В школах Добринского района прозвенел последний звонок.

Двадцать четвертого мая во всех общеобразовательных учреждениях Добринского района прозвенел последний звонок. В гимназии села Ольговка он прозвучал в сорок пятый раз — для выпускников 2025 года. На торжественной линейке здесь побывали глава Добринского района А.Н. Пасынков, начальник отдела образования И.М. Немцева, представитель военкомата, участник СВО Олег Чикалов и другие гости праздника.

В этом году последний звонок прозвенел для 13 выпускников 11 класса и 56 девятиклассников. На площади перед зданием, где проходила линейка, — море воздушных шаров, в руках гимназистов букеты цветов. На торжество пришли родители, друзья, родственники выпускников. Выступая перед собравшимися, Александр Николаевич поделился воспоминаниями о своем последнем звонке.

— Для меня, моих одноклассников, — рассказал руководитель района, — это был волнительный день. Мы оканчивали школу, было радостно и грустно одновременно. Для вас, юноши и девушки, наступает волнительная пора — выпускные экзамены. Но я уверен, что вы достойно преодолеете эти испытания и покажете те знания, которые в вас вложили учителя. Вижу: не менее выпускников волнуются и сами педагоги, и родители. Ребят ждет взрослая жизнь, выбор профессии. Дорогие выпускники, не бойтесь трудностей, смело идите к поставленной цели. Уважаемые педагоги, спасибо вам за ваш нелегкий труд. Родителям желаю терпения. В добрый путь, выпускники!

В ходе линейки говорилось много теплых слов и пожеланий выпускникам, родителям и педагогам. Выступали классный руководитель, первый учитель виновников торжества. Не обошлось и без поздравлений от первоклашек, которые первого сентября прошлого года приняли эстафету от одиннадцатиклассников. А под звуки колокольчика выпускники торжественно покинули линейку.

Всего же в Добринском районе последний звонок прозвенел для 95 выпускников 11-х классов и 272 девятиклассников.

«Абсолютно каждый ребёнок должен гордится своей школой. Создаём для этого все условия: меняем учреждения, делаем их комфортными, яркими, интересными, наполненными. План на этот год — 11 школ. В 2026 году хотим капитально отремонтировать 35 — по нацпроекту «Молодёжь и дети», — отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.