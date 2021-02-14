Жюри определилось с проектом нового жилого района в квартале улиц Железнякова-Ботаническая областного центра. Миниполис за железнодорожным вокзалом в Липецке будет “Авторским”.

По итогам объявленного ранее конкурса из 9 предложенных концепций жюри признало победителем проект Даниила Логинова из Воронежа. Он заявил на конкурс проект «Авторский» и получит за победу 100 тысяч рублей.

Проект жилого района “Авторский” предполагает названия такие названия улиц внутри него, как Созидателей, Новаторов, Просвещения, Идеологов, Культуры, Литераторов, Поэтическая, Живописная, переулок Зодческий.

“Отличительной чертой жилого района “Авторский” является его самобытность. Симбиоз архитектурного стиля прошлых веков и современных строительных материалов делает данный объект уникальным”, – говорится в пояснении к концепции.

Новый жилой район, который планируется построить к 2027 году, липчане уже “окрестили” местным Бродвеем. Новостройки там возведут в георгианском стиле с элементами американской архитектуры.

Добавим, что 2 место занял проект “Оранжерейный”, авторами которого являются ОБУ “Управление градостроительства Липецкой области”, Елизавета Клокова, Лили Григорян.

3 место разделили два проекта: