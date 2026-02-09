В лицее п. Добринка начнут выращивать зелень для своей столовой

В мастер-классе по севу семян зелени приняли участие министр сельского хозяйства Липецкой области Екатерина Маркова, глава Добринского округа Александр Пасынков и другие почетные гости лицея.

Для учащихся, педагогического коллектива лицея №1 п. Добринка состоялось важное событие, которое, безусловно, повлияет на качество и вкус обедов школьной столовой и сделает их еще более витаминными.

В торжественной обстановке был открыт лицейский бизнес-план «Выращивание зелени и овощей для школьных столовых».

По традиции почетых гостей в лицее встретили хлебом-солью.

Это событие не прошло мимо почётных гостей мероприятия, которыми стали министр сельского хозяйства Липецкой области Екатерина Маркова, глава Добринского округа Александр Пасынков, начальник отдела образования Вадим Батышкин, генеральный директор ООО «Добрыня» Владимир Арустамов, депутат Липецкого областного Совета депутатов, руководитель ООО «Гелиос» Геннадий Крутских, председатель Липецкого регионального отделения общероссийской молодёжной общественной организации «Российский союз сельской молодёжи» Максим Бутов и ряд других.

В самом начале мероприятия директор лицея Татьяна Селиванова рассказала собравшимся его предысторию. В сентябре прошлого года в общеобразовательном учреждении появился первый в нашем округе агротехнологический класс. И за это короткое время его учащиеся добились очень хороших результатов.

Лицеисты с этим проектом получили диплом II степени за победу в региональном этапе Всероссийского конкурса «Школьный агростартап», стали третьими в Москве. За это им был выдан грант в виде гидропонной установки для реализации своего проекта.

Социальные спонсоры лицея В.Р. Арустамов и Г.Н. Крутских помогли пополнить материально-техническую базу лаборатории, что теперь позволит в полном объёме реализовывать образовательные программы агротехнологического профиля и сформировать у школьников практические навыки в области современного сельского хозяйства.

В своём выступлении Екатерина Маркова поздравила лицеистов с первыми успехами, которых добились учащиеся агротехнологического класса. Она отметила, что творческий подход в реализации подобных проектов — это яркий пример для будущих поколений исследователей и практиков, которые также внесут значительный вклад в развитие сельского хозяйства Добринского округа, Липецкой области и всей страны в целом.

— Благодаря реализации этого проекта, — сказал Александр Пасынков, — в школьной столовой появятся свежие овощи и витамины собственного производства. Но в то же время у лицеистов появляются новые горизонты для изучения современных технологий отрасли сельского хозяйства. Наш округ всегда был в лидерах по сельскохозяйственному производству, в том числе и благодаря применению передовых технологий выращивания различных культур. И я надеюсь, этот проект кого-то из школьников заинтересует в дальнейшем, и они выберут профессию, связанную с сельским хозяйством, чтобы вернуться в наш любимый Добринский округ, где такие специалисты очень востребованы. А мы со своей стороны приложим все усилия и создадим для вас комфортные условия проживания. Дерзайте, лицеисты!

Ученицы агрокласса освоили технологию высадки семян зелени и овощей.

После череды выступлений учащиеся агротехнологического класса детально рассказали гостям о своем бизнес-плане. Они проанализировали сферу рынка, перспективы своего проекта, подсчитали рентабельность производства, затраты и доходы от реализации зелени и овощей.

Апогеем мероприятия стал мастер-класс под руководством Аллы Климентовой, в ходе которого почётные гости вместе с лицеистами приняли участие в посадке семян в гидропонную установку.