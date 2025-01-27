Из Средней Матренки на войну было призвано 344 человека. Вернулось 75. На сегодня в селе не осталось ни одного ветерана. Последним был Николай Михайлович Лапин.

На средства колхоза

Памятник погибшим землякам в этом селе был открыт к 30-летию Великой Победы. Все расходы по его сооружению взял на себя колхоз имени Чапаева, который тогда возглавлял будущий Герой Соцтруда Александр Ефимович Глазьев.

Сначала памятник в Средней Матренке был установлен на кирпичном постаменте.

Место выбрали в центре села, где раньше на лугу стояла мельница. Забегая вперед, скажем, что руководство местного сельхозпредприятия и сельсовета потом вложит много сил и средств в его благоустройство. Здесь появится аллея из берез и плакучих ив, территорию у памятника и дорожку к нему выложат современной тротуарной плиткой, установят красивые скамейки… Сегодня это целый сквер и зона отдыха с игровой площадкой для детей. Большая заслуга в этом нынешней главы сельсовета Нины Гущиной, которая, как заботливая хозяйка села, следит за идеальным состоянием памятника и прилегающей к нему территории.

Практически все значимые события и даты, связанные с родным селом, среднематренцы начинают отмечать с посещения этого места. Здесь бывают делегации из района и области.

1960-е годы. Среднематренские ветераны — почетные гости мероприятия, организованного в местной школе.

А тогда, 9 Мая 1975 года, для селян все было в новинку. Говоря о тех событиях и людях, не стоит забывать, что это было особое время. Еще свежи раны, нанесенные войной, живы ветераны и вдовы погибших. Все, что было связано с войной, воспринималось тем поколением особенно остро и эмоционально. Поэтому среднематренцы с большим волнением ждали день открытия памятника.

Его и плиты с именами погибших воинов привезли незадолго до 9 Мая. Старожилы рассказывают, что установили их на свои места практически за один день. Скульптуры никто не видел — они были накрыты полотном.

К назначенному времени в центр стекались люди со всех концов и самых отдаленных улиц села. У памятника в почетном карауле стояли школьники, которые часто менялись — это была большая честь для ребят. Выступали гости из района и области, от ветеранов — среднематренец Николай Михайлович Гусев (кстати, в дальнейшем его речь на 9 Мая стала традицией).

День Победы в Средней Матренке всегда отмечается очень торжественно. На фото слева играет духовой оркестр, справа — к возложению цветов готовятся почетные жители села, среди которых участники войны и труженики тыла. К сожалению, многих представителей того героического поколения сегодня уже нет в живых.

Труженица тыла Анна Петровна Оводкова возлагает цветы к памятнику погибшим на фронте землякам.

Поздравление участников войны. На фото справа фронтовики Любовь Семёновна Пешкова, возглавлявшая местный медпункт, и Николай Михайлович Лапин.

И вот покрывало упало вниз, открыв взору собравшихся мемориальную композицию, в центре которой была скульптура, изображающая двух солдат — воинов-освободителей. Люди не могли сдержать слез. Как только митинг закончился, все поспешили к памятнику, чтобы найти на плитах имена своих родных и близких. Желающих было столько, что даже образовалась стихийная очередь.

Была среди них и Лидия Полянская (сегодня многодетная мама, воспитавшая 13 детей). Тогда ей было 27 лет. Кстати, ее муж Николай Тихонович, работавший киномехаником и по совместительству слесарем по газу, отвечал за монтаж Вечного огня у памятника погибшим землякам, а потом много лет с сыновьями ухаживал за памятником, делал мелкий ремонт, подкрашивал…

Лидия Полянская и Надежда Данилина присутствовали при открытии памятника в Средней Матренке.

— Я сразу нашла в высеченных на камне списках двух своих дедушек Глазьева Ефима Афанасьевича и Чернышова Максима Федотовича, дядю Глазьева Николая Ефимовича, которые пропали без вести, — рассказывает Лидия Евгеньевна. — Не припомню, чтобы кто-то не нашел своих. Работники сельсовета и клуба заранее сделали подворный обход, сверили собранные сведения со списками из военкомата, дабы не пропустить ни одно имя. И им это удалось: ошибок не было.

После росписи — к памятнику

Существует хорошая традиция — после загса молодожены возлагают цветы к памятнику павшим воинам-землякам, как дань уважения и благодарности за подаренную ими мирную жизнь.

9 Мая 1975 года у Надежды Данилиной была свадьба.

— Мой Константин был из второй бригады, — вспоминает Надежда Михайловна, — расписываться в сельсовет ехали на грузовой машине, украшенной дугой с колокольчиками. Мы с ним в кабине, гости — в кузове. После регистрации вместе со всеми пошли на открытие памятника. Я в белом гипюровом платье, на каблучках, шла по грунтовой дорожке. Среди пришедших на праздник ветеранов был и мой отчим-фронтовик Проскуряков Михаил Петрович. После митинга поехали домой к мужу отмечать свадьбу, так что волнительных моментов в тот день для меня было немало.

«Мурашки побежали по телу…»

Фельдшеру Надежде Нижегородовой в год открытия памятника было 19 лет. Она только-только окончила медучилище и месяц как работала в медпункте соседнего села Дурово.

Надежда Нижегородова вместе с отцом ходила на открытие памятника в своём селе. Теперь она приносит туда на 9 Мая семейные фотографии своих ветеранов.

— 9 Мая тогда пришлось на пятницу, — говорит Надежда Дмитриевна. — Был выходной день, и я приехала на велосипеде домой. С утра мы с папой (Дмитрий Петрович Глазков был участником войны — прим. ред.) стали собираться на митинг. Для него это был, наверное, самый главный, святой праздник, который папа почитал и очень ждал. В этот день он откладывал все дела (даже картошку мы никогда не сажали 9 Мая). За столом у нас собирались его друзья-фронтовики Дмитрий Алексеевич Зибров, Иван Михайлович Качанов. Про войну никогда не говорили, у них были другие темы для разговоров. Как и многие фронтовики, папа, к сожалению, не очень бережно относился к боевым наградам — ими свободно играли дети. Так что не все сохранились.

Надежда Дмитриевна запомнила импровизированную сцену из тракторной тележки, покрытую свисавшим донизу бордовым плюшевым материалом. Во время митинга неожиданно зазвучал голос, как у Левитана, от которого все замерли и мурашки побежали по телу: «Помните! Через века, через года, — помните…». Люди никак не могли понять, откуда он раздается. Оказалось, что под тележкой с микрофоном в руках сидел учитель Александровской начальной школы Виктор Иванович Осипов и читал «Реквием» Роберта Рождественского. Его так и называли «местным Левитаном», голос и дикция были очень похожи. Поэтому Виктор Иванович часто был ведущим на различных мероприятиях.

Оказалось, что в тот майский день решилась судьба Надежды Дмитриевны. Когда она стояла в толпе у памятника, почувствовала на себе чей-то взгляд. С противоположной стороны на нее смотрел Владимир Ильич Нижегородов, ее будущий муж. И, куда бы она ни отходила, он все время оказывался напротив. А уже после митинга решился подойти к девушке. С того дня они начали встречаться, а уже 22 июня того же года сыграли свадьбу.

Вдовья доля

Надежда Нижегородова много лет работает медиком в своем родном селе. Очень хорошо помнит всех его жителей. С особым уважением отзывается о вдовах, не дождавшихся с фронта своих мужей.

— Сейчас в семьях в основном по одному – два ребенка, — говорит она. — Да и то молодые мамы жалуются на трудности: тяжело растить детей. А вы представьте, как жили женщины военной и послевоенной поры. У мужа три тети были вдовами. Мужественные, трудолюбивые, никакой работы не боялись — за себя и за мужиков вкалывали. У всех дети были. В войну голодали. Евдокия Андрияновна Глотова с четырьмя сыновьями на руках осталась. Рассказывала, как ее мальчишки просили: «Мам, свари воду соленую». Но трудности не сломили их. Когда в войну возвращались с полевых работ домой, наломавшиеся за день, уставшие, все равно просили местного гармониста: «Дядь Вась, сыграй нам!». А многие ведь к тому времени уже получили похоронки на своих близких. Напляшутся, бывало, под матаню и наревутся. А потом домой спешили, где их ждали голодные детишки… Я в свое время по работе часто общалась с теми женщинами. Несмотря на пережитое, все были долгожительницами.

Лидия Полянская тоже запомнила на всю жизнь, как вдовы, которым никогда не суждено было побывать на могилке своего погибшего мужа, приходили к памятнику, чтобы поплакать здесь о родном человеке.

— Моя бабушка Чернышова Мария Тихоновна не дождалась мужа с фронта, — рассказывает Лидия Евгеньевна. — Она была верующей и на все религиозные праздники шла сюда, как на могилку. Знаю, что другие вдовы поступали так же. Это были особенные женщины, которые горевали по своим мужьям всю жизнь, ходили в неизменно черных юбках, платочках на голове. Все были большими труженицами. Председатель колхоза с большим уважением относился к ним.

Александр Ефимович даже давал свою машину, чтобы привезти на День Победы к памятнику вдов, живущих далеко от центра.

В 2023 году была проведена масштабная реконструкция памятника. Теперь это целый мемориальный комплекс.

В 2023 году памятник в Средней Матренке был капитально отремонтирован и обновлен. 8 мая, накануне Дня Победы, во время торжественного открытия селяне заложили в «капсулу времени» послание потомкам. Ее можно будет вскрыть через сто лет, в 2123 году.

На мемориальном комплексе теперь увековечены не только воины-земляки, погибшие в 1941-1945 гг., но и те, кто вернулся домой с Победой и умер уже в мирное время.

Отдельный фрагмент композиции посвящен СВО и погибшему земляку Даниле Рущинскому.