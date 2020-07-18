В ООО “Добрыня” получают более 50 центнеров ячменя с гектара

На полях района в эти дни жарко. В прямом и переносном смысле. Идет настоящая битва за хлеб. В ООО «Добрыня» сейчас получают более 50 центнеров ячменя с каждого гектара. Весомый результат для наших чернорземов.

Секрет высоких урожаев – в грамотной агротехнике, работе с удобрениями и применении новинок селекции. Руководитель округа №4 Геннадий Коровин и агроном ПУ «Дурово» Сергей Рудаков отмечают слаженную работу звена комбайнеров в составе Геннадия Романихина, Сергея Семина, Алексея Долгошеева, Николая Колесникова, Александра Рязанова, Юрия Коровина, Руслана Искандарова, Андрея Рудева и Александра Есакова. В пятницу 17 июля они провели полноценный рабочий день. До этого запустить производственный конвейер на полную мощность мешали небольшие дожди.

Механизатор Геннадий Романихин – настоящий старожил районных уборочных кампаний. Более сорока раз выводил зерноуборочные агрегаты на поля. На своем веку повидал немало разной техники. Сейчас управляет мощным «Акросом» с бортовым компьютером. Страду-2020 он отмечает, как самую урожайную. Ожидает отличных намолотов и такой же зарплаты. И старается следовать основной заповеди хлебороба – убирать хлеб до последнего зернышка.

Содержание белка в ячмене сорта «овертюр» – 10,9 процента. Отличный показатель, напрямую влияющий на цену реализации. Значит, и агрономы, и механизаторы сработали на совесть. Новый урожай из-под комбайнов доставляют в Плавицу, здесь у «Добрыни» находится зерноприемный пункт, построенный недавно.