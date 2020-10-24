В Липецкой области 82 новых случая COVID-19. Данные на 24 октября

По данным сайта стопкоронавирус.рф на 24 октября, за последние сутки в Липецкой области выявили 82 новых случая COVID-19 (днем ранее было 80).
Распределение новых заболевших по муниципалитетам:
- г. Липецк – 30
- г. Елец – 1
- Воловский район – 1
- Грязинский район – 16
- Данковский район – 3
- Добринский район – 6
- Елецкий район – 5
- Задонский район – 4
- Измалковский район – 1
- Лев-Толстовский район – 1
- Липецкий район – 5
- Тербунский район – 4
- Усманский район – 1
- Хлевенский район – 2
- Чаплыгинский район – 2
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 7520 заражений, 6329 человек выздоровели, 65 – умерли.
О последней смерти стало известно сегодня. В Липецке умер 70-летний мужчина, который находился на стационарном лечении с двусторонней пневмонией, вызванной новой коронавирусной инфекцией.