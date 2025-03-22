В рамках открытого диалога

Люди в четырех сельских поселениях: Петровском, Тихвинском, Дуровском и Богородицком из года в год проявляют высокую активность во время сельских сходов.

Несмотря на раннее начало схода, 10 часов, народу в Петровском Доме культуры собралось немало. Глава сельсовета Николай Лычкин подробно остановился на итогах работы в 2024 году. В активе сельсовета — замена фонарей уличного освещения в д. Николаевке, п. Петровский, п. Политотдел, с. Васильевка, установка дополнительных светильников уличного освещения в п. Петровский — по ул. Механизаторов, Набережной, Заболотной, Новой, Олега Кошевого, в д. Николаевке — по ул. Садовой, в п. Политотдел — по ул. Интернациональной и Северной, в д. Покровке и д. Ржавец, в с. Васильевка — по ул. Кооперативной. Производилась опиловка деревьев и кустарников в д. Николаевке — по ул. Школьной, в парке по ул. Механизаторов и Олега Кошевого в п. Петровский, а также обрезка тополей по ул. Победы, вырубка дикорастущих кустарников в д. Ржавец по ул. Садовой, установка камер наружного наблюдения в парке по ул. Механизаторов в п. Петровский.

Производился ямочный ремонт дорог в п. Петровский, по ул. Первомайской, переулках им. Ю. Гагарина и 8-е Марта, в д. Новопетровке — по ул. Заречной, в п. Политотдел — по ул. Школьной и Северной. Отсыпка щебнем участка дороги в с. Васильевка по ул. Кооперативной, в д. Николаевке укладка нового асфальтового покрытия по ул. Гагарина и Северной, проведена частичная замена системы водоснабжения в п. Петровский, капитально отремонтирован Николаевский сельский клуб и памятник В.И. Ленину в Петровском.

Не забыли про благоустройство кладбищ. В прошлом году установили туалеты, баки для воды, мусорные контейнеры на кладбищах в с. Среднем и с. Новопетровка.

На 2025-й год петровцы запланировали ямочный ремонт в п. Петровский по ул. Садовой, Мира, Новой, укладку нового дорожного асфальтного полотна по ул. Садовой в д. Ржавец, частичную отсыпку щебнем улицы Первомайской в п. Петровский, ремонт памятника Герою Советского Союза О. Кошевому, обустройство сквера в п. Петровский по ул. Дрикаловича (на месте бывшего общежития), подключение д. Ржавец к системе газоснабжения, установку туалета и бака для воды на кладбище в д. Покровке, замену ограждения и ворот на кладбище в с. Среднем.

В ДК села Большая Плавица некоторым участникам схода поначалу не хватило сидячих мест. Такого аншлага местный очаг культуры не видел давно. В оперативном порядке работники сельсовета обеспечили всех желающих стульями, и встреча началась.

Глава сельсовета Александр Кондратов сообщил односельчанам, что все позитивные перемены на территории поселения произошли по их наказам. Был проведен ямочный ремонт дорог со щебеночным покрытием по части улиц: Цветочной в д. Покровке, Центральной — д. Большая Плавица, Калинина — с. Боровское, Садовой — с. Тихвинка, Заречной — д. Андреевке, асфальтобетонного покрытия улицы Калинина с. Боровское протяженностью 2 километра. В течение года проводился ямочный ремонт региональных дорог Добринка-Плавица-Хворостянка и Демшинка-Тихвинка. Отсыпаны щебнем размытые паводковыми водами три участка дороги между д. Никольское 2-е и д. Покровка, в районе плотины в д. Большая Плавица и в с. Боровское через ручей в Дружбу, участок дороги от перехода через реку Плавица, выполнен комплекс работ по отсыпке щебнем участка дороги по улице Речной в д. Петровке протяженностью 450 метров. На части автомобильной дороги регионального значения Демшинка — Тихвинка появилось новое асфальтовое покрытие, отремонтированы два пешеходных перехода через р. Плавицу в д. Большая Плавица и д. Покровка с частичной заменой настила, восстановлением перил и выравниванием металлического основания. Проводилась вырубка и выпиловка порослей клена, силами ООО «Гелиос» проведена валка деревьев в районе плотины через реку Плавицу в д. Большая Плавица.

За год ликвидированы 4 несанкционированные свалки, только с кладбищ вывезли 11 тракторных тележек мусора, в парке Победы высадили цветы, отремонтированы памятники воинам-землякам и М.И. Калинину.

Вокруг артезианской скважины и водонапорной башни в д. Большая Плавица оборудована санитарная зона размером 30 на 30 метров. В селе Тихвинка ограждены пять контейнерных площадок, заменены 8 проржавевших контейнеров для сбора ТКО, а также приобретены 6 новых металлических контейнеров с пластиковыми крышками емкостью 1,1 тонны каждый. В рамках догазификации к трем домовладениям был подведен природный газ.

Задачами на 2025-й год стали ямочный ремонт дорог со щебеночным покрытием, укладка асфальта по ул. Фермерской в д. Никольское 2-е с монтажом новой трубы для пропуска талых вод, завершение расширения кладбища в с. Боровское, ямочный ремонт дороги с твердым покрытием с. Боровское — примыкание к автодороге Добринка-Плавица-Хворостянка протяженностью 2 км, благоустройство парка Победы, текущий ремонт пешеходных переходов через реку Плавицу в районе д. Покровка и д. Большая Плавица.

Прокурор Добринского района Е.В. Носонова провела с селянами беседу о борьбе с телефонным мошенничеством, а также затронула вопросы оказания помощи участникам СВО и членам их семей.

Участник схода Г.А. Невейкин обратил внимание на качество питьевой воды в центральном водопроводе, В.Н. Широков поднял вопрос установки «лежачих полицейских» и освещения части региональной дороги в д. Большая Плавица, В.Д. Рудакова жаловалась на плохое автобусное сообщение, А.Н. Сорокин заявил про необходимость опиловки деревьев на ул. Центральной в д. Большая Плавица, Н.А. Афанасьева и Ю.И. Гордиенко сообщили про нестабильное напряжение в электрических сетях в д. Большая Плавица и д. Андреевке, О.В. Спирина попросила построить пешеходный тротуар и нанести дорожную разметку на части улицы Центральной в д. Большая Плавица. Все обращения селян внесли в протокол схода.

Самым знаменательным событием прошлого года для дуровцев стал ремонт фасада местного Дома культуры. Все работы были выполнены точно в срок, контракт закрыт вовремя и без нареканий. При этом сельсовету удалось немного сэкономить. К этим средствам добавил свой немалый финансовый вклад основной спонсор, ООО «Добрыня». Совместными усилиями удалось преобразить входную группу здания. В Доме культуры установлена тревожная кнопка, произведен ремонт водяных насосов и полов в котельной, приобретены светодиодные светильники.

В поселении идет реконструкция линий электропередачи на ул. Садовой с. Дурово, где установлены новые железобетонные опоры, в ближайшее время на них появятся светодиодные светильники. В прошлом году отсыпали часть ул. Цыганова в д. Натальино. В с. Дурово улучшился внешний облик центра села, здесь снесли ветхое здание ангара, выровняли прилегающее пространство, благоустроили территории вокруг памятника погибшим воинам, к мемориалу Сергею Кабанову был завезен грунт, высажены туи, кустарники, цветы.

Весной 2024 года был выполнен ремонт памятника воинам, погибшим в годы войны, перенесен и закреплен школьный остановочный павильон.

В течение года проводилась опиловка деревьев на ул. Садовой и Центральной д. Натальино, кладбищ с. Отскочное и с. Дурово, частично опилена плотина. Активно велась работа по озеленению, завозился песок на кладбища, детские площадки с. Дурово, с. Отскочное, д. Натальино, весной производилась акарицидная обработка парка и детских площадок.

В 2025-м году в сельсовете планируют сделать капитальный ремонт участка автодороги Дурово — Средняя Матренка, асфальтировать ул. Школьную в с. Дурово, отсыпать ул. Васильевскую с. Отскочное, щебень уже завезен. Также в планах ямочный ремонт дорог местного значения в с. Дурово и с. Отскочное, реконструкция линий электропередачи в д. Востряковка и д. Натальино, установка спортивных тренажеров в селе Отскочное, снос здания бывшего общежития и ветхого дома рядом с ДК в с. Дурово, установка беседок в д. Натальино и с. Отскочное.

Кроме этого, местный сельсовет планирует подать заявку на участие в ряде программ. По одной из них станет возможным обустройство парка погибшим воинам в честь Сергея Кабанова с установкой тренажеров, спортивной площадки, устройством освещения. Еще две программы могут позволить провести капитальный ремонт зрительного зала и холла здания ДК, а также сделать новое ограждение центрального кладбища. Запланированы капитальный ремонт памятника погибшим воинам, озеленение парка, опиловка дикорастущего клена, мелкий ремонт детских площадок и многое другое.

Участник схода А.Д. Пономарев обратил внимание на то, что нужно установить указатель поворота на Дурово на перекрестке дороги Хворостянка — Плавица — Добринка и дороги с. Плавица — с. Дурово. Начальник Добринского участка ОГУП «Липецкдоравтоцентр» С.В. Гаршин заверил, что это будет обязательно сделано. Т.В. Нижегородова обратилась с просьбой отсыпать плотину по ул. Школьной. Н.В. Долгошеева задала вопрос об автобусном сообщении с районным центром.

Женщине ответил заместитель главы администрации Добринского района А.А. Тарасов. Он сообщил, что районной администрацией закуплены три пассажирских автобуса большой вместимости взамен старых. В ближайшее время автобусное сообщение будет восстановлено.

Перед началом схода в поселке Плавица его участникам показали небольшое слайд-шоу, которое сопровождалось закадровым текстом. На большом экране — значимые моменты года минувшего. По завершении показа все увиденное подкрепил цифрами и фактами глава Богородицкого сельсовета Александр Овчинников.

Итак, в 2024-м году в поселении отсыпали 850 метров дорог в с. Богородицком, заасфальтировали ул. Благодатную, завершили капитальный ремонт дороги Плавица-Пушкино, установили уличные энергосберегающие фонари на ул. Заводской, Богородицкой, Солнечной, построили 2 дома по региональной программе, ФАП в с. Богородицком, произвели ремонт 5 километров дороги Плавица-Хворостянка, ремонт системы водоснабжения на ул. Ольговской, Благодатной, Строителей, обустроили пляж на реке Плавице (закупили новые беседки, раздевалки, туалет и другое оборудование), в местном храме перекрыли крышу, проложили асфальтированную пешеходную дорожку от поселка до конторы бывшего спиртзавода, обновили фасад ФОКа, установили новый забор на кладбище.

В планах на 2025-й год подвести природный газ в строящийся местный храм, уложить асфальт на ул. Зелёной, Макаренкова, Солнечной, отсыпать щебнем участки улиц Солнечной (100 метров) и Богородицкой (150 метров), выполнить ямочный ремонт по всем улицам, установить новые энергосберегающие фонари на ул. Богородицкой и Речной, благоустроить пешеходную дорожку от дома №2 по ул. Садовой до дома №8 по ул. Строителей, расширить кладбище, завершить строительство десяти жилых домов на ул. Речной для работников Добринского сахарного завода и ООО «Добрыня», опилить деревья у домов №5 и №6 по ул. Строителей, бурение новых артскважин на ул. Речной и Строителей, врезка в водопроводные сети к домам по ул. Ольговской и Благодатной, изготовить мемориальные доски погибшим в зоне специальной военной операции.

Подводя итоги сельского схода, А. Овчинников выразил огромную благодарность руководителям предприятий, расположенных на территории сельсовета, а именно ПАО «Добринский сахарный завод», ООО «Добрыня», ООО «Гелиос», ООО « Бетагран Липецк», ряду индивидуальных предпринимателей, участвующих в благотворительной деятельности и оказывающих финансовую помощь сельсовету в решении вопросов местного значения. Вместе с главой муниципалитета Александром Пасынковым он вручил им благодарственные письма.

И напоследок. Участники встречи настолько увлеклись обсуждением сделанного за прошлый год и планами на год нынешний, что чуть не упустили из виду один немаловажный момент. А именно — вопрос самообложения. В итоге все единогласно проголосовали за предложенную инициативу — сдать по 200 рублей с каждого домовладения.