Теплоэнергетики завершили ремонт теплотрассы в районе педуниверситета в Липецке.

Как сообщили в пресс-службе мэрии города, специалисты управляющих компаний приступили к подаче тепла по адресам: ул. Гагарина 2, 4; ул. Студеновская, 1, 3, 5, 9, 11, 15, 19, 21, 23, 17, 17а, ул. 9-Января, 31, 31а; ул. 4-я Пятилетки, 42; ул. Вилкова, 14; д/сад №64, школа №9, педагогический университет.

Напомним, сегодня, 28 февраля, в районе педуниверситета была обнаружена утечка теплоносителя на трубопроводе. Специалистам пришлось остановить подачу тепла некоторым потребителям в Правобережном округе для проведения ремонта. Он осложнялся достаточно большим диаметром трубы – 530 мм, а также её расположением – повреждённый участок находился под проезжей частью.