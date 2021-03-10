Сегодня, 10 марта, к своим рабочим обязанностям приступил новый главный врач Краснинской районной больницы Денис Чугайнов, сообщает LipetskMedia.

Денису Николаевичу – сорок лет. Образование он получил в Санкт-Петербурге. До назначения в районную больницу работал в Вооруженных силах РФ. В феврале уволился в запас в должности подполковника медицинской службы. Предыдущим местом работы для него был Липецкий авиацентр. Ранее Денису Чугайнову довелось поработать на Дальнем Востоке, в Санкт-Петербурге, Подмосковье и других местах.

Денис Николаевич – врач-организатор здравоохранения. Также он имеет специальность гастроэнтеролога.

Ранее мы сообщали, что сегодня главой Краснинского района стал Алексей Телков, ранее руководивший муниципалитетом с приставкой и.о.

Фото: lipetskmedia.ru