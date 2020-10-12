Руководство Добринского района отреагировало на резонансное видеообращение жителей Натальино

Обращение жителей деревни Натальино Дуровского сельсовета, вызвавшее широкий резонанс в интернет-пространстве, не осталось без ответа со стороны властей.

В минувшие выходные в гости к селянам приехал исполняющий обязанности главы Добринского муниципального района Роман Ченцов. Тем для разговора было очень много. И уже появилась первая конкретика в том, как решить проблемы этой небольшой деревушки. С тем, чтобы ее жители не чувствовали себя изгоями в современном мире.

Натальинцы сетовали на покосившиеся столбы линии электропередач и отсутствие нормального освещения в ночное время.

Роман Ченцов сообщил, что пять наиболее проблемных световых опор электрики заменят в ближайшие дни. И установят на них приборы ночного освещения. Следующая проблема – водоснабжение. Как вариант ее решения селянам предлагают пробурить скважины на 3-5 домовладений. Сейчас уточняется источник финансирования работ.

Обильно растущие камыши по берегам местного водоема не давали покоя жителям. Одной спички было достаточно, чтобы занялся большой костер. Людям предложили в ближайшую субботу, вместе с технической поддержкой со стороны района, выйти на субботник и поставить точку в наболевшей проблеме. Тем более, что водоем, по берегам которого растет камыш, полностью пересох и появилась возможность избавиться от потенциальной опасности.

Перебои с электроснабжением энергетики обещали устранить также на днях. Для этого им предстоит изолировать местную щитовую от воздействия осадков.

Что касается дороги в направлении станции Хворостянка, которая сейчас представляет собой пятикилометровую грунтовую насыпь. В непогоду этот путепровод становится непреодолимой преградой для легковых автомобилей. Решение вопроса – отсыпка щебнем. Роман Ченцов заверил селян, что и эту тему он не выпустит из поля зрения.