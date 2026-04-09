В формате живого общения. В Добринке состоялся сход граждан

В нынешнем году сход граждан, рассмотревший итоги деятельности сельского поселения Добринский сельсовет за 2025 год и перспективы развития на 2026 год, проходил в два этапа.

24 марта добринцы заслушали отчеты начальника Добринского территориального отдела А.А. Тарасова (сменившего бывшего главу администрации сельского поселения Н.В. Чижова) и старшего участкового уполномоченного полиции, старшего лейтенанта А.Н. Немцова, обсудили вопрос о самообложении граждан на текущий год. А в минувшую субботу обсуждение доклада руководителя теротдела продолжилось.

Участие в сходе принял глава администрации округа А.Н. Пасынков.

К сожалению, во второй день схода многолюднее в большом зале районного ДК не стало, а ведь именно пассивность добринцев, не захотевших прийти в марте на сход, побудила продолжить его в первую апрельскую субботу. К слову сказать, среди участников совсем не оказалось жителей сел и деревень, вошедших в состав Добринского территориального отдела (а это, кроме Добринки, еще 9 населенных пунктов — правда, немногочисленных).

Бюджет исполнен на 101 процент

Главным финансовым инструментом для достижения стабильности социально-экономического развития поселения, как известно, является бюджет. По налоговым и неналоговым доходам, а также безвозмездным поступлениям в прошлом году он был исполнен на 101 процент — об этом проинформировал собравшихся А.А. Тарасов. Он подчеркнул, что основная часть бюджета была использована на благоустройство территории, развитие инфраструктуры, обеспечение жизнедеятельности поселения.

Что сделано

Из того, что добринцы могут оценить воочию, начальник теротдела выделил несколько позиций. Во-первых, завершено благоустройство стадиона. Это место стало излюбленным для жителей поселка и настоящим украшением Добринки. Сегодня стадион — современный спортивный комплекс, на котором даже мультимедийное спортивное табло установлено. Еще одним украшением стала почти десятиметровая конструкция со светодиодной подсветкой на въезде в поселок. На центральной площади свое место занял отреставрированный памятник Ленину.

В течение года администрация поселения организовала 12 субботников, обновлены контейнеры для сбора твердых коммунальных отходов (появилось 35 новеньких). Докладчик отметил, что в отчетном периоде благодаря реализации программы «Комплексное развитие сельских территорий в 2020-2025 гг.» в микрорайоне «Прогресс» введено в эксплуатацию 24 индивидуальных жилых дома. Кроме того, вступило в строй еще 1240,1 кв. метра личного строительства, реконструировано 641,7 кв. метра.

К вновь построенным домам по улицам Новой, Рабочей, Зеленой и Дальней в п. Добринка подведены инженерные коммуникации, проведено уличное освещение и отсыпаны дороги вдоль новостроек.

В рамках действующей муниципальной программы по развитию сельского поселения был проведен ямочный ремонт дорог местного значения на более чем 30 улицах Добринки, в поселке Кооператор отсыпана шлаком улица Зеленая, асфальтовым срезом — улица 60 лет Победы.

Разработан проект реконструкции ул. Строительной в Добринке и проект строительства второй очереди объездной дороги от района СОМ до ул. Фрунзе.

В минувшем году осуществили плановую реконструкцию канализационной насосной станции в райцентре (в районе школы №2).

На территории сельского поселения зарегистрировано 317 субъектов малого и среднего бизнеса (271 — ИП, 46 — юр. лица).

Для оказания социальной помощи малоимущим семьям с ними были заключены социальные контракты.

В течение всего времени, пока идет специальная военная операция, первостепенное внимание уделяется семьям участников СВО. За отчетный период было рассмотрено более 50 заявок. Каждому обратившемуся оказана необходимая помощь: отремонтировано жилье, установлены фонари уличного освещения, проведена опиловка деревьев, выполнены другие виды работ.

Практически каждый житель участвовал в сборе финансовых средств и гуманитарной помощи нашим воинам и жителям освобожденных территорий.

Рассматривая обращения граждан

Участники схода внимательно слушали объемный отчет докладчика. А когда начались обсуждения, вопросов оказалось очень много. Впрочем, Андрей Александрович и в докладе отметил, что за 2025 год в администрацию сельского поселения поступило немало обращений: только письменных — 40, а устных еще больше — почти 140.

Значительная их часть касалась общеизвестных проблем: дорог, автобусного сообщения, водоснабжения, бродячих собак.

Ни одно обращение, как заявил докладчик, администрация не проигнорировала, заявители получили ответы в установленные законом сроки.

Но получить ответ — это вовсе не одно и то же, что решить проблему.

К примеру, пенсионерка Л.С. Кореневская не один год обращалась в сельсовет с просьбой провести опиловку старых деревьев на кладбище, где захоронены ее близкие.

— Мне никто не отказал, но и сделать ничего не сделали. Нынешней весной одно из четырех деревьев упало, — констатировала она. — Повреждены расположенные рядом памятники, оградки. Для их восстановления потребуются немалые средства.

Женщина не прочь была и сама оплатить верхолазам их работу: лишь бы деревья спилили. Однако расценки, которые те озвучили, — 1,5 тысячи рублей за каждое дерево — не позволили ей это сделать.

К сожалению, та же проблема — нехватка финансовых средств в бюджете сельского поселения — не позволяла проводить опиловку в полном объеме. Рабочие убирали лишь самые опасные деревья.

А вопросы из зала сыпались и сыпались один за другим: по поводу открытия кассы автовокзала, нарушений расписания автобусного сообщения по Добринке, отмены движения пригородного поезда Грязи— Борисоглебск, отсутствия наземного перехода через железнодорожные пути, так необходимого для человека с детской коляской (велосипедом), для возрастных людей или не совсем здоровых.

Практически ни один из поднятых вопросов не остался без ответа. На сходе присутствовали руководители всех основных служб округа. Каждый в рамках своей компетенции пояснял интересующую людей ситуацию.

Е.С. Прошин, представитель перевозчика, осуществляющего автобусные сообщения, заверил, что уже на текущей неделе автобусы в райцентре будут ходить по расписанию. Сбои были из-за поломок машин.

— Сейчас мы купили две «Газели» и отремонтировали вышедшие из строя, — сообщил он. — В мае пополним наш автопарк еще одной машиной.

А глава округа А.Н. Пасынков пояснил:

— Мы передали новому перевозчику шесть муниципальных автобусов. Сейчас изыскиваем возможность купить еще одну единицу.

На днях будет рассмотрен вопрос о введении дополнительного рейса (или рейсов) по маршруту Добринка — Липецк.

Что касается движения пригородного поезда, то теперь он ежедневно курсирует по маршруту Грязи – Жердевка (отправление со ст. Добринка в 09.43), а по маршруту Жердевка – Грязи отправление со ст. Добринка в 17.43.

Всесторонне была обсуждена тема о наземном переходе через железнодорожные пути.

— Открыть его непросто, — заключил глава округа. — Должен быть разработан проект, важно соблюсти целый свод правил, предусматривающих установку светофоров, автоматики, всевозможных дорожных ограждений, направляющих устройств и многого другого. Требуется основательная проработка темы.

Бурные обсуждения вызвал и вопрос о периоде весеннего таяния снегов, когда уровень воды поднимается и у многих добринцев оказываются затопленными земельные участки возле частных домовладений.

— Вода не стоит на месте, и уклон русла, по которому она уходит, нормальный, — заверил участников схода заместитель начальника теротдела А.С. Требунских. — Это подтвердили и геодезисты, которые оценивали ситуацию в нашем районе.

— Мы сами, жители, вредим себе, — высказал свое мнение житель Добринки И.И. Бахтин. — Строим дом или поднимаем уровень земли на участке, или благоустраиваем территорию вокруг частного жилья, а о том, чтобы сохранить естественный канал для стока грунтовых вод, мало кто думает. Засыпаем этот канал — и воде деваться некуда.

Нужно в нашем территориальном отделе кому-либо из специалистов дать права смотрителя: он будет следить за тем, чтобы частные домовладельцы не перекрывали каналы для стока грунтовых вод. Может, даже наказывать таких нарушителей рублем.

На сходе было рассмотрено и множество других вопросов: об открытии памятника участникам СВО, строительстве новых водозаборных скважин, о том, как можно подсоединиться к центральной канализационной системе, о запрете на проезд между жилыми домами, который самовольно организовали частные автомобилисты, пересмотре графика работы отделения связи в Чуевке, об открытии пунктов выдачи магазинов OZON и WB в микрорайоне Чамлычок, об устранении порывов в водопроводной сети и отключениях электроснабжения. Некоторые из них носили частный характер, некоторые затрагивали интересы многих жителей сельского поселения. Были и такие, которые в принципе не имели решения (например, о возобновлении работы завода сухого обезжиренного молока).

Так или иначе, но каждый участник схода был услышан. Все прозвучавшие вопросы взяты на контроль. Мы постараемся в последующих публикациях рассказать нашим читателям, какие меры предприняты, что удалось исправить, кому получилось помочь, а чья проблема не решена.

В планах на 2026 год

Асфальтирование дорог в Добринке по улицам: Полевой, Красной Зорьке, Рабочей, 60 лет СССР, Дальней, Зеленой, Новой; ямочный ремонт на всех улицах поселения.

Подготовка проектно-сметной документации по осушению ул. Кирова в п. Добринка (технические условия имеются).

Благоустройство сквера по ул. Октябрьской в п. Добринка.

Опиловка деревьев и кустарников на территории поселения, а также наиболее опасных деревьев на территории кладбища по ул. Корнева.

Приобретение 30 контейнеров для сбора мусора.

Продление и отсыпка дороги на новом кладбище.

Татьяна ЛЕБЕДЕНКО.

Фото Романа Панова.

