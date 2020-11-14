В Липецкой области второй день подряд 98 случаев COVID-19. Данные на 14 ноября

За последние сутки в Липецкой области зарегистрировали 98 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией (столько же было днем ранее). Завершили лечение за день 105 жителей Липецкой области.

Распределение новых заболевших по муниципалитетам:

г. Липецк – 31

г. Елец – 5

Воловский район – 1

Грязинский район – 12

Данковский район – 2

Добринский район – 2

Добровский район – 2

Долгоруковский район – 6

Елецкий район – 17

Измалковский район – 5

Лев-Толстовский район – 5

Липецкий район – 5

Становлянский район – 2

Тербунский район – 1

Усманский район – 2

Всего с начала марта в регионе выявлено 9425 заражений коронавирусом, 7607 человек выздоровели, 84 – умерли.

О последней смерти пациента с подтвержденным COVID-19 стало известно сегодня. Скончался 62-летний мужчина из Липецка.