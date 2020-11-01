В регионе

В Липецкой области второй день подряд – 86 заболевших. Данные по коронавирусу на 1 ноября

7 часов назад
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За последние сутки в Липецкой области COVID-19 подтвердился у 86 человек (столько же было днем ранее). Такие цифры приводятся на сайте стопкоронавирус.рф.

Распределение новых заболевших по муниципалитетам:

  • г. Липецк – 38
  • г. Елец – 3
  • Воловский район – 1
  • Грязинский район – 9
  • Данковский район – 3
  • Добринский район – 1
  • Долгоруковский район – 4
  • Елецкий район – 5
  • Задонский район – 3
  • Измалковский район – 2
  • Краснинский район – 2
  • Липецкий район – 5
  • Тербунский район – 6
  • Хлевенский район – 3
  • Чаплыгинский район – 1

Всего за время пандемии в регионе заразились новой коронавирусной инфекцией 8193 человека.

6694 человека выздоровели (за последние сутки – 9).

Также сегодня стало известно о 71-й по счету смерти пациента с коронавирусом в Липецкой области. Скончалась 56-летняя липчанка, которая лечилась в стационаре. У неё была диагностирована двусторонняя пневмония, вызванная новой коронавирусной инфекцией.

56-летняя липчанка умерла от коронавируса

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