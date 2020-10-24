В Липецкой области 82 новых случая COVID-19. Данные на 24 октября

По данным сайта стопкоронавирус.рф на 24 октября, за последние сутки в Липецкой области выявили 82 новых случая COVID-19 (днем ранее было 80).

Распределение новых заболевших по муниципалитетам:

г. Липецк – 30

г. Елец – 1

Воловский район – 1

Грязинский район – 16

Данковский район – 3

Добринский район – 6

Елецкий район – 5

Задонский район – 4

Измалковский район – 1

Лев-Толстовский район – 1

Липецкий район – 5

Тербунский район – 4

Усманский район – 1

Хлевенский район – 2

Чаплыгинский район – 2

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 7520 заражений, 6329 человек выздоровели, 65 – умерли.

О последней смерти стало известно сегодня. В Липецке умер 70-летний мужчина, который находился на стационарном лечении с двусторонней пневмонией, вызванной новой коронавирусной инфекцией.