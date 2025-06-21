В каждом селе есть свои обелиски. Пушкино

На фронт из Пушкинского сельсовета ушли почти 600 человек. 382 из них навсегда остались на полях сражений.

МОНУМЕНТ В ЦЕНТРЕ СЕЛА

Памятник в честь земляков, погибших в Великую Отечественную войну, был установлен в с. Пушкино рядом с храмом Димитрия Ростовского. Инициаторами выступили председатель Пушкинского сельсовета Тамара Андреевна Ногина и администрация совхоза «Отрада».

В центре композиции возвышается скульптура из двух фигур: солдат с автоматом в руках бережно поддерживает раненого товарища. Позже по обеим сторонам памятника были установлены мемориальные плиты с именами павших воинов (в день открытия их еще не было, как и полных списков погибших односельчан — они только уточнялись).

Открыли монумент 9 Мая 1971 года. Мария Федоровна Кирьяченко, в то время учительница Пушкинской средней школы, занимавшаяся с ребятами сбором и поиском информации о земляках-фронтовиках, хорошо помнит тот знаменательный день.

9 Мая 1971 года пушкинцы по-особому отмечали великий праздник. В этот день в селе открыли монумент павшим в годы войны землякам.

— Это было событие огромной значимости для всех селян, — рассказывает она. — Народу собралось видимо-невидимо. Особо выделялись ветераны с боевыми наградами на груди. Было много венков от трудовых коллективов. А когда заиграл духовой оркестр под управлением Константина Дмитриевича Харламова, у людей на глазах появились слезы…

9 Мая 1971 года пушкинцы по-особому отмечали великий праздник. В этот день в селе открыли монумент павшим в годы войны землякам.

Среди почетных гостей – бывшие фронтовики, грудь которых украшают боевые награды.

У памятника выступали многие уважаемые люди села, например, Раиса Федоровна Бурылина — медик Пушкинского спиртзавода, очень активная женщина, также председатель сельсовета Тамара Андреевна Ногина, директор спиртзавода Владимир Дмитриевич Бурыкин и, конечно, ветераны. Всех их я знала лично. Какие это были люди!

Николай Матвеевич Епишин на фронте спасал раненых. В мирное время тоже помогал людям. Его уважали за профессионализм, мог без всяких сложных инструментов верно поставить больному диагноз — сказался большой опыт, приобретенный на фронте.

От одного только перечисления наград Александра Ионовича Ивлиева дух захватывает: орден Красной Звезды, медали «За боевые заслуги», «За отвагу», «За оборону Москвы», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», «За победу над Японией» …

В тот день всего было много — и радости, и горя. После митинга школьники показали односельчанам концерт.

С тех пор прошло более полувека. Сам памятник и прилегающая к нему территория обновлялись, благоустраивались. Только вот на проходивших здесь праздничных мероприятиях ко Дню Победы каждый год становилось все меньше и меньше самих ветеранов.

На сегодняшний день в Пушкинском сельском поселении остался всего один из них — Иван Николаевич Калашников.

Но герои Великой Отечественной навсегда в памяти своих односельчан.

К счастью, в каждом селе есть люди, которые не по службе, а по велению души занимаются увековечением памяти своих земляков.

Благодаря их бескорыстной подвижнической работе сохраняется и пополняется ценный материал о тех, кто подарил нам Победу и саму жизнь.

КЛУБ «ПОИСК»

В 1969 году в Пушкинской средней школе открылся клуб «Поиск», ставший известным на всю страну. Это было детище молоденького заместителя директора по воспитательной работе Марии Федоровны Нарижней (Кирьяченко). Объединив вокруг себя энергичных, увлеченных ребят, она поставила своей целью написать историю села, уделив особое внимание землякам-участникам Великой Отечественной войны.

Школьники обошли все село, побывали в каждом доме, из которого уходили на фронт мужчины, встречались с самими ветеранами. И скрупулезно записывали рассказы очевидцев событий тех грозных лет.

По просьбе Марии Федоровны руководство совхоза «Отрада» выделило средства на изготовление портретов ветеранов, пригласили профессионального фотографа. Было охвачено более трехсот человек — столько ветеранов проживало на территории Пушкинского сельсовета в 70-е годы.

Заседание клуба «Поиск» в Пушкинской средней школе ведет учительница Мария Федоровна Кирьяченко. Школьники собрали богатый материал для зала Боевой славы.

Ребята посылали письма во все концы огромной страны и получали ответы-воспоминания о войне, фронтовые фотографии. Среди их адресатов были Маршал СССР П.К. Кошевой, генерал армии П.И. Батов, дважды Герои Советского Союза С.И. Кретов, Г.П. Кравченко и другие.

Полученный материал изучался и обобщался. Члены клуба аккуратно вклеивали письма и фотографии в специальные папки для музея, оформляли стенды. В школе работал Клуб будущего воина, группа красных следопытов. Проводились встречи с ветеранами, было организовано шефство над инвалидами войны и семьями погибших.

В 1975 году, в канун 57-й годовщины Советской Армии, было решено зажечь в школе символический Вечный огонь. Старшеклассники под руководством учителя труда Василия Петровича Дубровина оформили зал Боевой славы. Он же сделал макет Вечного огня.

22 февраля в актовом зале собрались ветераны войны, жители села и гости из всех школ района. Военрук школы В.С. Прибытков рассказал о славном пути, пройденном Советской Армией за годы войны, об участии в ней пушкинцев.

А потом предоставили слово ветеранам. Своими воспоминаниями поделились учитель-пенсионер А.И. Потрошков, бывший военный фельдшер Н.М. Епишин, А.И. Ивлиев, Д.В. Савельев, Н.М. Потрошков. Председатель исполкома Пушкинского сельсовета Т.А. Ногина зачитала письма, пришедшие из разных уголков страны в адрес клуба «Поиск» специально к этому дню. А президент клуба, старшеклассница Галя Куршева рассказала о том, как ребята искали и находили новых героев.

Перед тем как зажечь Вечный огонь, были зачитаны имена пушкинцев, не вернувшихся с войны (на тот момент было известно о 250-ти из них). Они смотрели с фотографий на стендах, незримо участвуя в памятном школьном мероприятии…

Потом славные дела своих предшественников продолжили заслуженный учитель школы РСФСР Татьяна Петровна Пономаренко, организатор внеклассной работы Анна Алексеевна Зобкова.

Сейчас зал Боевой славы пополняется новыми материалами о выпускниках-защитниках Отечества, которые уже в наши дни достойно продолжают славные дела своих дедов и прадедов.

В СПИСКАХ ЗНАЧАТСЯ

Параллельно со школьниками информацию о ветеранах-односельчанах собирали работники Пушкинского сельсовета. Как составляли списки фронтовиков, вспоминает Татьяна Леонидовна Смольянинова, которая пришла работать в сельсовет в 1981 году:

— Начинала работу начальник военно-учетного стола Маргарита Андреевна Зобкова. Она ходила по домам, записывала сведения о погибших фронтовиках. Позже мне довелось собирать информацию о наградах вернувшихся с фронта ветеранов. Чтобы все было достоверно, сведения выписывала из военных билетов.

На основании собранных работниками Совета данных были составлены списки погибших для мемориальных досок (они не раз менялись и дополнялись местными жителями).

Обобщить и пополнить данные о фронтовиках-земляках к 75-й годовщине Великой Победы взялась заведующая сельской библиотекой Галина Леонидовна Шевелева, которая вот уже 30 лет занимается краеведческой работой. Она все свое свободное от работы время посвятила сбору материала обо всех 382 погибших земляках. В Совете взяла списки и по вечерам, а иногда ночами, искала в Интернете информацию о них.

Результатом кропотливой работы библиотекаря стал альбом — Книга памяти о пушкинских защитниках Отечества. 310 страниц с текстом, подкрепленным фотографиями, документами, справками… Огромный труд, проделанный одним человеком в память о защитниках Отечества, который, надеемся, оценят потомки.

Любой желающий может ознакомиться с Книгой памяти Пушкинского сельского поселения в библиотеке. Один экземпляр Галина Шевелева подарила к 80-летию Победы Пушкинской средней школе.

В девяностые годы на День Победы у памятника собиралось еще достаточно много участников войны и тружеников тыла. Сейчас в поселении остался всего один ветеран.

ВЕРНУЛСЯ ДОМОЙ ЧЕРЕЗ СЕМЬДЕСЯТ ЛЕТ

Последняя на сегодняшний день фамилия в списке погибших пушкинцев появилась на мраморных плитах монумента летом 2015 года. Уроженец села Александр Капров, 1921 г.р., с августа 1941 года считался пропавшим без вести.

В мае 2015 года в Глинковском районе Смоленской области поисковый отряд «Гвардия» обнаружил останки советских солдат. Благодаря найденным при них медальонам удалось установить имена многих воинов. Среди них был и наш земляк. Забрать его останки для дальнейшего перезахоронения на родине незамедлительно отправились глава поселения Нина Демихова, историк-краевед Татьяна Пономаренко и журналист районной газеты.

А потом в с. Пушкино со всеми воинскими почестями были преданы земле останки Александра Капрова. Это был первый случай, когда в Добринский район возвратился павший солдат Великой Отечественной войны.

ЗАМЕНИЛИ УШЕДШИХ МУЖЧИН

Есть в сельской библиотеке и богатый материал о тружениках тыла, многих из которых тоже уже нет в живых. Тем ценнее их воспоминания. Вместе с сохранившимися документами той поры они дают представление о том, как приближали победу родные и близкие сражавшихся на фронте воинов.

Галина Леонидовна Шевелева составила Книгу памяти своего поселения.

Уже 29 июня 1941 года по племзаводу «Отрада» был издан приказ за № 65 за подписью и.о. директора Тарасова. В нем говорилось, что в силу военного положения по всем цехам в совхозе устанавливался 11-часовой рабочий день. В связи с этим предписывалось увеличить производительность труда на 38 процентов с оплатой за перевыполненную работу в полуторном размере. Рабочий день начинался в 5-6 часов утра с завтрака в совхозной столовой и заканчивался в 20.00 часов. Детские ясли и детсад работали с 6 часов утра и до 9 часов вечера. Были отменены все очередные и дополнительные отпуска.

Для лиц, не достигших 16-летнего возраста, был установлен 10-часовой рабочий день. Для женщин, начиная с 6-го месяца беременности, а также кормящих мам первые шесть месяцев устанавливался нормативный 8-часовой рабочий день.

К октябрю 1941 года из племзавода «Отрада» считались выбывшими по мобилизации в РККА 114 человек. В основном это были трактористы, шоферы, строители, специалисты хозяйства. На фронт была отправлена и лучшая часть имевшейся техники и лошадей.

В этих условиях руководство района большое внимание уделяло подготовке механизаторских кадров в основном из числа женщин. В большинстве хозяйств работали специальные курсы. Так, в совхозе «Отрада» в 1942 году на этих курсах занималось 36 человек, из них 17 девушек.

В 1943 году, кроме лошадей, в сельхозработах в Хворостянском районе участвовало около 800 коров (в основном на бороновании).

Приказом директора племзавода «Отрада» от 4 мая 1942 года организовывалась транспортная воловья бригада во главе с Д.А. Быхун. За этой бригадой закреплялись 4 пары волов (по одному человеку на каждую пару). И все равно основная часть работ выполнялась вручную.

Брат с сестрой Анатолий и Евдокия Асановы. Он погиб в первые дни войны на западной границе. Девушку в 1942 году расстреляли фашисты за помощь партизанам.

Брат с сестрой Анатолий и Евдокия Асановы. Он погиб в первые дни войны на западной границе. Девушку в 1942 году расстреляли фашисты за помощь партизанам.

Иван Ефимович Криушин пропал без вести в январе 1945 года, совсем немного не дожив до Победы.

Константин Ефимович Криушин пал смертью храбрых в 1944 г. под Киевом.

Леонид Иванович Коровников погиб в 1942 г. Ему было всего 18 лет.

ВСПОМИНАЛИ ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА

Нина Петровна Орехова рассказывала:

— Мы жили в Отраде, в семье было 6 детей. Ушел на фронт отец. Школа работала, но учиться было невозможно. Вместо чернил — сок бурака, ручку делали из палочек, к ней привязывали перо. Все старались научиться писать, чтобы отправить письмо отцу на фронт, что у них все хорошо: «Бейте фашистов, приезжайте скорее домой».

Работали там, где могли помогать матерям. Есть было нечего. Давали паек: хлеб, муку по карточкам. Немец приближался. Отступавшие воинские части проходили и по нашему совхозу. Шли измученные бойцы, гнали технику, орудия. Ненадолго останавливались на отдых в Охотниковом саду. Люди выходили на дорогу, плакали, давали что у кого было съестного…

Когда началась война, Раисе Сергеевне Копцевой было 18 лет. Ее вместе с другими пушкинскими парнями и девчатами отправили копать противотанковые рвы под Смоленск. Были там до сентября 1941 года. А потом начали приближаться немцы и молодежь распустили по домам. Они шли пешком 80 км лесами до ст. Вязьма, все кругом горело.

Вернувшись домой, устроилась работать зав. клубом (избачом). Но в клуб никто не ходил, он не отапливался. Весной 1942 года Раису отправили на курсы трактористов.

Работать она стала на пару с Евдокией Лаушкиной: культивировали, пахали. Это продолжалось два сезона, на третий ее назначили учетчиком тракторной бригады.

После войны отправилась в г. Липецк учиться на счетовода. За то, что уехала без разрешения из села, Раису осудили на 2 месяца заключения. Срок отбывала в Борисоглебской тюрьме.

Вернувшись домой, устроилась в МТС учетчиком, после перешла в полеводство, работала там до 1968 г., а потом до самой пенсии в должности управляющей.

Валентина Фёдоровна Мартынова родилась в 1928 г. Она как раз 4 класс оканчивала, когда началась война. В этот день в совхозе не было хлеба, и девочка отправилась за ним в Плавицу. Когда возвращалась обратно, услышала от людей, что началась война.

А вскоре забрали на фронт отца Наставшева Федора Федоровича. Тот день 15 октября 1941 года она запомнила на всю жизнь. Женщины и дети плакали. Мужчин посадили в грузовик, и машина тронулась. Родные мобилизованных бежали за ней, пока она не скрылась из вида.

Отец попал под Сталинград. Первое время присылал письма. Последнее пришло 7 января 1942 года. И все… Ф.Ф. Наставшев пропал без вести.

В школу Валя еще ходила 4 месяца, но из-за бедности (не во что было одеться-обуться) пришлось бросить учебу. В то время в селе работала мастер, делала обувь, у неё была своя швейная мастерская. Пошла работать к ней, где многому научилась. Потом трудилась в детском саду: была уборщицей и истопником. Печку нужно было растопить уже к пяти часам утра, когда доярки приводили своих ребятишек. Детей было много, матери приносили даже грудничков.

Раиса Ивановна Улупова родилась в 1930 г. Рассказывала, что, когда началась война, всем было очень страшно. Когда, случалось, самолёты немецкие летали, все из домов выбегали, боялись, что сбросят бомбу на дом.

Ещё помнит, как из Добринского военкомата пришло сообщение о пропавшем без вести отце.

Новость об окончании войны услышала у Пушкинского клуба. С подругами побежали домой рассказать об этом родным. А потом назад, в клуб, узнать, правда это или нет. Столько слез было от счастья…