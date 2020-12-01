В Липецке зажгли б/у иллюминацию

Как и было запланировано, в первый день зимы в Липецке включили новогоднюю иллюминацию. Этой новостью поспешил поделиться в своем Instagram глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.







“Всего месяц остался до нового года. В Липецке сегодня зажгли иллюминацию. Покупать в этом году новую не стали, но надеюсь, на атмосфере праздника это не скажется. В некоторых парках уже нарядили новогодние елки, остальные установят совсем скоро. Всего их будет 27. Подключается и бизнес, подходит к делу креативно”, – сообщил губернатор.







Игорь Артамонов добавил, что в муниципалитетах тоже готовятся к празднику. Главная елка в Ельце уже готова. Скоро станет еще праздничнее, когда появятся фото-зоны и все новогодние арт-объекты.

“Снега бы еще!” – пожелал губернатор.