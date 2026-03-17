В доме играют на пианино и баяне, трубе и барабане

В семье Наталии и Николая ИЛЯСОВЫХ из Добринки никогда не бывает тихо: здесь учатся, играют и творят пятеро детей. Родители делают всё, чтобы их ребятишки росли не только умными, но и творческими, поэтому в доме много музыкальных инструментов.

МНОГО ПРИЧИН ДЛЯ РАДОСТИ

Столько детей — это огромная ответственность. По словам педагогов ребятишек, у Наталии Николаевны и Николая Сергеевича это хорошо получается. И родители, и их дети успевают всё. В школу ходят четверо, и все они — на Доске почёта учреждения за отличную учёбу. Старший Павел — восьмиклассник. Ещё посещает музыкальную школу, играет на баяне, также он трубач в духовом оркестре «Серебряные трубы». Недавно парень стал победителем в одном из областных музыкальных конкурсов как трубач.

Павел Илясов: «Растянул меха — и полилась мелодия».

Мама с папой гордятся, что их сына, на сегодняшний момент единственного из его ровесников по району, баянистом пригласили в Липецкий молодёжный оркестр, действующий при колледже искусств им. Игумнова. И на занятия в областной центр, не ленясь, родители возят мальчика постоянно. Тоже дополнительный труд и материальные растраты. Но об этом речи никто не ведёт: всё для детей.

Альбина Илясова: «Когда пальцы касаются чёрно-белых клавиш, мир становится прекраснее».

Вторая их дочка, Альбина-семиклассница, определилась сразу с выбором дополнительного образования: помимо изучения школьных предметов, три года играет на пианино. И с братом уже устраивают домашние концерты. Третий, Тимофей-четвероклассник, хорошо рисует, занимается в художественной школе в классе рисунка, а также посещает объединение по лепке «Глиняная игрушка». Мальчик пишет сказки и стихи, печатался в областном детском журнале. Второклассник Афанасий в различных увлечениях проявляет себя, даже на тхэквондо ходил заниматься. Сейчас остановился из творчества на глиняной игрушке и игре на электронной барабанной установке, а из спорта посещает секцию по туризму.

Работа завершена. Автор Тимофей Илясов у своего шедевра.

Глина оживает в руках мастера: игрушка Афанасия Илясова.

Когда папа — мастер на все руки: трон готов, Щелкунчик на месте, лошадка рядом, принцесса Анфиса довольна.

Ну и обязательно надо сказать, что все музыкальные инструменты Илясовы-старшие купили, чтобы дети не только в музыкальной школе играли на них, но и дома могли репетировать. И лишь последняя, шестилетняя Анфиса, пока ни в какие кружки и секции не ходит, зато девчушка очень серьёзно вместе с мамой готовится к школе. Уже умеет читать. Да и остальных старших Наталия тоже сама готовила. Они в первый класс шли, умея читать, считать, писать.

Понятно, что без желания самих детей ни в какие секции, кружки их не загонишь. Да ещё способности к предметам нужны. И всё-таки в этом положительном примере интересно стало, как удаётся всех организовать. Кто их родители?

ТУТ МАМА РАБОТАЕТ МАМОЙ

Илясовы восемь лет назад переехали в Добринку из с. Плоское Мордовского района.

— У нас там школа только начальная была, детям далеко до основной добираться, рассказывают хозяева. — И мы решили переехать ради них в Добринку. Здесь много раз бывали до того, она нам нравилась. На улице Крупской построили дом.

Выяснилось, что Наталия работает всё время мамой, а Николай — самозанятый. Творческий человек, такие шедевры творят его золотые руки. Видимо, от него передалось это детям. Если вы, уважаемые читатели, бывали в детской поликлинике Добринской больницы и видели там стены, расписанные сюжетами из мультфильмов и сказок, то знайте, что это дело его рук. Недавно он приобрёл фрезерный станок на компьютерном управлении и делает мебель. Домашний кухонный гарнитур уже стоит на месте. Для детей — деревянные игрушки, всевозможные качалки, особенно в нынешнем году всем хотелось лошадок. Всего не перечесть. Папа не поленился и построил во дворе ребятишкам настоящий детский домик, да ещё с балконом и штурвалом на нём. Прямо настоящая капитанская рубка! Туда можно забираться и с высоты взором окидывать округу. Ну а внутри тем более — играй во что хочешь. Также на улице стоит теннисный стол, а дома — бильярд. Одним словом, родители заботятся о развитии души и тела своих чад.

Деревянные чудеса от Николая Илясова. Кресло-качалка для взрослых и большие игрушки для детей.

Ещё отец подаёт пример детям в том, что учиться чему-то новому надо всегда. И сейчас сам обучается на фотографа, чтобы в совершенстве познать все тонкости этого дела.

— А музыкальные способности у детей от кого? — спрашиваю родителей.

— Мы этим не занимались в детстве: негде было, — отвечают.

— Разве что я, — смеясь, продолжает отец, — в армии служил в оркестре, но только приписан был, а так числился в нём художником. Считаем, что знать нотную грамоту и уметь играть на чём-то тоже важно в жизни.

— Все ваши дети много времени уделяют дополнительному образованию, это не мешает основной учёбе? Вы с ними подолгу над домашними работами сидите?

— Всё делают сами, — утверждает мама. — Уроки делают быстро, и музыка, наоборот, помогает. Мне некогда с ними каждый параграф изучать. И, коль их портреты на Доске почёта, значит, получается.

— Накормить пятерых непросто, как Вам удаётся им угодить? — спрашиваю Наталию.

— Уже знаю их вкусы. Готовлю каждый день и кормлю всех одновременно, иначе и времени не будет у меня, если по одному станут бегать к столу.

На мой вопрос, тяжело ли пятерых воспитывать, папа вновь в шутку ответил:

— С первым ребёнком без опыта сложно, со вторым — полегче, с остальными — по накатанной дорожке. А там уже старшие начинают воспитывать младших.

Понятно, что отец пошутил, так как всё вышеперечисленное, что они с матерью вкладывают в ребятишек, столько времени и труда требует. Да ещё денег!

Также он добавил, что строгих правил в семье нет, но режим дня стараются соблюдать. Спать вечером все ложатся в 10 вечера. Это очень важно для детского организма. Все дети приучены к порядку, имеют обязанности по дому. Ещё у семьи Илясовых хорошая традиция: по вечерам смотрят советские мультфильмы и фильмы из «Золотого фонда».

Кто сказал, что домики не могут быть кораблями? У Илясовых — могут. В капитанской рубке трое младших из пятерых.

ДВА ПЛЮС ПЯТЬ

— В телефонах наши дети не «зависают», — продолжает мама, — мы только вот недавно их купили двум старшим, а у младших гаджетов нет. Вредная и отрывающая время штука.

При нашем общении с Илясовыми присутствовали Тимофей и Афанасий. Остальные — кто в школе, кто в садике. При разговоре о телефонах мальчишки не прореагировали никак. Никто не захныкал: «Я просил — вы не купили». Тимоша спокойный, тихий, иногда лишь что-то добавлял к ответам взрослых. Зато Афоня — полная его противоположность: шустрый, разговорчивый, повеселил от души — настоящий артист. Спросила у них, кто строже из родителей их воспитывает? Оба ответили, что папа.

— Мама на нас тоже ругается иногда, но это же так, любя и очень по-доброму, — утверждает Афанасий.

— А из вас есть любимчики у мамы с папой? — вновь ребятишкам задала вопрос.

— Тимоша, — не задумываясь и ничуть не ревнуя, сказал о брате Афоня. — Он ласковый для всех.

— Вы хорошо знаете маму и папу, братьев и сестёр, чем бы их одновременно увлекли?

— Сразу всех заставил бы в длину прыгать, — выпалил Афанасий. — Вместе со взрослыми что-то делать весело. (Такое занятие можно взять на вооружение: вроде ничего из оборудования не требуется. Прыгай и прыгай. Ну а для победителей из разных возрастных групп приз можно придумать. — Прим.авт.). И продолжил парнишка: — Мама может потом отдохнуть, а для папы ещё я собрал бы людей, пусть он их фоткает, тренируется.

Ну как тут не порадоваться. Илясовы-старшие на всё готовы для своей малышни, а они — для родителей тоже.