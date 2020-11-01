В Липецкой области второй день подряд – 86 заболевших. Данные по коронавирусу на 1 ноября

За последние сутки в Липецкой области COVID-19 подтвердился у 86 человек (столько же было днем ранее). Такие цифры приводятся на сайте стопкоронавирус.рф.

Распределение новых заболевших по муниципалитетам:

г. Липецк – 38

г. Елец – 3

Воловский район – 1

Грязинский район – 9

Данковский район – 3

Добринский район – 1

Долгоруковский район – 4

Елецкий район – 5

Задонский район – 3

Измалковский район – 2

Краснинский район – 2

Липецкий район – 5

Тербунский район – 6

Хлевенский район – 3

Чаплыгинский район – 1

Всего за время пандемии в регионе заразились новой коронавирусной инфекцией 8193 человека.

6694 человека выздоровели (за последние сутки – 9).

Также сегодня стало известно о 71-й по счету смерти пациента с коронавирусом в Липецкой области. Скончалась 56-летняя липчанка, которая лечилась в стационаре. У неё была диагностирована двусторонняя пневмония, вызванная новой коронавирусной инфекцией.