В Липецкоблводоканале прокомментировали проблемную ситуацию с водоснабжением абонентов в селе Казинка Тербунского района.

– Существует проблема водоснабжения улицы Молодежной. Нами было принято решение заменить участок трубопровода, чтобы восстановить качественное водоснабжение. Будут выполнены работы по проколу. Порядка 150 метров участка сети будут заменены. И ситуация с нормальным водоснабжением в селе восстановится, – рассказал технический директор ОГУП “Липецкоблводоканал” Н.С. Путилин. – В целом ситуация не такая печальная. В селе вода есть, работают две скважины. Ситуация с нехваткой ресурса вызвана тем, что трубы – с большим износом в силу большого содержания железа в воде. В итоге произошло “зарастание” внутреннего сечения труб”.

Вчера СУ СК России по Липецкой области сообщил, что организовал доследственную проверку по сообщению в СМИ об отсутствии воды в домах жителей села. Из них следовало, что проблемы с водоснабжением селян начались в ноябре прошлого года. Причина – изношенный водопровод, которому уже более 35 лет.