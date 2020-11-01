В Липецкой области второй день подряд – 86 заболевших. Данные по коронавирусу на 1 ноября

За последние сутки в Липецкой области COVID-19 подтвердился у 86 человек (столько же было днем ранее). Такие цифры приводятся на сайте стопкоронавирус.рф.
Распределение новых заболевших по муниципалитетам:
- г. Липецк – 38
- г. Елец – 3
- Воловский район – 1
- Грязинский район – 9
- Данковский район – 3
- Добринский район – 1
- Долгоруковский район – 4
- Елецкий район – 5
- Задонский район – 3
- Измалковский район – 2
- Краснинский район – 2
- Липецкий район – 5
- Тербунский район – 6
- Хлевенский район – 3
- Чаплыгинский район – 1
Всего за время пандемии в регионе заразились новой коронавирусной инфекцией 8193 человека.
6694 человека выздоровели (за последние сутки – 9).
Также сегодня стало известно о 71-й по счету смерти пациента с коронавирусом в Липецкой области. Скончалась 56-летняя липчанка, которая лечилась в стационаре. У неё была диагностирована двусторонняя пневмония, вызванная новой коронавирусной инфекцией.