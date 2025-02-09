Памятник в с. Павловка землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, со временем немного меняется. Обелиск стоит под сенью высоких деревьев, к нему ведет аллея из елей. А сам постамент выложен современной плиткой.

В годы Великой Отечественной войны погибли 222 жителя с. Павловка, вернулись домой 56 человек

Памятник — к 30-летию Победы

Основные мероприятия по случаю юбилейного Дня Победы в 1975 году в с. Павловка провели немного раньше календарной даты — 4 мая, которое выпало на воскресенье.

4 мая 1975 года. До открытия памятника остаются считанные минуты. Обращает на себя внимание благоустроенная по меркам тех лет территория: деревянный фигурный заборчик, высаженные по всему периметру саженцы елей и тополей.

Особую торжественность событию придавало участие в нем военных из Липецкого авиационного центра во главе с командиром, генерал-лейтенантом Иваном Дмитриевичем Свиридовым («Заслуженный военный летчик СССР», ас-истребитель, лично сбивший 13 самолетов противника в годы Великой Отечественной войны, участник Парада Победы в Москве 24 июня 1945 года — прим. ред.). Наш именитый земляк, уроженец с. Нижняя Матренка, был родным братом возглавлявшего тогда колхоз «Родина» Василия Дмитриевича Свиридова и приехал в Павловку по его личной просьбе.

В почетном строю у памятника погибшим. В первом ряду со знаменем в руках — бригадир комплексной бригады колхоза «Родина» Михаил Васильевич Фатеев, рядом с ним ветеран войны, бригадир тракторной бригады Алексей Никитович Сидоров.

По всей видимости, по этой причине памятник решили открыть накануне праздничной даты: летчики из авиацентра были бы заняты 9 Мая.

Наша районная газета даже опубликовала репортаж об этом событии.

«Мероприятие началось с торжественного заседания в Доме культуры колхоза «Родина» и чествования ветеранов Великой Отечественной войны. Затем все присутствовавшие были приглашены на митинг по случаю открытия памятника.

В 12 часов дня на празднично убранную площадь направляются колонны школьников, тружеников колхоза. У многих на груди — ордена и медали, полученные за выдающиеся ратные и трудовые подвиги. В почетном карауле застыли воины Советской Армии, приглашенные на открытие праздника. Рядом стоят заслуженные люди колхоза, сжимая древки знамен. Весенний ветер широко развевает Памятное знамя, которым колхоз был награжден за успехи во Всесоюзном юбилейном социалистическом соревновании, переходящее Красное знамя, завоеванное в упорном труде.

На митинге было много почетных гостей. За трибуной выступает председатель колхоза «Родина» Василий Дмитриевич Свиридов. Слева от него — родной брат Иван Дмитриевич, генерал-лейтенант, боевой летчик-ас, командир Липецкого авиацентра со своими сослуживцами.

На митинге председатель колхоза В.Д. Свиридов предлагает открыть памятник участникам войны А.Н. Сидорову, И.А. Гусеву, С.Н. Фатееву, передовикам производства П.С. Лопатину, Н.С. Фролову, А.И. Сошкину.

Покрывало медленно спадает с памятника. Над площадью разносится траурная мелодия. Слово для выступления предоставляется кавалеру ордена Отечественной войны М.А. Найденышеву. Он говорит о величии советского народа, о беспримерном массовом героизме в годы войны, о тяжелых жертвах, которые понесла наша страна, и предлагает почтить память павших минутой молчания. Над площадью, заполненной народом, воцаряется тишина…

Общее фото ветеранов с. Павловка. 1975 год. Многие из них в то время были еще вполне трудоспособного возраста.

На митинге выступал и наш земляк, уроженец Нижней Матренки И.Д. Свиридов, который в 1970-1977 г.г. был начальником Липецкого авиацентра.

Право замуровать списки с именами воинов-односельчан, погибших в годы войны, было предоставлено ветеранам, кавалерам ордена Красной Звезды Н.В. Тимонину, И.Н. Найденышеву, Я.П. Афонину. Снова над площадью разносится траурная мелодия. Раздается трехкратный салют воинов. А из громкоговорителя доносятся пробирающие до мурашек слова:

«Помните!

Через века, через года

Помните

О тех, кто уже не придет никогда,

Помните!»

К подножию памятника возлагаются венки. Митинг объявляется закрытым. Но люди еще долго остаются на площади, подходят к памятнику. Три воина-богатыря с винтовками в руках встали на вечный караул, охраняя покой тех, кто отдал жизнь за свободу и независимость нашей Родины».

Спустя 50 лет после того знаменательного дня мы попытались разыскать участников тех событий или их родственников. И нам это удалось.

«Всех ветеранов помню и уважаю»

Галина Ивановна Дымова, специалист Новочеркутинской сельской администрации — внучка Алексея Никитовича Сидорова, одного из трех ветеранов, кто был удостоен чести открыть памятник. Если учесть, что ряды фронтовиков в то время были еще многочисленными, то есть было из кого выбирать, то кандидатура Алексея Никитовича, видимо, была очень достойной.

— Дедушка родился в 1914 году, — рассказывает Галина Ивановна. — В армию его призвали в 1936-ом. Он всегда говорил, что это спасло ему жизнь: успел перед войной получить основные навыки солдатской службы. Прошел всю войну от начала до конца. Младший сержант 55 Гвардейской танковой бригады, он часто вспоминал добрым словом маршала Рокоссовского за его справедливость и хорошее отношение к простым солдатам. Был ранен. Награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны II степени, медалью «За боевые заслуги».

После войны Алексей Никитович работал бригадиром тракторной бригады колхоза «Родина». Имел трудовую награду — орден Октябрьской Революции (второй по значимости после ордена Ленина).

9 Мая для него был великим праздником, когда поздравить ветерана, воспитавшего 6 детей, собиралась вся его большая семья.

Умер А.Н. Сидоров в 1999 году в возрасте 85 лет.

— В нашей семье была еще одна участница войны, — продолжает Галина Дымова. — Это тетя моего мужа Агриппина Матвеевна Медведева (1918 г.р.). Ее призвали в армию в 1942 году. Сначала была в санчасти, потом стала поваром. С ее слов знаю, как тяжело было женщинам на войне. У Агриппины были густые длинные косы. Однажды, улучив минутку, помыла голову. А тут бомбежка началась и приказ к отступлению. Она быстро смотала волосы в пучок, не успев привести их в порядок. Шли целые сутки. Когда, наконец, остановились в какой-то деревне, оказалось, что мокрые волосы свалялись и на морозе превратились в большой колтун. Пришлось отрезать косу овечьими ножницами…

Агриппина тоже была ранена, 6 месяцев провела в госпитале.

После войны трудилась на торфоразработках под Москвой, потом вернулась в Павловку. Работала свекловичницей. Своей семьи у нее не было, жила у племянника. Умерла в 2003 году тоже в 85-летнем возрасте.

— Ветераны всегда были самыми уважаемыми людьми в селе. К ним так и относились. Дедушка к нам в школу приходил, про войну рассказывал. Я им очень гордилась, как и всеми ветеранами-земляками. Хоть их нет уже рядом с нами, но всех помню.

«Не подведи нас, фронтовиков»

Петр Константинович Афонин был на открытии памятника с отцом Константином Петровичем и дядей Яковом Петровичем — бывшими фронтовиками, которым посчастливилось вернуться домой.

— Отец ушел еще на Финскую войну, — рассказывает П.К. Афонин. — У него тогда уже было четверо детей. Потом сразу на Отечественную попал. Демобилизовался только в 1946 году.

Сам Петр Константинович — тоже уважаемый в селе человек, посвятивший свою жизнь труду на благо малой родины. Когда началась война, ему было всего 3 года. Голодное и холодное детство, тяжелая работа с 15-ти лет (начинал с прицепщика в МТС, до армии работал штурвальным и комбайнером).

Петр Константинович Афонин, имеющий много трудовых наград, был удостоен чести выступить перед ветеранами на открытии памятника.

Когда он уходил в армию, отец напутствовал: «Служи честно, защищай Родину. Не подведи нас, фронтовиков». И сын выполнил его наказ. На видном месте в доме Петра Константиновича среди прочих фотографий висит армейский снимок, на котором он стоит у Красного знамени своей части (была такая форма поощрения воинов за хорошую службу).

— Мне даже предлагали остаться на сверхсрочную, — говорит собеседник. — Отказался, потому что любил и люблю свое село, свою землю. Ведь наши отцы и деды, прошагавшие в годы войны пол-Европы, все равно спешили в родные места, где потом жили и работали до конца. Я тоже не жалею, что остался в колхозе.

Вернувшись со службы, Петр сразу же женился на жившей по соседству девушке, которая ждала его из армии. С супругой Анной Дмитриевной живут в любви и согласии вот уже 64 года. Вырастили троих детей, у них 4 внука и 6 правнуков.

Петр Константинович Афонин не случайно был среди почетных гостей в тот памятный день 4 мая 1975 года. Он тогда работал механизатором, имел медаль «За трудовую доблесть», а его имя было первым занесено в книгу Трудовой славы колхоза «Родина».

Его общий трудовой стаж 44 года. Много лет был зав. мастерской, имеет массу наград: 4 медали победителя соцсоревнования, бронзовую медаль ВДНХ, орден Трудового Красного Знамени, медали «Ветеран труда» и «В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», избирался депутатом райсовета.

Простые труженики в советские годы были в большом почете. Поэтому передовики колхоза были удостоены права стоять на открытии памятника в одном ряду с ветеранами.

Тропа сюда не зарастает

Раиса Яковлевна Фатеева в 1975 году была председателем Павловского сельсовета. Ее избрали на эту должность в 30-летнем возрасте, и первым важным делом на ответственном посту стала установка памятника погибшим землякам.

Раиса Яковлевна Фатеева в 1975 году возглавила Павловский сельсовет. Участие в сооружении памятника было ее первым ответственным делом. В домашнем архиве она хранит те бесценные фото.

— Заказчиком был колхоз «Родина», — вспоминает Раиса Яковлевна. — Помню, предлагалось на выбор несколько вариантов скульптур. Понравился наш, на котором изображены три воина-освободителя.

По словам собеседницы, памятник решили установить в центре села, где когда-то были земельные участки. Выровняли площадку, рабочие колхоза выложили кирпичный постамент.

В день открытия Раиса Яковлевна очень волновалась: ей предстояло выступить перед огромной аудиторией, а среди ветеранов была ее мама, тоже бывшая фронтовичка Александра Яковлевна Мельникова (на общем фото участников войны с. Павловка она в белом платочке).

Кстати, благодаря Р.Я. Фатеевой мы имеем возможность своими глазами увидеть участников того мероприятия — она сохранила несколько фотографий с него. Самая ценная из них, на которой запечатлена большая часть павловских ветеранов (на тот момент многие из них были еще в расцвете сил).

Так получилось, что в 1975 году жители Павловки дважды отметили День Победы: 4 мая, в день открытия памятника, и 9 Мая вместе со всей страной, когда снова собрались на торжественный митинг у обелиска.

Сейчас в селе не осталось ни одного ветерана. Нет и школы, ученики которой ухаживали за памятником. Да и сам Павловский сельсовет не так давно влился в состав Новочеркутинского. Но памятник погибшим землякам, как и прилегающая к нему территория, содержится в идеальном порядке. Его поддерживают в основном работники сельской администрации, проживающие в этом селе. А на 9 Мая здесь по-прежнему собираются местные жители, чтобы почтить память защитников Отечества, павших на полях сражений и умерших уже в мирное время.