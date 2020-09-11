В Паршиновке установили новую водонапорную башню

10 сентября в Паршиновку привезли водонапорную башню и приступили к ее монтажу. Следующим этапом работ станет подключение ее к водопроводу.

Как мы писали ранее, старую башню установили в 70-х годах прошлого века. За это время она выработала свой ресурс, и латание корпуса сооружения давало только временный эффект. Из-за течи были большие потери воды, поэтому падало давление в водопроводе, проложенном по улицам Молодежной и Садовой. Там проживают больше 200 человек.

Старая башня будет демонтирована. Вокруг башни создадут водоохранную зону. Преимущества башни Рожновского (так она официально называется) в том, что даже при отключении света вода все равно течет из крана еще некоторое время, чтобы люди смогли набрать ее в емкости.