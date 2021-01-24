Утечка на водоводе в районе торгового центра «Ривьера» устранена, сообщили в пресс-службе администрации г. Липецка.

Специалисты АО «ЛГЭК» завершили ремонтно-восстановительные работы в районе дома 51 по улице Катукова.

– Мы уже начали заполнять систему водой. Ожидается, что в течение трёх часов восстановим водоснабжение во всех домах, – отметили в компании.

Работы на участке стартовали вечером 23 января. Их ход был осложнён не только глубиной расположения трубопровода – она составляла около четырёх метров, но и погодными условиями.

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