В Липецкой области – 78 новых случаев заражения COVID-19. Данные на 22 октября

В Липецкой области за последние сутки, по данным сайта стопкоронавирус.рф, выявили 78 новых случаев заражения COVID-19.

Показатель суточного прироста заболевших вплотную приблизился к рекордной цифре от 20 мая, когда за день выявили 79 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Всего за время пандемии в регионе официально зарегистрировано 7358 случаев заражения коронавирусом, 6166 человек выздоровели, 63 – умерли.

Последний подтвержденный случай смерти пациента от COVID-19 зарегистрирован сегодня. Как мы уже писали ранее скончался врач ультразвуковой диагностики Добринской районной больницы Николай Васечко.

Ему было 59 лет. В регионе он стал шестьдесят третьим пациентом, умершим от коронавируса.

Николай Вадимович отдал медицине более 30 лет. Долгое время работал хирургом. С 2014 года трудился на посту врача ультразвуковой диагностики.

От коронавируса врач лечился в стационаре. У него была диагностирована двусторонняя пневмония. В связи имеющимися у умершего медика хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы внебольничная пневмония имела тяжёлое течение. На фоне прогрессирования лёгочно-сердечной недостаточности констатирована смерть.