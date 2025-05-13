В каждом селе есть свои обелиски. Паршиновка

Памятник павшим в годы войны землякам в с. Паршиновка был установлен 9 Мая 1976 г. С тех пор он стал святым местом для всех жителей села.

9 Мая 1976 года на центральной усадьбе Каверинского сельсовета, в с. Паршиновка, был торжественно открыт памятник погибшим на войне односельчанам. Первоначально на восьми установленных здесь плитах было начертано 469 фамилий. В 2010 году этот скорбный список был дополнен еще 112 именами, выявленными в результате поисковых работ.

ШЕФСТВО ВЗЯЛИ ШКОЛЬНИКИ

Открытию памятника в Паршиновке наша газета посвятила небольшую заметку в подборке материалов о праздновании Дня Победы в районе. В ней говорилось о том, что на торжественный митинг собрались практически все жители села. Открыл его секретарь парткома колхоза «Красный Октябрь» В.И. Некрасов. Выступали участник войны И.А. Меркулов, механизатор Б.Н. Яблонских, офицер военкомата М.А. Корчагин, председатель колхоза А.К. Шибаев. Затем пионеры возложили к памятнику венок.

Монумент установили в самом центре села на открытом месте, поблизости не было ни одного деревца. Изначально его окружал небольшой деревянный заборчик, позже там появились лавочки, на которых в дни майских торжеств рассаживали ветеранов, пришедших на митинг.

9 мая 1979 года. В колонне, шествующей к памятнику погибшим землякам, Герой Советского Союза Ф.Т. Чирков, председатель колхоза «Красный Октябрь» А.К. Шибаев, ветераны войны А.П. Паршинцев, А.В. Яблонских, А.П. Черникин.

С первых дней шефство над памятником взяли учащиеся Паршиновской средней школы. Они же позже провели озеленение прилегающей к нему территории. Сегодня это филиал Талицкой школы с общим количеством учащихся 50 человек. Его заведующая, учитель истории Валентина Петровна Паршинцева работает здесь уже почти полвека. Сама она родом из Талицкого Чамлыка. В Паршиновку приехала в 1977 году. Занималась краеведческой работой, лично знала всех ветеранов села, которых часто приглашали на школьные мероприятия. Педагог бережно хранит альбомы с фотографиями фронтовиков и материалами о них, собранные в свое время учащимися.

На 9 Мая для ветеранов устанавливали лавочки в сквере у памятника.

9 Мая 1980 года. Ветеранов приветствуют пионеры Паршиновской школы.

— Это были замечательные люди, — рассказывает Валентина Петровна. — Часто вспоминаю бывшую фронтовичку, Матрену Ивановну Макашову, которая работала у нас техничкой. Школа располагалась в двух зданиях, и учителя за перемену должны были перейти из одного в другое. А на дорогах грязь в распутицу непроходимая. Пока дойдет учитель, все сапоги запачкает. Как в таком виде на урок идти? Матрена Ивановна увидит и спешит с тряпкой, вытирает обувь у смущенных педагогов, а сама ласково приговаривает: «Жама моя, давай-давай, сейчас все в порядке будет…». Очень уважительная была женщина. В школе все ее любили.

Из сохранившихся в школьных альбомах записей мы узнали, что Матрена Ивановна Макашова в годы войны была зенитчицей. После обучения на курсах она без труда могла различать по гулу марку самолета. В дальнейшем это входило в ее служебные обязанности. А во время особенно тяжелых боев девушка помогала санитарам перевязывать раненых бойцов. Вот такая отважная фронтовичка жила в Паршиновке.

Валентина Петровна рассказывает, что 9 Мая после митинга у памятника ветеранов обычно приглашали в школьную столовую, где для них были накрыты столы. Угощение готовили школьные повара. А учитель музыки Николай Григорьевич Шеховцов играл для ветеранов на баяне, вместе пели военные песни.

Каждый год 9 Мая ветеранов приглашали на праздничное застолье в школу.

Тихон Прохорович Трухачев на фронте был связным роты 20-го отдельного огнеметного батальона. Награжден медалями «За отвагу»» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Дмитрий Ермолаевич Басов был частым гостем у школьников. Он умел интересно рассказывать о войне.

В этом году школа тоже подготовила большую концертную программу, с которой по традиции выступит 9 Мая у памятника погибшим односельчанам. Жаль только, что среди зрителей уже не будет ветеранов. Последний из них, Александр Васильевич Яблонских, ушел из жизни около трех лет назад. Да и тружеников тыла в селе осталось немного — всего три. Школьники навестили всех их накануне майских праздников с тортами и теплыми поздравлениями. Заодно поинтересовались, не нужна ли им какая-либо помощь. К счастью, все они не одиноки, окружены заботой своих близких.

9 Мая 2001 г. Ветераны войны после митинга сфотографировались со школьниками.

По сути эти люди, самым «младшим» из которых уже по 93 года, на своих плечах вынесли в тылу все тяготы военного лихолетья. Проводив на фронт своих отцов и старших братьев, они каждодневно совершали свой подвиг — трудовой.

В почетном президиуме — ветераны трех войн: Андрей Васильевич Стрельников и Григорий Иванович Агарков, председатель колхоза Анатолий Константинович Шибаев, Герой Советского Союза Федор Тихонович Чирков, летчик, лейтенант запаса Владимир Петрович Сафронов.

СОВЕРШАЛИ СВОЙ ПОДВИГ В ТЫЛУ

В книге «Поклонимся великим тем годам…», вышедшей под редакторством В.Н. Волокитина, опубликованы воспоминания жительницы Паршиновки Е. Какоткиной о том, как жилось в годы войны в тылу.

«Когда началась война, мне было 14 лет. В воскресенье, 22 июня, ушла с подругами на речку. Прихожу домой — мать сидит, низко опустив голову. И все ребятишки, а нас в семье было восемь, стоят приунывшие: война!

Ровно через неделю, в следующее воскресенье, видим: посыльный Р.С. Макашов несет большую стопку повесток. Одну вручил отцу. Помню, как долго бежала я рядом с колесом увозившей его подводы и ревела. А он успокаивал и наказывал слушать мать и во всем ей помогать, ведь я была старшая из детей.

В письмах с фронта отец просил, чтобы я не бросала школу, училась. Не удалось мне выполнить этот наказ. Пошла, было, в восьмой класс, а школа — в Талицком Чамлыке. Платить за квартиру нечем. И пришлось бросить учебу.

Жили очень голодно. Ведь все, что могли, для фронта отдавали, для победы. Картошка у каждого на огороде была, чеснок. Мама смешивала их с лебедой и клевером. А еще корова выручала…

Да и люди чуткие в селе находились, которые помогали многодетным семьям. Глядишь, кладовщик Д.В. Трофимов полковриги хлеба выгадает, чтобы с голоду не умерли. Председатель В.Д. Березняков был душевным человеком. Разрешал килограмма по два гороха или чечевицы взять.

На трудодни тогда полагалось по 200 граммов хлеба — совсем мало, да и это не всем доставалось. Полсела получит — остальным не хватило.

Словом, жили все впроголодь. Но трудились для победы, себя не жалея. Лучшей сеяльщицей считалась М.Е. Паршинцева. Она с обеих рук из лукошка умела сеять. На косовице хлебов никто не мог обогнать И.И. Конопкина и И.И. Стрельникова, которые по гектару за день крюками скашивали. М.И. Соболева больше всех — по 25-30 копен — укладывала. Благодаря таким, как они, фронт снабжался хлебом.

Ветераны вспоминают о былом: Ефим Федорович Макашов, Василий Григорьевич

Болдин, Иван Антонович Меркулов.

Я тоже работала в колхозе. Была и прицепщицей на тракторах «универсал» и ХТЗ. Трудились на них женщины: Т.А. Ширяева, Н.В. Болдина, П.М. Паршинцева, В.Н. Какоткина. В мои обязанности входило после каждого круга подливать в радиатор воду и прочищать плуги.

Нас посылали на пахоту в поле сразу на две недели. И вот однажды такая гроза и ливень разразились, что невозможно было работать. Мы решили сходить домой, хоть и далеко было. Добралась я до своих часа в два ночи. Прихожу — а мать сидит, плачет и из детей никто не спит. Оказывается, похоронка на отца пришла. Сложил он свою голову при освобождении Молдавии. Это было в конце 1944 года…».

ЧЕТЫРЕ ПОХОРОНКИ

Да, никакой работы люди в войну не боялись, страшило их только одно — получить похоронку на родного человека. А ведь были семьи, куда беда постучалась не один раз.

В д. Алексеевке Каверинского сельсовета жила Татьяна Алексеевна Дронова, которая за войну получила четыре похоронки. Первая пришла на мужа. Василий Андреевич погиб в самом начале Великой Отечественной войны. Потом Татьяне пришло известие, что смертью храбрых пали два ее родных брата Дмитрий и Иван.

Пришел черед и ее сыну Мите Родину защищать. Повестку из военкомата ему вручили через два дня после его восемнадцатилетия. Воевал очень храбро и даже получил лейтенантское звание. Часто писал маме теплые, нежные письма. Та читала их вместе с соседями, которые жадно ловили каждое слово из солдатского треугольника.

К сожалению, уцелело только одно их тех писем, где вместо обратного адреса был указан номер полевой почты. Татьяна Алексеевна хранила его как зеницу ока всю оставшуюся жизнь.

«Привет с фронта! Здравствуйте, дорогие родные — мама, братишка Ваня, бабушка Маревна, бабушка Вера, тетя Маруся, Витя и Валя… Дорогая мама, не обижайтесь на меня, что долго не писал, мне очень и очень времени не было, участвовал в боях на … направлении (здесь строки зачеркнуты военной цензурой). С врагом приходилось сходиться лицо с лицом… Жив буду, вернусь, все расскажу… Дорогая мама, передайте привет всем родным и знакомым. Затем, дорогая мама, до свидания, до свидания и до свидания, и затем прощайте. Остаюсь ваш сын Митя Дронов. 6 февраля 1944 г.».

23 августа 1944 года молодой офицер-танкист Дмитрий Дронов погиб у румынского города Плоешти. Ему не было еще и двадцати лет…

МЕДАЛЬ ВЕРНУЛИ СЕМЬЕ ГЕРОЯ

Осенью 2011 года в Паршиновку приехала официальная делегация школьников из Калининградской области. Они разыскивали семью участника Великой Отечественной войны Алексея Васильевича Какоткина.

К сожалению, сам ветеран умер в 1987 году в возрасте 67 лет. Пройдя славный боевой путь, он вернулся на малую родину и достойно прожил здесь остаток жизни. Его грудь украшали многочисленные ордена и медали. Сам фронтовик, по словам его близких, юбилейных наград особо не признавал. Только боевые, из которых у него были ордена Красной Звезды, Отечественной войны 1 и 2 степени, медаль «За взятие Кёнигсберга» и утерянная в 45-ом на поле брани медаль «За отвагу». Ее связист батареи 120-миллимитровых минометов гвардии рядовой Какоткин Алексей Васильевич был удостоен за то, что в бою при прорыве обороны противника в районе одной из деревень Восточной Пруссии 13 января 1945 года под артиллерийским обстрелом противника исправил до 11 порывов линии связи и обеспечил бесперебойной связью наблюдательный пункт батареи с огневыми позициями минометчиков.

Какоткин Алексей Васильевич

А потерял награду всего спустя три месяца, при штурме крепости Кенигсберг, когда его раненого уносили с поля боя.

— Он часто рассказывал об этом нам, детям, — вспоминает дочь ветерана Таисия Алексеевна Попова. — Переживал, что не сберег одну из самых дорогих для любого фронтовика медаль, которой люди удостаиваются за личную храбрость в бою. Жаль, что не дожил до радостного момента, когда ее нашли.

Ребята из поискового отряда обнаружили медаль в 2007 году в лесополосе. Какое-то время она хранилась в школьном музее, пока не было установлено, кому принадлежит. Юные поисковики вместе со своим учителем истории проехали 1300 километров, чтобы передать награду семье фронтовика. На торжественную линейку, которая проходила в Паршиновской школе, пригласили детей Алексея Васильевича (их у него, кстати, девять). На встречу пришли четверо, остальные живут далеко от родного села.

— Мы всегда гордились своим папой, — продолжает Таисия Алексеевна. — А в тот день особенно. Ведь он всегда был скромным человеком, не любил выступать на публике или находиться в центре внимания. А тут ему посвятили такое большое и очень трогательное мероприятие. Было очень приятно, что о боевых заслугах нашего папы помнят.

ПАМЯТЬ СЕРДЦА

Александр Иванович Попов, возглавлявший местный колхоз «Красный Октябрь» с 1981 по 1992 год, давно уже живет в Добринке. Но часто бывает на своей малой родине, где родился и вырос в окружении односельчан, переживших тяготы военного лихолетья на фронте и в тылу. И этот факт наложил на его судьбу свой отпечаток.

— В годы моего детства и юности в нашем селе жило много ветеранов, — вспоминает Александр Иванович. — Не меньше было и вдов, потерявших на фронте своих мужей. Мама была из их числа. Я всегда поражался силе духа этих женщин, стойко переносивших выпавшие на их долю тяготы судьбы. Они много работали в колхозе и дома, поднимали на ноги детей. И при этом не жаловались на жизнь. Моя мама Мария Ивановна любила повторять: «Главное, чтобы мир был, остальное Бог даст».

Александр Иванович по сей день помнит жившего по соседству фронтовика дядю Яшу (Якова Шеховцова), который научил его, мальчишку пяти-шести лет, прививать плодовые деревья.

— Он не жалел времени ни на своих, ни на чужих детей, — продолжает собеседник. — Был садоводом и заядлым рыбаком (благо, в Битюге тогда рыбы много водилось). Возможно, что интерес и любовь к природе у меня появились именно благодаря дяде Яше, фронтовику, награжденному за свои подвиги орденом Красной Звезды.

В семье А.И. Попова тоже были ветераны. Например, его тесть Петр Павлович Лихачев во время войны служил на границе с Японией, охраняя рубежи нашей Родины. Много раз писал рапорт с просьбой отправить его на передовую. И всегда получал отказ — на Дальнем Востоке обстановка была очень напряженной. Его даже сажали на гауптвахту за попытку сбежать на фронт.

Но повоевать бойцу, которому в то время было чуть больше двадцати лет, все-таки довелось. Уже после победы над фашистской Германией началась война с Японией, и Петр Павлович оказался в эпицентре тех событий, за что позже получил орден Отечественной войны 2-й степени. Был ранен. Уже после войны вернулся в родное село, завел семью…

В семье А.И. Попова существует многолетняя традиция: 9 Мая они едут в Паршиновку, чтобы навестить на кладбище могилы своих фронтовиков и вместе с земляками вспомнить односельчан, не пожалевших самой жизни ради долгожданной Победы. И обязательно приходят к памятнику погибшим односельчанам.

Сегодня установленный почти полвека назад монумент выглядит уже не так, как раньше. Его окружают высокие деревья, территория у памятника благоустроена. А недавно рядом с ним появились мемориальные доски в память о нынешних защитниках Отечества из Паршиновки, погибших в ходе специальной военной операции, но не посрамивших на поле брани своих прадедов-участников Великой Отечественной войны.