В Липецкой области – 83 новых случая “короны”. Данные на 27 октября

По данным сайта стопкоронавирус.рф, за последние сутки в Липецкой области анализ на COVID-19 подтвердился у 83 человек (днем ранее было 82).

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 7769 заражений новой коронавирусной инфекцией, 6496 человек выздоровели (за последние сутки – 56). Умерли за все время 67 человек.

О последней смерти пациента с коронавирусом стало известно сегодня. Скончалась 60-летняя женщина из Липецка. Пациентка находилась на стационарном лечении с двусторонней пневмонией, вызванной новой коронавирусной инфекцией.