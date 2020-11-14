В регионе

В Липецкой области второй день подряд 98 случаев COVID-19. Данные на 14 ноября

4 часа назад
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За последние сутки в Липецкой области зарегистрировали 98 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией (столько же было днем ранее). Завершили лечение за день 105 жителей Липецкой области.

Распределение новых заболевших по муниципалитетам:

  • г. Липецк – 31
  • г. Елец – 5
  • Воловский район – 1
  • Грязинский район – 12
  • Данковский район – 2
  • Добринский район – 2
  • Добровский район – 2
  • Долгоруковский район – 6
  • Елецкий район – 17
  • Измалковский район – 5
  • Лев-Толстовский район – 5
  • Липецкий район – 5
  • Становлянский район – 2
  • Тербунский район – 1
  • Усманский район – 2

Всего с начала марта в регионе выявлено 9425 заражений коронавирусом, 7607 человек выздоровели, 84 – умерли.

О последней смерти пациента с подтвержденным COVID-19 стало известно сегодня. Скончался 62-летний мужчина из Липецка.

62-летний мужчина из Липецка умер от коронавируса

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