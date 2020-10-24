В регионе

В Липецкой области 82 новых случая COVID-19. Данные на 24 октября

5 часов назад
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По данным сайта стопкоронавирус.рф на 24 октября, за последние сутки в Липецкой области выявили 82 новых случая COVID-19 (днем ранее было 80).

Распределение новых заболевших по муниципалитетам:

  • г. Липецк – 30
  • г. Елец – 1
  • Воловский район – 1
  • Грязинский район – 16
  • Данковский район – 3
  • Добринский район – 6
  • Елецкий район – 5
  • Задонский район – 4
  • Измалковский район – 1
  • Лев-Толстовский район – 1
  • Липецкий район – 5
  • Тербунский район – 4
  • Усманский район – 1
  • Хлевенский район – 2
  • Чаплыгинский район – 2

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 7520 заражений, 6329 человек выздоровели, 65 – умерли.

О последней смерти стало известно сегодня. В Липецке умер 70-летний мужчина, который находился на стационарном лечении с двусторонней пневмонией, вызванной новой коронавирусной инфекцией.

В Липецке умер пенсионер с подтверждённым COVID-19

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