В Липецкой области второй день подряд 98 случаев COVID-19. Данные на 14 ноября

За последние сутки в Липецкой области зарегистрировали 98 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией (столько же было днем ранее). Завершили лечение за день 105 жителей Липецкой области.
Распределение новых заболевших по муниципалитетам:
- г. Липецк – 31
- г. Елец – 5
- Воловский район – 1
- Грязинский район – 12
- Данковский район – 2
- Добринский район – 2
- Добровский район – 2
- Долгоруковский район – 6
- Елецкий район – 17
- Измалковский район – 5
- Лев-Толстовский район – 5
- Липецкий район – 5
- Становлянский район – 2
- Тербунский район – 1
- Усманский район – 2
Всего с начала марта в регионе выявлено 9425 заражений коронавирусом, 7607 человек выздоровели, 84 – умерли.
О последней смерти пациента с подтвержденным COVID-19 стало известно сегодня. Скончался 62-летний мужчина из Липецка.