В приоритете – физкультура

В администрации района встретились с призерами областных олимпиад.

В самом конце учебного года в администрацию Добринского района пригласили призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников. С гостями встретились заместитель главы муниципалитета О.Н. Малыхин и начальник отдела образования И.М. Немцева.

В этом году в призеры вошли 9 учащихся общеобразовательных учреждений нашего района.

Ребята учатся в 9 и 11 классах и представляют лицей №1 и школу №2 п. Добринка, а также гимназию с. Ольговка. Это лицеисты Илья Кошкаров, Егор Кретов, Дмитрий Данковцев, гимназисты Иван Глотов, Данил Филимонов, Сергей Лазукин, учащиеся школы №2 п. Добринка Владислав Уколов, Алексей Крутских, а также Матвей Вишняков из школы с. Мазейка.

— В Добринском районе, — сказал, обращаясь к приглашенным, О.Н. Малыхин, — мы стараемся уделять большое внимание выявлению и развитию талантов у обучающихся. Действует районная программа работы с одаренными детьми. Со стороны администрации стараемся поощрять успехи ребят, что придает им мотивацию на новые результаты в дальнейшем. А когда молодежь достигает значительных успехов — это большая и общая гордость.

Хорошие успехи парни показали в физкультуре: пять призеров по этому предмету. Неплохие результаты по основам безопасности и защите Родины. У нас здесь три призера олимпиады. А Матвей Вишняков из Мазейской школы в тройке призеров по труду.

О.Н. Малыхин и И.М. Немцева поблагодарили ребят за то, что они показали достойные результаты и отстояли честь Добринского района на областном уровне. Затем в дружеской и теплой атмосфере за чаем парни рассказали о дальнейших планах, главных достижениях в жизни, о поддержке близких людей…

В конце встречи от лица главы Добринского района А.Н. Пасынкова О.Н. Малыхин пожелал ребятам успехов и выразил надежду, что кто-то из них свяжет свою дальнейшую жизнь с родным краем.

Призерам регионального этапа олимпиады были вручены грамоты и ценные подарки от администрации Добринского района.

“Мы стараемся создавать равные возможности для образования детей, школы в муниципалитетах переоснащаем, модернизируем, педагоги регулярно повышают свою квалификацию: все это позволяет талантливым детям в разных уголках региона раскрыться и самореализоваться”, – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.