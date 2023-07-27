В селе Дурово открыли мемориал и парк в честь своего земляка Сергея Кабанова, погибшего в ходе СВО.

Чуть более года назад весь Добринский район потрясла весть о гибели в ходе специальной военной операции нашего земляка Сергея Кабанова. Гвардии сержант, командир отделения-командир боевой машины разведывательной 137 Гвардейского парашютно-десантного полка 106 Тульской дивизии ВДВ С.А. Кабанов героически погиб при исполнении воинского долга 7 марта 2022 года. Указом Президента России посмертно награжден орденом Мужества.

На похороны молодого парня тогда пришло все село и жители других населенных пунктов района. И вот спустя время была увековечена память о нем, а в его лице и всех воинов, погибших на полях сражений. Помимо мемориала, посвященного Сергею Кабанову, на его малой родине появился парк его имени.

И как годом ранее, на важное мероприятие пришло много односельчан Сергея, гостей. В церемонии открытия мемориала приняли участие вице-губернатор Липецкой области Ольга Белоглазова, глава Добринского района Александр Пасынков, представители нескольких управлений областного правительства. Самые почетные гости – мама Сергея Ольга Алексеевна, его жена Екатерина и брат Тимур.

На митинге прозвучало немало теплых слов и воспоминаний о герое. Право открыть мемориал было предоставлено Тимуру и Екатерине Кабановым.

Затем руководитель Липецкой областной общественной организации «Союз офицеров ВДВ и ветеранов боевых действий» Евгений Чуносов вручил Ольге Кабановой юбилейную медаль «Союз десантников России – 20 лет», так как ее погибший сын служил в

этом элитном подразделении нашей армии.

После официального открытия гости прошлись по аллеям нового парка. Его обустраивали всем миром. В строительстве участвовали местные жители, техникой и средствами помогала районная администрация, руководители сельхозпредприятий.

Находится он в самом центре села Дурово, на месте бывшей школы, в которой в свое время учился Сергей. Она была закрыта еще в 2009 году и со временем пришла в аварийное состояние. Инициатива увековечить память своего односельчанина-героя была высказана местными жителями на прошлогоднем сходе граждан. Глава сельсовета Любовь Жданова поддержала благое начинание.

Объем работ был проделан колоссальный. Год назад начали разбирать аварийное здание школы, расчищать прилегающую территорию от строительного мусора. Затем была подана заявка в управление сельского хозяйства Липецкой области на участие

в программе комплексного развития сельских территорий с проектом парка. Заявка прошла конкурсный отбор. Строительство стало возможным благодаря ООО «Добрыня», которая выступила участником софинансирования. Этой весной по результатам торгов был определен подрядчик на обустройство парка. Работы длились больше двух месяцев.

За это время здесь появились пешеходные дорожки, ротонда, детская площадка, лавочки, теннисный стол и другие объекты для отдыха. На новые клумбы высадили цветы, рассадой которых с сельской администрацией делились односельчане.

Помимо помощи районного руководства, в этом благом деле участвовал депутат областного Совета, руководитель ООО «Гелиос» Г.Н. Крутских, фермеры Ю.А. Зайцев, В.Ф. Чирков, односельчане, жители станций Плавица и Хворостянка, села Тихвинка.

Но на этом в сельской администрации решили не останавливаться. Уже подана заявка на участие в той же программе с проектом второй очереди строительства парка. И если его поддержат, то изменения произойдут в спортивной зоне отдыха. Планируется установка тренажеров и другого оборудования.