В каждом селе есть свои обелиски. Верхняя Матрёнка

В 2024 году в Верхней Матренке был обновлен памятник погибшим воинам-землякам. Это была вынужденная мера: прежняя скульптурная композиция подверглась временным разрушениям. Ее решили сохранить до лучших времен.

На фронтах Великой Отечественной войны погибло 507 уроженцев Верхнематренского сельсовета

9 Мая 1971 года в нашем районе были открыты сразу три памятника погибшим в годы войны землякам: в райцентре, селах Пушкино и Верхняя Матренка. Это были одни из первых воинских мемориалов, появившихся на Добринской земле.

Сегодня мы расскажем об истории появления монумента в Верхнематренском сельсовете.

Прежний памятник в Верхней Матренке.

ПО ИНИЦИАТИВЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

Памятник был установлен по инициативе председателя колхоза имени Фрунзе, Героя Социалистического Труда, депутата Верховного Совета депутатов Алексея Федоровича Астанкова. Он сам выбирал место для него, участвовал в проектировании, эскиз утверждался правлением колхоза. Ведь возведение памятника павшим землякам было не менее, а может, даже более значимым для людей событием, чем развернувшееся в те годы в хозяйстве строительство объектов соцкультбыта. Это хорошо понимал легендарный председатель, отец которого тоже погиб на войне.

Вернувшиеся с фронта верхнематренцы, даже инвалиды, работали, не жалея сил. Колхоз имени Фрунзе постепенно выходил в лидеры по всем производственным показателям, за опытом сюда приезжали отовсюду, в том числе из-за рубежа.

Нина и Василий Кидиновы хорошо помнят всех фронтовиков-земляков.

Супруги Кидиновы из Верхней Матренки тогда только начинали свою трудовую деятельность. Нина Васильевна работала бухгалтером в колхозе, Василий Васильевич — главным агрономом.

— Астанков очень много сделал для развития и процветания хозяйства, — рассказывает Нина Васильевна. — Это он решил перестроить весь центр нашего села. Проект, задуманный с большим размахом, привез из Москвы: Дом культуры, школа, детский сад, больница, которая изначально была задумана как гостиница (в селе было много приезжих). Колхоз был богатейший, денег на строительство не жалел.

Отвели в генплане и место под будущий мемориал в честь не вернувшихся с фронта односельчан. Ранее на этом месте была сепараторная с ямой для заготовки льда. Территорию выровняли, благоустроили.

Памятник изготовили в Липецке из гипса и бетона, а устанавливали его под строгим контролем колхозного инженера-строителя Ивана Стефановича Крутских ленинградские студенты, занимавшиеся в то время отделкой нового Дома культуры.

Скульптурная композиция состояла из двух фигур: воина и скорбящей женщины. Изначально на постаменте была мемориальная доска со словами «Вечная память воинам Верхнематренского и Приозеренского сельских Советов, павшим в боях за Родину в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.». Позже, когда сельсоветы объединят в один, надпись станет не актуальной и ее уберут. Перед постаментом была установлена чаша Вечного огня в виде пятиконечной звезды.

НА ОТКРЫТИЕ СОБРАЛОСЬ ВСЁ СЕЛО

Открытие памятника было многолюдным и очень торжественным. Главные участники — самые уважаемые жители села и ветераны, такие, например, как Виктор Алексеевич Анцилевич (в то время председатель сельского Совета).

Анцилевич Виктор Алексеевич

Это была поистине уникальная личность: бывший фронтовик, профессиональный военный с 1927 года. С первых дней войны в должности старшего техника авиационной эскадрильи обеспечивал подготовку самолетов к вылетам, умело организовывал работу технико-эксплуатационной службы. Был ранен, имел много наград, в том числе орден Красной Звезды, медали «За боевые заслуги» и «За оборону Ленинграда».

Виктор Алексеевич Анцилевич до конца своих дней сохранил военную выправку. Был очень уважаемым в селе человеком. Работал завхозом, когда ему было уже далеко за 70. Но с обязанностями по обеспечению школы и учителей топливом, завозом мебели и оборудования справлялся на отлично.

Виктор Алексеевич приехал с семьей в Верхнюю Матренку в середине 50-х. Сначала работал председателем сельсовета, потом, уже будучи пенсионером, — завхозом в средней школе.

— Всегда с благодарностью и уважением вспоминаю Виктора Алексеевича, — рассказывает бывший директор Верхнематренской школы Виктор Некрасов. — Работая с ним, был уверен: Анцилевич обеспечит школу всем необходимым. Его военная выправка и дисциплина были большим подспорьем в этой непростой и хлопотной должности.

В.А. Анцилевич на правах главы сельсовета и ветерана войны открыл тот памятный митинг 9 Мая 1971 года.

— Имена погибших верхнематренцев зачитал парторг Алексей Митрофанович Перов, — говорит житель села Василий Васильевич Перов, в 70-е годы — электрик колхоза имени Фрунзе, присутствовавший при открытии памятника. — Он стоял на машине с открытыми бортами и в полной тишине перечислял не вернувшихся с войны земляков. Среди них были и два моих дяди: Иван Михайлович и Алексей Михайлович Перовы.

Право замуровать списки погибших было предоставлено кавалерам ордена Славы Ф.А. Жаворонкову, М.И. Путилину и участнице войны А.А. Васильевой.

Священную землю с Мамаева кургана в основание памятника заложили пионеры Верхнематренской средней школы. А Вечный огонь зажег офицер запаса Н.П. Путилин.

После этого под звуки траурной музыки колхозного оркестра к монументу были возложены венки.

С того памятного дня сельский мемориал стал святым для верхнематренцев местом. Первое время по вечерам люди шли сюда, чтобы просто постоять у памятника. Раньше, когда в передовое хозяйство приезжали многочисленные делегации, в том числе и гости из ГДР, они обязательно приходили к памятнику поклониться героям.

Делегация из Германской Демократической Республики пришла поклониться памятнику павшим воинам.

В ДЕНЬ ПОБЕДЫ ПЕЛИ «КАТЮШУ»

Нина Кидинова незадолго до описываемых событий приехала в Верхнюю Матренку из Усманского района, где работала старшей пионервожатой в школе с. Верхняя Мосоловка.

9 Мая 1971 года она вместе с мужем Василием и еще одной супружеской парой — ветврачом Марией Михайловной и водителем Михаилом Петровичем Колесниковыми были делегированы от колхоза имени Фрунзе на открытие памятника погибшим землякам в райцентре. По этой причине торжества в своем селе пропустили.

— Но я помню, как открывали памятник в Мосоловке, — рассказывает собеседница. — В эту пору цвела малина и женщины несли ее зеленые веточки к памятнику. Становились у него на колени, гладили рукой, молились и плакали в голос, как на кладбище. Скорее всего, в нашем селе было так же…

В начале семидесятых в Верхнематренском сельсовете проживало более 130 ветеранов войны.

На территории Верхнематренского сельсовета в начале семидесятых проживало 135 ветеранов войны. Это точно помнит Нина Кидинова, которая тогда была еще и председателем профкома. Руководство поручало ей приобретение подарков ко Дню Победы фронтовикам и вдовам погибших (их уважали не меньше, чем самих участников войны).

Трибуной для митингов ко Дню Победы обычно становились кузовы больших бортовых машин. На импровизировнную сцену приглашались ветераны и почетные гости.

— Ветераны тогда еще были вполне трудоспособного возраста, добросовестные труженики и отцы семейства, — вспоминает Нина Васильевна. — Алексей Федорович Астанков никогда не экономил на подарках для этих заслуженных людей. Выделялись хорошие деньги — не меньше 50 рублей на человека. За покупками отправлялись в Липецк. Там, в ЦУМе, можно было приобрести дефицитные в сельских магазинах вещи, например, дорогие наручные или настенные часы, электробритвы…

9 Мая на митинг к памятнику погибшим воинам-землякам верхнематренцы приходили всем селом. Многочисленной была и колонна ветеранов.

Помимо подарков, 9 Мая фронтовиков ждали в колхозной столовой щедро накрытые столы. Ветеранов, живших далеко от центральной усадьбы, подвозили сюда на специально выделенном транспорте.

Засиживались допоздна: вспоминали, спорили, пели военные песни. Любимой у верхнематренских фронтовиков была «Катюша», а еще «Враги сожгли родную хату», которую запевал участник войны Николай Васильевич Астанков, а затем подхватывали остальные. Аккомпанировал на гармошке тоже бывший фронтовик, учитель местной школы Василий Васильевич Путилин. Кстати, он стал последним ветераном Верхнематренского сельского поселения…

1995 г. Митинг к 50-летию Победы. С докладом выступает директор школы Виктор Иванович Некрасов. Справа от него глава сельской администрации Сергей Васильевич Жаворонков, ветераны: учитель Верхнематренской школы Василий Васильевич Путилин и Николай Яковлевич Мохначев. Второй справа — руководитель сельхозпредприятия Виктор Михайлович Крутских, рядом с ним ученица Верхнематренской школы Лена Коровина.

УЛИЦА ДРУЖБЫ

По словам супругов Кидиновых, на их улице Дружбы в свое время было много ветеранов, считай, в каждом доме.

— Дмитрий Михайлович Матыцин, Василий Андреевич Кидинов, Алексей Иванович Корчагин, — перечисляет бывших соседей Василий Васильевич. — И это только на нашем порядке. Вернулся живым с фронта и мой отец.

Василий Дмитриевич Кидинов ушел на войну в 1941 году. Дома у 29-летнего главы семьи остались два сына — Леонид с Евгением и жена, которая носила под сердцем третьего ребенка.

— Я родился 1 февраля 1942 года, — продолжает собеседник. — Мама назвала меня в честь отца, рассудив так: если мужу, которого она очень любила, не суждено будет вернуться, то в память о нем останется сынок с его именем.

Но они все же встретились. Отца комиссовали по ранению в конце 1942 года. Домой фронтовик вернулся инвалидом без ноги. Это было большим счастьем для семьи, тем более что спасение Василия Дмитриевича похоже на чудо.

Инвалид войны Василий Дмитриевич Кидинов с сыновьями Леонидом, Евгением и снохами.

Было это во время наступления фашистов на Москву. После очередной отбитой атаки рвавшегося к столице врага санитары спешно собирали на поле боя раненых бойцов. А вдалеке уже вновь слышался гул моторов приближающихся фашистских танков.

— Ну давай еще одного возьмем, и все, больше не успеем, — сказал один из санитаров, остановившись возле изувеченного тела Василия.

Его забрали последним и тем спасли жизнь отцу троих сыновей.

Первое время после возвращения домой он болел, потом долго привыкал к неудобному деревянному протезу. А когда немного окреп, пошел работать в колхоз.

С супругой Евдокией Алексеевной они жили очень хорошо, дружно. Несмотря на увечье, Василий Дмитриевич не чурался никакого домашнего труда. Вместе с сыновьями молотил цепами хлеб, ухаживал за скотиной, кроме того, хорошо готовил и частенько подменял жену у плиты. Евдокия работала на свекле, числилась в передовиках (вырезка с заметкой про нее из «Ленинского пути» по сей день хранится в семейном архиве). А в свободное время подрабатывала портнихой: шила на заказ фуфайки, костюмы. Муж и в этом помогал, пришивая пуговицы и пробивая петли для них.

Они прожили в счастливом браке 37 лет. Умер Василий Дмитриевич в 1967 году.

— Я не застала своего свекра в живых, — продолжает Нина Васильевна. — Знаю о нем со слов свекрови и его сыновей. Воевал героически, о чем говорят награды: ордена Красной Звезды и Отечественной войны. А еще был добрым и отзывчивым человеком, которого все любили. И, вообще, на нашей улице с таким замечательным названием — Дружбы — люди жили сплоченно, как одна большая семья. Свекровь рассказывала, что, если бы не поддержка соседей, она бы пропала одна с тремя маленькими детьми на руках. Выжили, потому что все друг другу помогали.

— Фронтовики хоть и были все героями, с боевыми наградами, оставались скромными, работящими людьми, — добавляет Василий Кидинов. — Михаил Петрович Попов работал ночным свинарем, Дмитрий Михайлович Матыцин — пожарным, мой отец был сторожем в МТС, потом объездчиком — ездил на двуколке, поля охранял. А с каким уважением относились к вдовам! На нашей улице жили Анна Павловна Солманова, Лидия Ивановна Путилина…

«МЫ ЗНАЕМ, КАК ПОГИБ НАШ ДЕД»

Лидия Ивановна — родная бабушка нашего известного земляка, депутата облсовета Павла Ивановича Путилина. В 1943 году получила извещение, что ее муж пропал без вести.

— Бабушка, сколько жила, не верила в гибель моего деда, ведь об этом не было никаких достоверных сообщений, — рассказывает Павел Иванович. — Она подняла на ноги двоих детей, дождалась внуков. Но умерла, так и не узнав о его участи.

Михаил Павлович Путилин погиб в ноябре 1943 года. За месяц до своей гибели был награжден медалью «За отвагу».

Семья много лет пыталась выяснить судьбу Михаила Павловича Путилина. Оказалось, что из-за путаницы в документах (фронтовой писарь ошибся в названии Талицкого района, откуда тот был призван, и неверно указал имя-отчество супруги) до родных не дошла похоронка с указанием времени и места гибели их мужа и отца.

Только в 2007 году семья Путилиных узнала, что Михаил Павлович погиб и похоронен недалеко от белорусской деревушки Гарманы, что в Витебской области. Потомки героя побывали на могиле и даже узнали подробности его гибели.

Депутат облсовета Павел Путилин часто бывает на братской могиле в Белоруссии, где похоронен его дед.

— Дед до войны был хорошим охотником, — продолжает рассказ Павел Путилин. — На фронт попал в июле 1941 года, когда ему было чуть за тридцать. Воевал храбро, так же и погиб. От однополчан-очевидцев удалось узнать, как это было. В их часть пришло пополнение. Это были крепкие ребята-сибиряки, но еще мало обученные, не обстрелянные, как говорят. В одном из боев, когда наши и вражеские окопы были совсем близко друг от друга, молодые бойцы попали под мощный обстрел. Чтобы прикрыть ребят, дед не выдержал, поднялся в полный рост и стал косить врага из ручного пулемета. Он знал, что стал живой мишенью для фашистов, но, видимо, не мог поступить иначе.

Михаил Павлович Путилин погиб 17 ноября 1943 года. Похоронен в братской могиле. Внуки и правнуки время от времени приезжают в Белоруссию поклониться своему деду. Они привезли в Верхнюю Матренку горсть земли с воинского захоронения и поставили на местном кладбище рядом с женой и сестрами бойца памятник с его фронтовой фотографией.

Василий Тимофеевич Матыцин.

— Мой второй дед по линии мамы, уроженец д. Березовки, к счастью, вернулся с войны живым, — говорит Павел Иванович. — Но прожил Василий Тимофеевич Матыцин совсем недолго. Он носил в себе много осколков, один из которых и оборвал его жизнь в 1976-м году. Похоронен на кладбище с. Березнеговатка. Я считаю, что это очень важно, когда есть место, куда можно прийти и поклониться своему герою и всем нашим защитникам. К сожалению, не у всех есть такая возможность, много наших земляков сложили свои головы далеко от родных мест. Поэтому памятник павшим в годы войны односельчанам стал поистине святым местом для всех верхнематренцев.

ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ

Начало музею с. Верхняя Матренка положил бывший председатель колхоза Алексей Федорович Астанков. Но в перестроечные времена, после развала хозяйства экспонаты переехали в местную среднюю школу.

Особое место среди них занимают материалы о Великой Отечественной войне и фронтовиках. В зале Боевой славы, где проводятся уроки мужества, на стендах размещены списки погибших односельчан, под стеклом — личные вещи фронтовиков.

Когда-то в Верхней Матренке позаботились о том, чтобы собрать материал о вернувшихся с войны ветеранах. Сделали их портреты, записали биографию и оформили альбомы. А сельская Книга памяти здесь появилась намного раньше областной.

Заведует действующим школьным музеем учитель-историк Лидия Леонидовна Крутских.

НОВЫЙ ПАМЯТНИК

Сегодня в центре села установлен другой памятник погибшим землякам. Прежний, сильно пострадавший от времени, демонтирован и находится на хранении в ожидании лучших времен.

Такой памятник в Верхней Матренке сейчас.

У главы поселения Наталии Жаворонковой есть надежда, что когда-нибудь будет изыскана финансовая возможность для его реконструкции.

Памятник был изготовлен в 2024 году. Расширили площадь, выложили плиткой дорожки и прилегающую территорию. У мемориала высадили ёлки, туи, розы. Появилась современная подсветка, которая включается автоматически с наступлением темноты.

— Когда проводили демонтаж прежнего памятника, — рассказывает Наталия Васильевна, — обнаружили гильзу, которая от времени истлела и рассыпалась в наших руках. А вот трубу с землей, привезенной из города-героя Волгограда, мы нашли и вернули на свое место.

Нынешний мемориальный комплекс, конечно, выглядит современно. Но прежний, оставшийся на многочисленных фотографиях, вызывает у местных жителей чувство ностальгии — слишком много воспоминаний с ним связано.