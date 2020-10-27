В регионе

В Липецкой области – 83 новых случая “короны”. Данные на 27 октября

21 минута назад
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По данным сайта стопкоронавирус.рф, за последние сутки в Липецкой области анализ на COVID-19 подтвердился у 83 человек (днем ранее было 82).

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 7769 заражений новой коронавирусной инфекцией, 6496 человек выздоровели (за последние сутки – 56). Умерли за все время 67 человек.

О последней смерти пациента с коронавирусом стало известно сегодня. Скончалась 60-летняя женщина из Липецка. Пациентка находилась на стационарном лечении с двусторонней пневмонией, вызванной новой коронавирусной инфекцией.

60-летняя липчанка с COVID-19 умерла в больнице

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