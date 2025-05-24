В каждом селе есть свои обелиски. Ровенка

Памятник землякам - участникам Великой Отечественной войны в Ровенке был установлен по инициативе самих жителей в 2018 году.

В Каверинском сельском поселении установлено три памятника воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Примечательно, что два из них — в Каверино, которого уже давно нет на карте района, и Ровенке — появились сравнительно недавно, в 2018 году. И что самое важное — по инициативе самих селян.

РОДИНА ГЕРОЯ

Ровенка — родина Героя Советского Союза Федора Тихоновича Чиркова, столетие со дня рождения которого будет отмечаться в июне этого года.

Герой Советского Союза Федор Тихонович Чирков.

В действующую армию он был призван в мае 1943-го. Сражался храбро, был дважды ранен. В феврале 1945 года отличился в боях на подступах к Кенигсбергу. За проявленные мастерство, отвагу и мужество за один месяц наш земляк был дважды (!) награжден орденом Славы III степени.

Подвиг, за который двадцатилетний наводчик орудия Федор Чирков получил звание Героя, он совершил за месяц до Дня Победы, 7 апреля 1945 года. Отправляясь на опасное задание, бесстрашный боец даже не думал о том, что рискует жизнью в самом конце войны.

При штурме считавшегося неприступным города-крепости Кенигсберга истребительно-противотанковому дивизиону, в котором служил наш земляк, было приказано подавить огневые точки противника на участке форта №5 (Шарлоттенбург).

Обнаружить их на вражеской территории поручили наводчику орудия Чиркову и младшему сержанту Корневу.

Захватив дымовые шашки, гранаты и автоматы, под сильным вражеским огнем они приблизились к форту и установили дымовую завесу. Под ее прикрытием артдивизион занимал боевые порядки и готовился к штурму. А Чирков тем временем, преодолев проволочные заграждения, проник на территорию форта. Притаившись, он тщательно высматривал вражеские огневые точки.

После того, как все цели были определены, предстояло самое трудное: вернуться с добытыми сведениями к своим, оставаясь незаметным для противника. Задача почти невыполнимая под носом у врага. И тогда Чирков решает атаковать. Он закидал гранатами амбразуры дотов и траншеи с гитлеровцами. Пока пораженные внезапным нападением фашисты приходили в себя, Федор под завесой дыма благополучно возвратился в расположение своего дивизиона.

Вскоре артиллерия открыла огонь по названным Чирковым целям, а затем начался штурм форта №5. Наш земляк был ранен в ногу, но остался на позиции. Огнем его орудия в том бою было уничтожено до 15 огневых точек, 7 танков, склад с химимуществом.

Звания Героя Советского Союза удостоились 15 участников того штурма. Их имена увековечены на мемориале, установленном поблизости. Среди них и Федор Тихонович Чирков.

После демобилизации Герой вернулся в родное село. Несколько лет вел уроки физкультуры в Ровенской школе, затем трудился на разных работах в колхозе «Красный Октябрь».

Дом, в котором жил Чирков с мемориальной доской.

Федор Тихонович, по воспоминаниям людей, близко знавших его, никогда не кичился боевыми заслугами, а свой героический поступок называл обычной солдатской работой.

С супругой Марией Васильевной они воспитали пятерых детей.

Мария Ивановна Чиркова, учитель математики с 36-летним стажем, дала путевку в жизнь не одному поколению ровенских ребят. Учила и детей Героя Чиркова.

Вспоминает его и других ветеранов очень скромными людьми.

— Когда Федора Тихоновича Чиркова приглашали выступить в школе перед ребятами, он говорил: воевал, как все. И старался рассказать какие-то смешные случаи из своей военной жизни. Ребята всегда его ждали с большим нетерпением.

Умер ветеран в 1979 году. Похоронен на кладбище родного села. На доме, где жил Герой, установлена мемориальная доска.

Ровенцы накануне 9 Мая по традиции посещают на кладбище могилы ветеранов войны.

ПАРК ИМЕНИ ЧИРКОВА ОБРЕЛ ВТОРУЮ ЖИЗНЬ

В 1984 году в Ровенке был заложен парк в честь Героя Чиркова. Ему дали громкое название: дендрологический. Вместе с недавно построенным клубом он должен был стать культурным центром этого села.

Деревья сажали школьники Ровенской восьмилетки под руководством Ивана Михайловича Попова, который в колхозе «Красный Октябрь» занимался озеленением. Они же потом со своими учителями Марией Ивановной Чирковой, Раисой Федоровной Незнамовой, Зинаидой Алексеевной Брычаевой, Таисией Алексеевной Чирковой ухаживали за ними: поливали, пололи.

Парк был тщательно распланирован: березовая аллея, сортовые кустарники (черемуха, сирень, акация, орех), хвойные деревья (ели, сосны, туи). Сюда приводили школьников на уроки биологии, в березовой аллее ровенцы собирали грибы.

А потом пришла пора безвременья и всеобщего запустения. Колхоз развалился, селянам уже было не до благоустройства. Правда, первое время, пока в селе еще водили коров, здесь косили траву на корм скоту. Потом буренок перевели и парк совсем зарос, одичал. В густой чаще уже не было видно ни ёлок, ни сирени.

Возрождение парка началось восемь лет назад, когда Ровенский клуб возглавил Алексей Васильевич Якимов. Человек неравнодушный, настоящий патриот своей малой родины, он организовал односельчан на благоустройство родного села. А начать решили с парка. Объявили субботник. Люди откликнулись, принесли пилы, топоры. Фермеры Иван Незнамов и Василий Стрельников помогли с техникой. Расчистив большую часть парка, заодно обустроили зону отдыха на берегу речки с беседками, пляжем и волейбольной площадкой.

Но самое главное: ровенцы захотели, чтобы у них в селе был установлен свой памятник землякам-участникам Великой Отечественной войны. Их начинание поддержали в Каверинском сельсовете и районной администрации. По программе софинансирования половину расходов составили бюджетные деньги, вторую взял на себя фермер Иван Незнамов, кстати, уроженец Ровенки.

Эскиз мемориала придумал местный художник-оформитель Михаил Дмитриевич Какоткин: в центре композиции «Золотая Звезда» и портрет Героя Чиркова, по обеим сторонам от него списки ровенских защитников Отечества, погибших на фронте и вернувшихся домой с победой.

8 мая зажигаются свечи в память о ветеранах.

ТОЧКУ СТАВИТЬ ЕЩЕ РАНО

На тот момент, по данным Каверинского сельсовета, в списках погибших числилось 60 уроженцев Ровенки, хотя доподлинно известно, что на фронт ушло более двухсот человек. Чтобы выявить недостающие фамилии, пришлось обращаться за помощью в военкомат, опрашивать местных жителей. В результате скорбный список увеличился вдвое. Пополняется он по сей день. Если первые таблички заполнялись строго по алфавиту, то на последней вносятся имена в произвольном порядке по мере поступления новых данных о погибших земляках.

Понимая, насколько это важно для людей, сведения вносятся оперативно. Например, в 2003 году воронежский историк и краевед Виктор Бахтин, посетив ровенский мемориал, попросил занести на него имена своих родственников-фронтовиков Михаила Степановича и Петра Федоровича Бахтиных. И даже прислал в газету благодарность за то, что его просьба была быстро выполнена.

Участники войны, братья Михаил Степанович и Павел Степанович Бахтины в разное время возглавляли колхоз имени Сталина в с. Ровенка.

Сейчас на таблички занесены имена 70 вернувшихся с войны ровенских ветеранов и 128 — погибших.

ЗДЕСЬ НИКТО НЕ ЗАБЫТ

Памятник в Ровенке открыли 9 Мая 2018 года. В этот день здесь впервые провели митинг в честь очередной годовщины Великой Победы. Был подготовлен сценарий, собрались все местные жители. Неожиданностью стал приезд большой делегации из района. Но ровенцы не растерялись, и все прошло на высоком уровне. И так отныне здесь будет всегда.

— До этого так масштабно праздник в нашем селе не отмечался, — говорит уроженка Ровенки Татьяна Якимова, автор многих сценариев для сельских мероприятий. — Торжества всегда проходили на центральной усадьбе поселения, в Паршиновке. А теперь на наши праздники приезжают даже из деревень, граничащих с нами Тамбовской и Воронежской областей.

В Ровенке мы побывали за несколько дней до юбилея Победы. В это время повсюду шла подготовка к большому празднику. Готовились к нему и в этом небольшом селе, где на сегодня числится всего 84 жителя: наводили порядок на улицах и, конечно, у памятника погибшим землякам.

В селе вот уже несколько лет существует традиция: в преддверии 9 Мая потомки ветеранов повязывают георгиевские ленточки на могилах бывших фронтовиков, а после митинга в честь Дня Победы приносят сюда живые цветы. Захоронения ветеранов (впрочем, как и все остальные) здесь всегда содержатся в полном порядке, даже если в селе не осталось никого из родственников. Эту обязанность взяли на себя другие односельчане: красят оградки, косят траву…

Тепло, душевно, можно сказать, по-семейному отмечают жители этого небольшого села очередную годовщину Великой Победы. Праздничные торжества начинаются вечером, 8 мая. Ровенцы несут зажженные свечи к сельскому мемориалу, чтобы почтить память всех, кто не вернулся с войны. А на следующий день, 9 Мая, здесь же проходит митинг, который не отменялся даже во время ограничения на массовые мероприятия в связи с пандемией.

Ради участия в этих мероприятиях на малую родину со своими детьми и внуками приезжают обосновавшиеся в городах ровенцы. Построившись колонной, люди идут с портретами Бессмертного полка, флагами и шарами в парк имени Чиркова.

В этом году пригласили на торжество священника о. Геннадия, настоятеля Никольского храма с. Паршиновка. После митинга он провел на кладбище панихиду по всем воинам-землякам. А потом жители положили гвоздики на могилы защитников Отчества.

Кульминацией праздника стал автопробег с участием 16-ти автомобилей.

— Сначала мы проехали по своему селу, — продолжает Татьяна Якимова. — Потом отправились в Паршиновку и Талицкий Чамлык, сигналя у памятников погибшим. Объехали близлежащие малые деревни: свою Алексеевку, а также Кужное, Самовец, Матреновку соседних областей. Вы бы видели, как нас приветствовали люди! Выходили навстречу, махали руками, улыбались. Ведь День Победы — праздник, который всех нас объединяет. В каждом селе и в каждой семье есть свои герои, память о которых передается из поколения в поколение.

ГОД РОЖДЕНИЯ — 1941-й

Старожилы рассказывают, как в 60-е годы в их селе отмечали День Победы. Собирались в сельском клубе, чтобы поплясать и попеть частушки под гармошку, на которой играл Василий Дмитриевич Лихачев.

Вдовы тоже приходили на общее веселье. Сначала наплачутся над своей судьбой, а потом пляшут вместе со всеми и поют частушки — жизнь-то продолжается!

Таисия Петровна Агаркова, которая тогда была двадцатилетней девушкой, рассказывает, что по домам люди расходились только, когда приходило время скотину управлять. А вот ее мама Прасковья Михайловна, оставшаяся в войну вдовой, почему-то не любила ходить на праздники.

Таисия Петровна родилась в Ровенке в 1941 году.

Таисия Петровна Агаркова, родившаяся в 1941 году, никогда не видела своего погибшего на фронте отца Петра Ивановича. На память о нем осталось его военное фото.

— Я появилась на свет 27 февраля третьим ребенком у родителей. Старшему братишке было четыре годика, среднему — два. Через несколько месяцев началась война, и мой отец Петр Иванович Агарков ушел на фронт. Он прислал домой всего одно письмо. А потом пришло извещение, что пропал без вести. И мама осталась одна с тремя маленькими детьми на руках. Выхаживать нас помогал дедушка Михаил Фатеевич Якимов.

Таисия Петровна бережно хранит единственную фотографию своего отца, которую он прислал в том своем первом и последнем письме с фронта. Может быть, потому что она не знала отцовской заботы, Таисия Петровна по-дочернему относилась к свекру, тоже ветерану войны.

РОВЕНСКИЕ БОГАТЫРИ

Алексей Павлович Агарков — свекор Таисии Петровны и родной дед Алексея Якимова по материнской линии — родился в 1904 году. Был настоящим богатырем под два метра ростом и силы необыкновенной, о которой до сих пор помнит старшее поколение ровенцев.

Алексей Павлович Агарков и Иван Васильевич Якимов, пройдя войну, вернулись домой. Это были настоящие ровенские богатыри: сильные и мужественные люди.

— Вот он праздники любил, — вспоминает Таисия Агаркова. — Веселый был, мастак и попеть, и поплясать.

— Меня ведь в честь него назвали, — вступает в разговор Алексей Якимов. — Видимо, эти качества от деда и передались.

Алексей Павлович был незаурядным человеком. Женился рано, в 16 лет. Супруга была двумя годами старше него. Для столь раннего брака были свои причины: в семье рано умер отец, оставив сиротами восьмерых детей, мать нуждалась в помощнице.

У Алексея тоже родилось восемь детей, все довоенные.

— Дед известным на всю округу кулачником был, — рассказывает Алексей Якимов. — Раньше в деревнях так развлекались: дрались стенка на стенку. Алексей одним ударом человека с ног сбивал. Его даже в соседние деревни мужики нанимали поучаствовать в кулачных боях на их стороне.

Как-то Алексей Павлович поехал на подводе с женой Февронией Ивановной на базар в Талицкий Чамлык. Въехали в село. Знакомый мужик, тоже любитель помериться силой, крышу чинил. Увидел Алексея и кричит ему сверху: «Алексей Павлович, ударимся?» — «Давай», — говорит дед. По жребию выпало талицкому мужику первым бить. Алексей удар выдержал. А потом пришла его очередь силу показать. Стукнул, и сразу — насмерть. Наказывать его за это никто не стал, произошедшее посчитали несчастным случаем.

На войну Алексей Агарков ушел вместе со старшим сыном Василием. Служил ездовым в саперном батальоне. На фронте недюжинная сила не раз выручала бойца и его товарищей. Медаль «За боевые заслуги» он получил за то, что в наступательных боях 23-25 января 1945 года вынес с поля боя раненых саперов.

Однажды (это было в районе латвийской деревни Дуника) Алексей Павлович вместе с двумя сослуживцами вез на лошади снаряды и полевую кухню для передовой. Попали под обстрел. Оба бойца погибли, была убита и лошадь. И тогда Алексей сам впрягся в оглобли и на себе привез на передний край продукты и боеприпасы.

С войны он вернулся контуженым, но силы своей не растерял. Работал в колхозе завхозом, был бойцом на скотном дворе. В одиночку мог корову поднять. Никому не отказывал, когда его приглашали помочь бычка заколоть или поросенка, причем денег за это не брал. Да их тогда у людей особо и не было, достаточно было угощения после работы.

Но здоровье все же подвело бывшего фронтовика. Умер он в 1964 году. Врачи говорили: надорвался.

— В нашем роду все мужчины были крепкие, — продолжает Алексей Якимов. — Мой второй дед (по линии отца) Иван Васильевич Якимов тоже был могучего сложения. Его призвали на фронт в самом начале войны из Краснодарского края, куда он с семьей уехал в 1937 году. Воевал в горно-стрелковой дивизии. Однажды в рукопашном бою в одиночку уложил семерых немцев, за что получил медаль «За отвагу». Позже было еще несколько наград: медаль «За боевые заслуги», орден Красной Звезды. В Ровенку вернулся в 1947 году. Работал бригадиром.

К слову, правнук Алексея Агаркова и Ивана Якимова — Сергей Якимов сейчас воюет на СВО. Сражается так же храбро, как и его прадеды. Награжден медалью «За боевые отличия».

СТАРИКИ ЗАМЕНИЛИ СЫНОВЕЙ

Даже оставшиеся в тылу старики — отцы ушедших на войну молодых солдат — показывали свою недюжинную силу, заменив сыновей на колхозных работах. В 1943 году районная газета писала о том, как в Паршиновском сельсовете (Каверинским он стал много позже) первичная партийная организация собрала для серьезного разговора ровенских стариков-колхозников. Обсуждался вопрос проведения весеннего сева. В Ровенке тогда существовало четыре небольших колхоза: «Память Ленина», имени Сталина, «Красный хлебороб» и «Заря».

— Наши сыновья, — говорили старики на совещании, — ушли защищать Родину. В селе меньше стало рабочих рук. Теперь, как никогда, надо всем — от старого до малого — активно участвовать в работе, всеми силами помогать родной Красной Армии громить немецких оккупантов.

73-летний Федор Николаевич Пищулин из колхоза «Заря», у которого воевали двое сыновей — Александр и Павел, в своем выступлении заявил:

— Кто же теперь из нас, стариков, в это суровое время может отсиживаться на печке? Несмотря на преклонный возраст, мы, старики, все как один выйдем на поля и не уступим в работе молодым. У нас не вырвется из рук плуг или сеялка. Дружно возьмемся и поработаем на славу, не подкачаем.

На том совещании присутствовал также Илья Фролович Яблонских из колхоза «Красный хлебороб», проводивший на фронт троих сыновей: Максима, Серафима и Тихона (все они, к счастью, вернулись домой), 80-летний Иван Никанорович Агарков.

А вот из семьи Степана Алексеевича Бахтина, 1872 г.р. (он представлял на том совещании стариков колхоза имени Сталина) воевали сразу пятеро. Старший сын Федор (после войны он жил в Липецке), внук Петр (с 1938 года служил на Дальнем Востоке, участник битвы на р. Халхин-Гол и Советско-японской войны). Сын Павел с 1938 по 1941 год был председателем колхоза имени Сталина в с. Ровенка. Его призвали на второй день войны. Сражался на Центральном и Ленинградском фронтах. Награжден орденом Славы III степени и медалью «За отвагу». В боях за станцию Синявино 7 октября 1943 года, будучи помощником командира взвода, первым ворвался в траншею противника и в рукопашном бою заколол четырех немцев, чем помог продвижению своего подразделения… После войны вернулся в родное село.

Младшего сына Михаила призвали в августе 1942 года. Воевал в отдельном саперном батальоне на Сталинградском фронте. Комиссован по ранению. Жил в Ровенке, работал животноводом, председателем колхоза имени Сталина.

Зять (муж дочери Агафьи) Федор Шеменев тоже воевал, был награжден орденом Отечественной войны II степени и орденом Славы III степени.

Словом, никто из стариков не хотел подвести своих сыновей-фронтовиков. Ну и, можно не сомневаться, что все отличались отменным здоровьем, иначе как они могли работать в поле на восьмом десятке лет. Старики включились в предмайское соревнование и дали твердое слово не уступить в работе молодым.

В скорбном списке погибших односельчан фамилия Агаркова Филиппа Петровича, 1905 г.р. Его судьба трагична. Призванный в армию в августе 1941 года, в июне 1942-го попал в плен под Харьковом. Содержался в нечеловеческих условиях в шталаге III D. Погиб в плену 28 января 1943 г. Фото из учетной карточки военнопленного Агаркова с его лагерным номером.

— Когда я собирал информацию о фронтовиках-ровенцах, — говорит Алексей Якимов, — обратил внимание, какие это были героические люди. Сражались на разных фронтах, совершали подвиги, иногда ценою своей жизни. Многие из них дошли до Берлина. Например, Якимов Тимофей Ильич — наша местная легенда, танкист. Воевал с первого и до последнего дня на одном танке, дошел до столицы Германии. Гордился, что его ни разу не подбили за годы войны. Имел множество наград. После войны работал скотником, пас овец. И таких у нас было очень много: смелых, бесстрашных и удивительно скромных фронтовиков. Поэтому наш долг: помнить их всех и чтить.

👤📇 Автор: Ольга ФРОЛОВА.

Фото автора, Романа Панова и Алексея Якимова, а также из семейных архивов героев материала – уроженцев с. Ровенка.