В Натальино выкашивают камыши, ставят новые столбы и собираются бурить скважины

Исполняющий обязанности главы Добринского района Роман Ченцов оперативно отреагировал на обращение жителей деревни Натальино. Мы уже писали, как он приехал к селянам и обсудил план действий по наведению порядка. От слов к делу перешли быстро.

Как итог: пять покосившихся опор линии электропередач уже заменены на новые. На очереди – установка приборов ночного освещения.

В стадии решения – вопрос водоснабжения. Определены три места, где появятся скважины на 3-5 домовладений каждая.

Заросли камыша по берегам местного водоема активно выкашиваются. На днях местная электрощитовая получит защиту от воздействия осадков. Селяне не останутся наедине с проблемами.