улицам Ленинской, Комсомольской, Пионерской. На каждом кладбище пробурили шахтные колодцы, чтобы использовать воду для технических нужд, провели 4 субботника. Ко Дню Победы отремонтировали памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

На 2024-й год в сельсовете запланировали продолжить модернизацию системы уличного освещения, асфальтировать ул. Димитрова и ул. Первомайскую, принять участие в конкурсном отборе заявок на благоустройство общественных пространств. Хворостянцы подготовили два проекта: по благоустройству парка у Хворостянского ДК и места отдыха у «Иванова болота».

Участники схода просили возобновить работу магазина «Хозтовары», повесить светильник на улице Железнодорожной, на углу дома №24, сообщили о том, что весенние талые воды близко подходят к некоторым домам.

Жительница Хворостянки Людмила Шкирмина подняла проблему очереди на прием к врачу в местном ОВП. Главный врач ГУЗ «Добринская ЦРБ» Алевтина Третьякова сообщила, что микроавтобус Центра соцзащиты начал доставку жителей Добринского района старше 65 лет в поликлинику п. Добринка для проведения скрининговых исследований. Транспорт полностью оборудован для перевозки маломобильных граждан, имеет одиннадцать пассажирских мест со специальными ремнями безопасности, а также обустроенное место для перевозки инвалидов-колясочников. Пациентов сопровождают медицинский и социальный работники.

Кроме острых вопросов, в адрес сельсовета звучали и слова благодарности от жителей. Прежде всего, за асфальтирование улицы Октябрьской, чистоту и порядок на кладбищах.

На сходе в Нижней Матренке Вадим Батышкин, директор филиала № 4 по Добринскому району ОБУ «ЦСЗН Липецкой области», рассказал присутствовавшим про соцконтракт. Такой договор заключают органы социальной защиты с человеком, который оказался в сложной финансовой ситуации. Условия соглашения могут быть разными в зависимости от вида социального контракта. Предоставляют такую помощь не всем, нужно отвечать нескольким требованиям. Главный критерий — низкий доход. Он должен быть меньше прожиточного минимума на каждого члена семьи.

Деньги выделяются по следующим направлениям: поддержка на время поиска работы, чтобы пройти переподготовку и обучение, открытие бизнеса, развитие личного подсобного хозяйства, преодоление сложной жизненной ситуации.

Также В. Батышкин сообщил своим землякам про проект «Активное долголетие». Его цель — создать условия для ведения активного образа жизни и самореализации.

Присутствовавший на сходе заместитель главы Добринского муниципального района Олег Малыхин заверил нижнематренцев, что все проблемы, озвученные на встрече, будут решены.

В Талицком Чамлыке и Паршиновке сельские сходы прошли по-деловому. Общение селян с представителями власти получилось весьма продуктивным. Сигналы о проблемах брались на карандаш и заносились в итоговые протоколы.

На первое место по значимости глава сельского поселения Талицкий сельсовет Владимир Сатин поставить обеспечение населения и социальных объектов качественной питьевой водой. Для этого необходимо строительство дополнительной водозаборной скважины в селе Чамлык-Никольское и двух артскважин в селе Талицкий Чамлык, ремонт водопроводных сетей по ул. Базарной, Первомайской, Садовой. Для бесперебойного электроснабжения требуется замена электрических опор на 12 улицах из 19. Вопрос с уличным освещением по улицам Заречной и Нестерова окончательно решен.

Активно ведется работа по замене устаревших светильников на новые, светодиодные. На сегодняшний день из 286 фонарей 120 заменены на энергосберегающие. В прошлом году в д. Московке щебнем выполнили ямочный ремонт сельской дороги, здесь же пробурили водозаборные скважины, построили дорогу по ул. Полевой (1,4 км), отремонтировали отрезок водопроводных сетей в с. Чамлык-Никольское.

Основными задачами на 2024-й год Владимир Сатин назвал асфальтирование улицы Садовой (1,8 км), ямочный ремонт дорог, не имеющих асфальтированного покрытия, работы по ремонту системы уличного освещения (с заменой старых опор на новые, установка светодиодных ламп и светильников), по улице Дубровка (3,2 км), строительство беговой дорожки на территории МБОУ СШ с. Талицкий Чамлык, монтаж ограждения пешеходного перехода на мосту через р. Фоновка.

Среди вопросов, которые задали участники схода, — ремонт дороги по ул. Пролетарской, установка фонарей уличного освещения, сроки введения в эксплуатацию строящегося в селе ОВП и ряд других. Все то, о чем говорили селяне, глава муниципалитета Александр Пасынков занес в свою рабочую тетрадь и дал соответствующим службам конкретные поручения.

В Паршиновке после традиционных докладов главы поселения Игоря Паршинцева и местного участкового уполномоченного полиции Андрея Ларина начался открытый диалог. С одной стороны — жители поселения, с другой — представители власти и руководители структурных подразделений. Паршиновцы просили опилить березы возле одного из домов, отремонтировать отрезок дорожного покрытия по ул. Советской. Работник местного ДК Николай Попов сообщил, что задняя стена помещения отошла и находится в аварийном состоянии, из-за чего стала протекать крыша.

Глава Добринского района Александр Пасынков взял проблему под контроль, пообещав оперативно связаться с собственником здания. Им являетсяДобринское райпо.

Жительницу с. Паршиновка, Рязанцеву Л.Г., волновал вопрос закрытия в районном центре бойни для домашнего скота. Глава муниципалитета ответил, что данная проблема находится в стадии практического решения. Еще одна жительница села, К.Г. Акопян, выступила по поводу несвоевременной расчистки дороги регионального значения.

Прямо на сходе руководителю дорожной службы дали поручение разобраться с этим вопросом. Многих волновало засилье диких лисиц, которые являются разносчиками бешенства. И.о. начальника «Добринская СББЖ» Алексей Курдюков пояснил, что для борьбы с лисами, а также безнадзорными собаками необходимо обратиться к главе поселения, чтоб он сделал заявку в Добринскую ветстанцию, где уже окажут всю необходимую помощь для решения данной проблемы.

Когда темы для общения были исчерпаны, сельский сход в Паршиновке завершил свою работу.

Люди в трех сельских поселениях: Тихвинском, Дуровском и Богородицком из года в год проявляют высокую активность во время сельских сходов.

На сходе в ДК села Большая Плавица глава Тихвинского сельсовета Александр Кондратов с удовлетворением отметил тот факт, что все прошлогодние планы, а также наказы односельчан были полностью выполнены. В поселении привели в порядок дороги со щебеночным покрытием на улице Цветочной в д. Покровке, Центральной в д. Большая Плавица, Калинина в с. Боровское, Садовой в с. Тихвинка, Заречной в д. Андреевке. Выполнен ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия улицы Калинина села Боровское от автомобильной дороги Добринка — Плавица до магазина ТПС протяженностью 2 километра.

В течение всего года проводился ямочный ремонт региональных дорог Добринка-Плавица-ст. Хворостянка и Демшинка-Тихвинка. Были отсыпаны щебнем размытые паводковыми водами три участка дороги между д. Никольское 2-е и д. Покровка, в районе плотины в д. Большая Плавица и в с. Боровское.

Отсыпан щебнем участок дороги по ул. Тихой в д. Аничково от дома №2 до дома №5, в д. Андреевке провели ремонт дороги, ранее отсыпанной крупным щебнем с укладкой мелкого щебня и последующим укатыванием протяженностью 1,5 км.

Кроме этого, в сельсовете провели паспортизацию дорог местного значения общего пользования, отремонтировали пешеходный переход через р. Плавицу в д. Большая Плавица. Построен новый деревянный пешеходный переход на стыке д. Петровки и с. Тихвинка. Заменили 65 лампочек и установили 30 новых светодиодных светильников.

Ликвидированы 4 несанкционированные свалки, с кладбищ вывезено 57 тонн мусора. В д. Большая Плавица установлена новая водонапорная башня. В рамках программы по догазификации жилых домов в прошедшем году к трем домовладениям был подведен природный газ. В восьми населенных пунктах построены 53 асфальтированные площадки под контейнеры для сбора твердых коммунальных отходов. Начаты работы по расширению кладбища в с. Боровское.

Среди планов на 2024-й год — асфальтирование дороги по ул. Фермерской в д. Никольское 2-е с укладкой новой трубы для пропуска талых вод, обновление дорожного полотна в д. Андреевке от дома №21 до дома № 37, завершение работ по расширению кладбища в с. Боровское, ямочный ремонт дороги с твердым покрытием Боровское-примыкание к автодороге Добринка-Плавица-Хворостянка протяженностью 2 км, благоустройство Парка Победы, текущий ремонт пешеходных переходов через реку Плавицу в районе д. Покровке и д. Большая Плавица и многое другое.

Бравший слово участник схода С.А. Невейкин посетовал на несвоевременность поступления платежек за холодное водоснабжение, В.Н. Широков говорил про необходимость ремонта некоторых элементов детской игровой площадки, Г.В. Кондратову волновал вопрос вакцинации животных от бешенства, А.Н. Сорокин поднял тему опиловки деревьев по ул. Центральной в д. Большая Плавица, В.Н. Коновалова говорила о ямочном ремонте на региональной дороге Добринка-Плавица. Все наказы занесли в протокол схода.

Самым знаменательным событием прошлого года дуровцы назвали обустройство парка погибшим воинам имени Сергея Кабанова. Это стало возможным благодаря участию сельского поселения в программе комплексного развития сельских территорий и спонсорской помощи ООО «Добрыня». В парке установлен мемориал, все расходы по его изготовлению и установке взял на себя Г.Н. Крутских.

В рамках работ по благоустройству реконструированы линии электропередачи по ул. Димитрова с. Дурово, Школьной и Садовой в д. Нижнематренские Выселки, по улицам Первомайской, Молодежной, Солнечной в с. Дурово, заасфальтирована ул. Садовая в с. Дурово.

В котельной местного «очага культуры» заменили котлы, закупили и установили сантехнику в санузел, подвели воду, подключили водонагреватель, отремонтировали кабинет специалиста администрации, частично заменили электропроводку. Отремонтирован остановочный павильон.

Глава поселения Любовь Жданова познакомила участников схода с планами на 2024-й год. В перечне работ — второй этап обустройства парка погибшим воинам в честь Сергея Кабанова с установкой тренажеров, спортивной площадки, устройством освещения, асфальтирование ул. Школьной в с. Дурово, отсыпка дороги по ул. Цыганова в д. Натальино, монтаж новой изгороди центрального кладбища с. Дурово, реконструкция линий электропередачи в с. Отскочное и д. Натальино, капремонт памятника воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, отсыпка контейнерной площадки в с. Отскочное, капитальный ремонт зрительного зала и холла здания ДК, снос ветхих зданий ангара и бывшего общежития в с. Дурово.

Глава Богородицкого сельсовета Александр Овчинников предложил участникам схода провести совместный анализ сделанного за год, определить путь дальнейшего развития. Позитивный момент — наполнение бюджета. Докладчик отметил, что годовой план по сбору НДФЛ исполнен в сельсовете на 117 %, в местную казну дополнительно поступило 667 тыс. рублей. Налог на имущество физических лиц добавил еще 1 млн. 95 тыс. рублей. Доход от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности, составил 547 тыс. рублей. Кроме этого, в сельсовете привлекали дополнительные средства путём участия поселения в региональных и федеральных программах, за счет сокращения роста недоимки по налоговым и неналоговым платежам, повышения эффективности использования муниципального имущества.

— Одним из показателей улучшения качества жизни человека является строительство жилья, — отметил А. Овчинников, — в 2023 году мы сдали в эксплуатацию 7 жилых домов общей площадью 700 кв. метров.

Также за прошлый год на территории поселения проводился ямочный ремонт на многих улицах, заменили 52 фонаря уличного освещения на энергосберегающие по ул. Строителей, ул. Вокзальной, ул. Свободы, ул. Богородицкой, начали асфальтировать дорогу Плавица-Пушкино, новый асфальт уложили на ул. Богородицкую — 1 км, ул. Зелёную — 300 м, установили новый детский игровой комплекс у дома №11, провели опиловку на местном кладбище и по ул. Строителей, обустроили 45 площадок под ТКО, а также площадки у многоквартирных домов №16, № 18 и 2А, продолжили строительство храма.

Перспективы развития поселения на 2024 год включают в себя отсыпку 850 метров дороги в с. Богородицкое, асфальтирование ул. Благодатной, продолжение капитального ремонта дороги Плавица-Пушкино, установку энергосберегающих фонарей уличного освещения на ул. Заводской, строительство 2-х домов коттеджного типа по договору социального найма, строительство ФАПА в с. Богородицкое, капремонт дороги Плавица-Хворостянка (5 км), капитальный ремонт сетей водоснабжения по ул. Ольговской — 1,5 км, ул. Благодатной — 1 км, обустройство пляжа на реке Плавица (уже закуплены новые беседки, раздевалки, туалет и другое оборудование), пешеходной дорожки от поселка до бывшего спиртзавода, отделка фасада ФОКА, установка забора и расширение кладбища.

Подводя итоги схода, Александр Овчинников выразил огромную благодарность руководителям предприятий, а также индивидуальным предпринимателям, участвующим в благотворительной деятельности и оказывающим финансовую помощь сельсовету в решении вопросов местного значения. Лучшим меценатам под аплодисменты зрительного зала вручили благодарственные письма.

Эти вопросы на сходах граждан поднимали жители Демшинского, Верхнематренского, Среднематренского и Добринского сельских поселений.

ПЕРВЫЙ ОТЧЕТ НЕ ВЫШЕЛ КОМОМ

Наталия Глотова возглавляет Демшинское сельское поселение совсем недолго, но и за такой короткий срок здесь была проделана большая работа по улучшению качества жизни односельчан.

В 2023 году отремонтировали участок школьного маршрута в д. Наливкино, который был поврежден во время весеннего паводка. В этой же деревне, а также в Больших Отрожках и Демшинке проведена опиловка обочины по пути следования школьного автобуса. Благодаря обращению сельской администрации в областное управление дорог и транспорта был осуществлен ямочный ремонт на отрезке региональной автодороги от с. Демшинка до д. Большие Отрожки, где также проезжает школьный автобус. Для жителей и гостей поселения благоустроили место отдыха на реке Плавице. Была ликвидирована 1 несанкционированная свалка.

В прошлом году провели реконструкцию ЛЭП на улице Школьной и нечетной стороне улицы Центральной в Демшинке. На улице Тихой в д. Александровка 1-я была проведена отсыпка 200 метров дороги, а также заасфальтирован на ней участок протяженностью 1 километр. Двухсотметровый участок дороги на улице Заозерной в Демшинке был отсыпан щебенкой.

Большинство планов на текущий год у Н.А. Глотовой касались дорожной сферы. Среди них асфальтирование дороги д. Наливкино (ул. Заречная, 500 м.), отсыпка щебнем спуска в с. Демшинка на проезде к ул. Школьной от ул. Центральной. Запланирован капитальный ремонт водопровода в Демшинке длиной 236 метров.

Демшинцев волновали разные вопросы. Некоторые из них решались прямо во время сходов. В частности, присутствовавший на сходе глава Добринского района А.Н. Пасынков заверил селян, что в этом году будет проведен ремонт автодороги до Тихвинки, так как по ней подвозят детей из Демшинки. Наболевший вопрос был озвучен по поводу дальнейшего функционирования школы в Демшинке. Начальник отдела образования И.М. Немцева рассказала собравшимся, что сейчас эту начальную школу посещает 21 ребенок со 2 по 4 классы.

Все эти дети доучатся на месте до окончания начального звена, то есть до 4 класса, а вот дальнейших наборов в эти классы уже не будет. Задавались вопросы и другим представителям районных служб. Подводя общий итог схода, А.Н. Пасынков отметил, что в Демшинском поселении работа по улучшению качества жизни людей ведется постоянно, но всех намеченных планов можно достичь только в тесном взаимодействии сельской власти с жителями и представителями бизнеса.

ДОРОГИ, ФОНАРИ, ВАКЦИНАЦИЯ

Аналогичные проблемы решала в 2023 году глава Верхнематренской сельской администрации Н.В. Жаворонкова.

Сельской власти пришлось наводить порядок на кладбищах и подконтрольной территории, опиливать аварийные тополя в парке Верхней Матренки, обустраивать площадки под контейнеры с ТКО и многое другое. В надлежащий вид была приведена территория возле здания самой сельской администрации. Главным, пожалуй, событием стал ремонт фасада ДК по программе «Обеспечение населения Липецкой области качественным жильем, социальной инфраструктурой и услугами ЖКХ» на центральной усадьбе.

Большие работы были проведены и планируются в сфере качественного электроснабжения населения. В д. Ландышевке, по улице Полевой, выполнены мероприятия по техперевооружению трансформаторной подстанции. Заменили сам силовой трансформатор и электрические провода. В д. Новая ведутся аналогичные работы. Уже завезены железобетонные опоры. Подрядчики приступили к работе. В с. Приозерное, на ул. Молодежной, Центральной, Зеленой, запланированы мероприятия по замене силового трансформатора. Уже установлены опоры, натянут провод. Осталось установить новый трансформатор.

В сфере дорожного хозяйства преображение ждет дорожное покрытие улицы Базарной в Верхней Матренке. В этом году на ней будет уложено новое асфальтовое покрытие. По улице Интернациональной появится пешеходная дорожка к офису врача общей практики. По программе догазификации в текущем году будет участвовать 1 домовладение из села Приозерное. Годом ранее такие заявки подали владельцы двух жилых домов. В планах Н.В. Жаворонковой в этом году — осуществить ремонт памятника погибшим воинам-землякам в Верхней Матренке и продолжить дальнейшее обустройство площадок под контейнеры с ТКО.

Присутствовавшие на сходе граждан представители различных районных служб проинформировали собравшихся о противопожарной безопасности в отопительный сезон и пожароопасный период, необходимости учета поголовья скота, домашних животных (кошек, собак) и их вакцинации от бешенства. Будет решаться вопрос об установлении станции по обезжелезиванию воды в Верхней Матренке, так как здесь у этого ресурса повышенный уровень жесткости.

Говорилось и об установке уличного освещения вдоль автодороги, ведущей к остановочному павильону. От представителя Добринского РЭС был дан комментарий о выезде мастера организации, чтобы рассмотреть на месте, есть ли возможность без проектной документации установить опоры и запитать электричеством провод.

В СРЕДНЕЙ МАТРЕНКЕ ВОПРОСОВ К ГЛАВЕ НЕТ

В своем докладе глава поселения Нина Гущина рассказала собравшимся о проведенной в 2023 году работе по реконструкции ЛЭП в д. Коновке протяженностью 900 метров с заменой опор и укреплением электрического кабеля. Благодаря спонсорской помощи ООО «Добрыня» в детском парке Средней Матренки установлен детский игровой комплекс. В честь погибшего в ходе специальной военной операции земляка Данилы Рущинского на здании школы появилась мемориальная доска, а в день его рождения, 9 июня, у памятника погибшим в ходе Великой Отечественной войны состоялось открытие Стены Памяти в честь Героя. Подвергся реконструкции и сам памятник погибшим односельчанам. Отремонтирован его постамент, площадка возле него выложена тротуарной плиткой, установлены антивандальные лавочки и урны, входная группа в парк, сделана подсветка Стены Памяти.

На текущий год у Н.А. Гущиной также немало планов. На улице Заречной в Средней Матренке планируется асфальтирование 1,4 км дороги. На этой же улице, исходя из финансовых возможностей, запланирован ямочный ремонт. Сельская администрация планирует выйти с ходатайством к ООО «Добрыня» с просьбой о выделении денежных средств на ремонт памятника легендарному комдиву В.И. Чапаеву, чью фамилию носил не менее знаменитый колхоз. Есть у главы поселения задумка в честь Года семьи сделать в сквере у Дома культуры собирательный образ-композицию «Семья». В нее войдут скульптуры аистов, лебедей, скамейка с влюбленными, ангел-хранитель, вазоны, урна, зона отдыха и детская зона со сказочными персонажами. Преображение ждет местное отделение почтовой связи. По словам Н.А. Гущиной, в нем проведут ремонт помещений. Вопросов к главе поселения у среднематренцев не возникло, а завершился сход традиционным награждением благодарственными письмами спонсоров и неравнодушных граждан.

ИТОГОВЫЙ СХОД ГРАЖДАН — В ДОБРИНКЕ

Сход граждан в Добринском сельском поселении по традиции завершил череду подобных мероприятий. Глава поселения Николай Чижов рассказал собравшимся об итогах проделанной в прошлом году работы и наметил планы на текущий период. В самом начале благодарственными письмами он отметил руководителей предприятий и организаций Добринки, спонсоров и фермерские хозяйства, которые помогают местной власти оперативно решать возникающие проблемы.

Доклад также изобиловал цифрами и слайдами о проделанной работе.

Судя по словам Н.В. Чижова, основная часть бюджета была использована на благоустройство территории населенных пунктов, развитие инфраструктуры, обеспечение жизнедеятельности поселения.

В рамках Федерального проекта «Спорт — норма жизни» в п. Добринка построили площадку для сдачи норм ГТО, которая оборудована спортивными тренажерами. Построено новое ограждение по ул. Корнева.

Начато строительство спортивно-игровой площадки по ул. Назаркина, которое планируется завершить в 2024 году. В 2023 году был разработан проект общественной территории и проведены работы по благоустройству общественного пространства, расположенного перед зданием районного Дома культуры. Появился тротуар из плитки по ул. Октябрьской от центра до почты с оборудованием ограждения и установкой современных светильников. Проведена опиловка наиболее опасных для захоронений деревьев на территории старого кладбища по ул. Корнева. На эти цели были использованы деньги местного бюджета и средства самообложения. Выпилили и выкорчевали засохшие старые деревья и посадили новые на территории детского парка по ул. Ленинской. Подверглась благоустройству дворовая территория по улице Народной в райцентре.

Грандиозные планы у Н.В. Чижова в отношении благоустройства стадиона «Колос». Уже готов проект его реконструкции и проведена экспертиза. Она включает в себя реконструкцию футбольного поля с трибунами и административным зданием, плоскостные спортивные сооружения, ограждение, площадку ГТО, освещение, видеонаблюдение. На эти цели планируется привлечь средства федерального, регионального и местного бюджетов.

Спортивно-игровая площадка должна появиться и в микрорайоне Прогресс благодаря программе «Формирование современной городской среды». Грядет капитальный ремонт памятника В.И. Ленину на одноименной площади. В настоящее время ведутся работы по проектированию и геологии. Состоялся капитальный ремонт дороги по ул. Ленинской (850 м) в Добринке. По ней же была проложена новая водопроводная сеть с подключением всех домовладений. Новый водопровод проложили и по улице Линейной (350 метров). Установили 6 современных остановочных павильонов по улицам Корнева, Октябрьской, Воронского с оборудованием асфальтированных площадок.

В этом году поселковая администрация планирует разработать проектно-сметную документацию и начать строительство дорожного покрытия по ул. Октябрьской (от здания почты до ул. Воронского) за счет привлечения средств областного бюджета. В планах также строительство пешеходной дорожки по улице Корнева. Запланировано капитально отремонтировать дорожное покрытие на улицах Карла Маркса (300 м), Липецкой (510 м) и Линейной (1200 м). По Федеральной программе «Модернизация водопроводных сетей 2024-2025 гг.» запланирована замена водопроводных сетей с подключением всех домовладений по улицам Кооперативной, Спортивной, Строительной, Эртеля. Ожидается реконструкция водопроводных сетей по улице Зеленой поселка Кооператор (500 м).

В 2023 году благодаря муниципальной программе «Обеспечение населения Добринского муниципального района качественной инфраструктурой и услугами ЖКХ на 2019-2025 годы» было построено и введено в эксплуатацию 4 дома для медиков и педагогов. В текущем году начнется строительство дома для работника агропромышленного комплекса в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Проведен аукцион, скоро начнется непосредственно строительство жилья.

Подводя общие итоги всех сходов граждан, глава Добринского района А.Н. Пасынков отметил, что побывал лично на большинстве подобных мероприятий.

— Для себя отметил, — сказал Александр Николаевич, — что селянам небезразлична судьба своей малой родины. Большинство вопросов жителей нашего района касались благоустройства населенных пунктов. Людей волнуют дороги, обеспечение качественной питьевой водой, электроснабжением. Ряд вопросов касались сферы здравоохранения, образования, транспортного сообщения, ликвидации свалок и централизованного вывоза мусора. Но хочу отметить главное, что во всех сельских поселениях Добринского района их главами ведется планомерная ежедневная работа по улучшению качества жизни односельчан. Большинство из проблем сельские главы могут решить самостоятельно. В других, более сложных вопросах поможем со стороны районной власти. Будем и дальше работать в тесном контакте с населением.