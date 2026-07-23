В добрый путь и солнечной погоды!

Добринские хлеборобы приступили к уборке зерновых культур. Одними из первых в поле вышли труженики ООО «Петровский агрокомплекс». Пшеничные массивы хозяйства в эти дни в среднем дают от 50 до 60 центнеров хлеба с каждого гектара.

Нынешняя страда в вышеназванном хозяйстве — единый механизм, каждая деталь в котором выполняет определенную задачу. Полдень, отделение номер один, уборка в самом разгаре. Пока местные полеводы довольны отдачей зерновых полей. Слагаемые успеха известны: благоприятные погодные условия, своевременная почвенная подкормка, качественно выполненный сев.

Прошлой осенью петровцы решили посеять три сорта озимой пшеницы: «собербаш», «алексеич» и «гром». Сорта разные по срокам созревания, что исключает авралы во время жатвы. Перед этим как следует подготовили почву, внеся минеральные удобрения. Осенний сев с высоким качеством выполнили механизаторы Станислав Кашкин и Александр Гришин. Весной озимый клин дважды подкормили азотными соединениями, а в период созревания выполнили полный цикл химической обработки. В этом селянам помогли широкозахватные 36-метровые прицепные опрыскиватели «Амазон». Важный агроприем был доверен Алексею Дронову и Николаю Ряшенцеву, они на отлично справились с поставленной задачей. Во время обработок полеводы применили небольшое ноу-хау, исключив из цикла операций обязательную до этого заправку химикатами на поле. На одной из асфальтированных площадок селяне оборудовали так называемый растворный узел. Туда доставлялась вода и химические составы, там же в огромных пластиковых баках в нужных пропорциях наводился готовый раствор, который увозили к работающим опрыскивателям водители Александр Полунин и Анатолий Артюхов. В результате экономилось и время, и затраты на доставку «химии» в поле. В следующем году такой выгодный алгоритм петровцы намерены применить и при обработке сахарной свеклы.

Место жатвы можно без труда найти по огромному облаку пыли. Восемь зерноуборочных комбайнов «Акрос» различных модификаций утюжат очередное поле. Мощной техникой управляют Владимир Кочетков, Дмитрий Каширский, Олег Воробьев, Максим Манаенков, Владислав Горячев, Сергей Щапов, Константин Сайдулин и Вячеслав Жданов. Все комбайнеры — профессионалы своего дела. Так, для М. Манаенкова нынешняя страда уже девятая по счету.

— Хлебная нива в этом году густая, зерно налитое, — говорит он, — потери во время обмолота у нас сведены к минимуму. Сказалась хорошая регулировка узлов и механизмов «Акросов», которую мы провели перед выходом в поле.

Техника работает как часы. Но, если что-то сломается, тут же к месту жатвы прибывает оперативная техническая помощь под руководством инженера агропредприятия Олега Митина. Усилиями технарей поломки оперативно ликвидируются, простои комбайнов в такое горячее время недопустимы.

За пожарной безопасностью во время уборки следит Александр Соколов. Его МТЗ с бочкой, наполненной водой, уже восьмую по счету жатву сопровождает комбайны. Высокая температура воздуха, измельченная солома и разогретая до предела техника. Одной случайной искры достаточно для больших неприятностей.

Руководство «Петровского» отмечает высокую ответственность механизатора и качественное выполнение порученного дела. Убранные загонки оперативно дискуются, этим занят механизатор Олег Луконин.

Водители Анатолий Поляков, Сергей Титов, Сергей Чернов, Александр Полунин, Валерий Варфоломеев и Дмитрий Антюфеев доставляют зерно нового урожая с поля на местный ток. Убранная за день масса затем отвозится на элеватор. Механизаторы и водители заинтересованы в том, чтобы сократить сроки уборки. Трудятся слаженно.

У людей, принимающих участие в уборке, нет вопросов по оплате труда. Всё обговорено заранее и устраивает каждого. В конце трудового дня и комбайнеры, и водители имеют четкое представление о том, сколько сегодня заработали. В обед и ближе к вечеру к месту работ из местной столовой доставляют не только горячие обеды и ужины, но и прохладительные напитки.

Весь день в поле находится агроном отделения Наталия Копцева. В этой должности она трудится не первый год и хорошо знает своё дело.

— Благодаря чёткой организации труда, — говорит специалист, — наши пшеничные наделы ежедневно уменьшаются на 130-140 гектаров. Нынешняя хорошая отдача пшеничных наделов является результатом слаженных действий всего трудового коллектива «Петровского агрокомплекса». Каждый вносил посильную лепту в пышный каравай. Озимая пшеница хорошо перенесла зимовку, весной и летом дожди шли регулярно. Теперь только не ленись, работай, что мы и делаем. После озимой пшеницы наступит черед ячменя и пшеницы яровой. Что быстрее поспеет, подскажет погода. Не забудем и про сою, в уме будем держать подсолнечник. Итоги жатвы подведем позже, сейчас основная задача — убрать урожай с минимальными потерями.

Петровские хлеборобы простоев не допускают. Работа идет, хлебные ручейки наполняют закрома агрокомплекса. Глава Добринского округа Александр Пасынков на своей странице ВКонтакте поздравил аграриев с началом очередной жатвы.

— Желаю добринским селянам увесистого каравая. В добрый путь и солнечной погоды! — отметил он.